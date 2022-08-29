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Altyapı Çalışması Felaketi Önledi

İSKİ’nin Hacıosman’da yürüttüğü altyapı çalışması, olası bir felaketi önledi. Yaşanan su kaçakları dolayısıyla yolun altının boşaldığı ve çökme tehlikesi taşıdığı görüldü. Hafta başında trafiği kapanan yolda, beş günde iki çökme tespit edildi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
29 Ağustos 2022 Pazartesi 09:34
Altyapı Çalışması Felaketi Önledi
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İSKİ’nin Sarıyer ilçesinde hafta başında başladığı içme suyu hattı yenileme çalışmalarında şok bir gerçek gün yüzüne çıktı. Günde on binlerce arabanın geçtiği Hacıosman Bayırı Caddesi’ndeki yolun çökme riski ile karşı karşıya olduğu anlaşıldı.

5 GÜNDE 2 ÇÖKME TESPİT EDİLDİ

İSKİ’nin altyapı çalışması Hacıosman Bayırı’ndan, Tarabya kavşağına kadar, 1.100 km boyunca devam ediyor. Pazartesi günü başlayan çalışmalarda ilk 5 günde iki ayrı yerde yolun altının boşaldığı tespit edildi. Çökmenin oluşma nedeni olarak, yoğun yağış esnasında yağmursuyu kollektörünün şiddetli çalışarak zemini içine alması gösteriliyor. Diğer bir neden ise su kaçağı. Ömrünü yitiren borularda oluşan deliklerden su kaçağı yaşanabiliyor. Kaçan su, zeminde oturmalara ve çökmelere neden olabiliyor. Çarşamba günü yaşanan şiddetli yağışlarda Sarıyer ilçesine, metrekareye 69 kg yağış düşmüştü.

ÇUKURLAR DOLDURULUYOR

Bir yandan, ömrü tamamlanmış borular yenilenirken, yolda tespit edilen çökmeler mıcır dökülerek dolduruluyor. İSKİ’nin yolun altına yerleştireceği yeni çelik borular, 40 yıl boyunca bölge halkına kesintisiz hizmet sağlayacak.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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