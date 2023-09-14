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Alt Geçitten Sonra Maltepe'ye İkinci Müjde: Maltepe Cumhuriyet Meydanı

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
14 Eylül 2023 Perşembe 09:25
Alt Geçitten Sonra Maltepe'ye İkinci Müjde: Maltepe Cumhuriyet Meydanı
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İMAMOĞLU: ANADOLU YAKASININ ADRES VERİLEN İLK ÜÇ MEYDANINDAN BİRİ OLACAK

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 11 Eylül’de faaliyete geçen Maltepe Cumhuriyet Meydanı Alt Geçidi’ni yerinde deneyimleyip, üst bölümde çalışmaları süren Maltepe Cumhuriyet Meydanı’nda incelemelerde bulundu. Maltepe’ye, trafiği yerin altına alarak, daha önce var olmayan 22 bin metrekarelik bir meydan kazandıracaklarının altını çizen İmamoğlu, “2023’e yakışan bir Cumhuriyet Meydanı Alt Geçidi oldu. Buranın üzeri artık sosyal amaçlarla, çok zengin bir görünüme kavuşacak. Sanırım 2024’ten sonra, Anadolu yakasında verilen ilk üç meydan adresinden biri olacak” dedi.

KARTAL – MALTEPE / İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, öğle saatlerinde İETT Edirnekapı Garajı’nda, kulanım ömrünü tamamlamış 2006 model dizel otobüsün yüzde 100 elektrikli araca dönüştürülmesi nedeniyle düzenlenen tanıtım toplantısının ardından rotasını kentin Anadolu yakasına kırdı.

İmamoğlu, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’le, Orhantepe Mahallesi’ndeki Dragos Fiziksel Engelliler Kampı İnşaatı’nda incelemelerde bulunduktan sonra Maltepe’ye geçti. 11 Eylül’de faaliyete geçen Altayçeşme Mahallesi’ndeki Maltepe Cumhuriyet Meydanı Alt Geçidi’ni deneyimleyen İmamoğlu, geçidin üstündeki meydan şantiyesinde Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ile bir araya geldi. Maltepe Cumhuriyet Meydanı şantiyesinde İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Alpay’dan çalışmalarla ilgili bilgi alan İmamoğlu, çevrede toplanan vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

“TÜNEL GEÇİŞİ 18 AYDA TAMAMLANDI”

Yol boyunca kendisine sevgi gösterilerinde bulunan vatandaşlarla ve esnafla anı fotoğrafları çektiren İmamoğlu, gezisiyle ilgili değerlendirmesini de yakın zamanda yeni çehresine kavuşacak Maltepe Meydanı’nda yaptı. İmamoğlu, şunları söyledi:

“Maltepe'de önemli bir proje Cumhuriyet Meydanımız. Burada yaklaşık 18 aylık bir inşaat süreci tamamlanarak, tünel geçişlerimizi bitirdik. Bu aslında 1 kilometrelik bir aks. Arka tarafta batıda Bostancı, doğuda Cevizli olan hat. Buradaki yoğun sıkışmayla aslında uzun bir vakit belki de buradaki trafik sıkışıklığını ortadan kaldıran bu çalışma, 3’te 1’i zaman diliminde alınacak bir yol haline dönüştü

İstabul Times Haber Merkezi-Hüseyin Çetiner

Tabii bu bir kazanım. Bir başkan kazanım; burada 22 bin metrekarelik olmayan bir meydan üretildi. Bu, sosyal yaşam adına, Maltepe'ye büyük bir kazanım sağlayacak. Maltepe'nin böylesi bir kent meydanı yoktu. Şimdi artık burada belki de sadece Maltepe değil, sosyal çevre anlamında, yakın çevresinde etki altına alabilecek -ki sosyal mekanları var, etkinlik alanları var- çok daha güçlü bir sahaya dönüşecek.”

“MALTEPE’NİN HAYALİ OLAN BİR ÇALIŞMAYDI”

“Maltepe’nin hayali olan bir çalışmaydı. İlçe Belediye Başkanımızın bizden talebi doğrultusunda incelemiştik. Kaygılarımız vardı. Çevredeki binaların geçmiş yıllarda, özellikle 70’lere, 80’lere dayanan yapılaşmaların olduğu bir saha olduğu için tedirgindik. Ama çok önemli bir kazık çalışması yapıldı.

Binaların neredeyse sıfırından çalışıldı bazı yerlerde. Yani görünen iş, basit bir iş değil. Şehrin içerisinde hiçbir tahribata sebep olmadan, Allah korusun, bir kişinin burnu kanamadan bu seviyeye gelmiş olması, sevindirici. Trafiğin akışını hızlandırdık. İnsanlar artık Kadıköy, Maltepe, Kartal hattında çok hızlı hareket edebilecek. Var olmayan 22 bin metrekarelik bir meydan ürettik. Hatta 2023’e yakışan bir Cumhuriyet Meydanı Alt Geçidi oldu. Buranın üzeri artık sosyal amaçlarla, çok zengin bir görünüme kavuşacak. Sanırım 2024’ten sonra, Anadolu yakasında verilen ilk üç meydan adresinden biri olacak. Hayırlı uğurlu olsun.”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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