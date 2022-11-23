Almanya Acil Olarak 1 Milyon 200 Bin Çalışan Arıyor.

Dr. Ertekin, bu sayının yarısının AB ülkelerinden kalanının ise Türkiye’nin de aralarında bulunduğu AB dışındaki ülkelerden karşılanmak istendiğini belirterek “Resmi verilere baktığımızda özellikle sağlık sektöründe her 100 iş ilanına 32 başvuru olduğunu görüyoruz. Bunun yanında inşaat mühendisi açığı da büyük boyutlarda. Avantaj AG olarak hizmete sunduğumuz europerso.com internet sitesi ile Almanya’da çalışmak ve yaşamak isteyenlere A’dan Z’ye tüm hizmeti en kolay yoldan veriyoruz. Profesyonel CV hazırlamadan başvuru, vize ve göç yasasının en karmaşık bilgilerine kadar olan süreci basitçe tamamlıyoruz” dedi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

“Nüfus dengesiz bir yapıda”

Özellikle son yıllarda Almanya nüfusunda yaşlı/genç oranının dengesiz bir yapıya ulaştığının da altını çizen Avantaj AG CEO’su Dr. Ahmet Ertekin, ara eleman sıkıntısının da önemli boyutlarda olduğunu kaydetti. Genç nüfus arasında yüksek öğrenim görme isteğinin artmasıyla tüm sektörlerde ara eleman bulmanın zorlaştığını sözlerine ekleyen Dr. Ertekin şunları söyledi;

“Bir dönem ara eleman yetiştirme konusunda örnek gösterilen ülkelerden biri olan Almanya’da, yüksek öğrenim çağına gelmiş gençlerin üniversitelere yönelmesi bu açığı büyüttü. Bu okullardan mezun olanlar da akademik mesleklere yöneldiler. Yeni jenerasyonun bu yöndeki tercihi hemen tüm sektörlerde iş kaybının oluşmasının önünü açtı. Akla gelen tüm sektörlerde eleman açığı Almanya’yı ülke dışından çalışana yöneltti. Aşçıdan fırıncıya, boyacıdan duvarcıya, marangoza, kaynakçıya, tamirciye, terziye kadar çok geniş bir skalada kolaylıkla iş bulunabiliyor. Önemli olan doğru bir başvuruyu yapıp tamamlamak. Bunun için her aşamada europerso.com ile en güvenilir hizmeti veriyoruz”

Dört sektörde aciliyet var

Almanya’da en son bilgi ve veriler ışığında dört sektör ve meslek grubunun iş alanında hizmet verecek acil çalışan gereksinimi olduğunu da sözlerine ekleyen Dr. Ertekin şöyle konuştu;

“Öncelikle sağlık sektöründe doktor, hemşire, sağlık teknisyeni ve hasta bakıcı gibi hizmetlerde istihdam eksikliği yaşanmakta. Teknik ve teknolojik mühendislik alanlarında da boş kadrolar bulunuyor. Elektrik, elektronik, makine, endüstri, mekanik ve otomotiv mühendisliği bu alanda başı çekiyor. Eğitim, bilişim ve teknoloji alanında da akademisyen ve uzmanlara geniş bir iş alanı bulunmakta. Bunların dışında her sektör için koşullar farklılık gösterse de teknisyenlik, elektrikçi, şoför, müşteri danışmanı gibi mesleki yeterliliğe sahip çalışanlar da sıklıkla tercih edilmekte.”

İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )