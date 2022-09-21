Alzheimer’den Doğru Beslenme ile Korunun

İşlenmiş Gıda Yerine Akdeniz Tipi Beslenme

Kartal Kızılay Hastanesi Uzm. Dyt. Nurdan Çeliktaş yaptığı açıklamada, yaşlı nüfustaki artışın Alzheimer ve demans gibi hastalıkların görülme sıklığını da artırdığına dikkati çekti. Çeliktaş, “Alzheimer riski taşıyan veya teşhisi konulmuş kişilerde Akdeniz tipi beslenme uygundur. Bu rahatsızlıklarda damar ve beyin fonksiyonlarının korunması için Folik asit, Omega 3 ve E vitamininden zengin beslenmeye özen gösterilmelidir. Folik asit, Omega 3 ve E vitamini koyu yeşil yapraklı sebzeler, brokoli, ıspanak, bürüksel lahanası, marul vb. sebzelerde, portakal, kayısı, çilek gibi meyvelerde badem fındık ceviz gibi kuruyemiş grubunda somon ton balığı vb. yağlı balıklarda zeytinyağı gibi sıvı yağlarda bulunur. Ayrıca salam sosis gibi şarküteri gıdaları cips hazır çorbalar şekerlemeler bellek sorunu oluşturduğu yapılan çalışmalarda tespit edildiği için tüketilmemesi gereklidir” dedi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

En Önemli Risk Faktörü Yaş

Alzheimer'a neden olan risk faktörlerine değinen Çeliktaş, “Alzheimer için en önemli risk faktörü yaş. 65'li yaşlarda hastalık riski yüzde 4 civarındayken, 90'lı yaşlarda yüzde 50'lere ulaşmakta. Yapılan çalışmalar Alzheimer'ın görülme sıklığının, uzun yaşam süreleri ve hormonal değişikliklerin de etkisiyle, kadınlarda daha fazla olduğunu gösteriyor. Hastalık sinsi bir şekilde ilerliyor. Yakın zamanda olayları ve konuşulanları unutmak aynı soruları tekrar tekrar sormak, kişilik değişiklikleri, nesnelerin adını unutmak, yön duygusunu kaybetmek, öz bakım ve hijyene özen göstermemek Alzheimer belirtileri arasındadır. Bu tip belirtilerle karşılaştığımızda mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurmalıyız” diye konuştu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )



