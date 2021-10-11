Allahın Evi Camiiler Evsizlerin Evi Olmalı!

Evsiz Ailesiz yani sokakta yaşayan kimsesiz insanlar,

Pek çoğumuzun yanından geçtiği, gördüğü ama alıştığı, gördüğü ama korktuğu, baktığı ama göremediği insanlar.



Yurtları yeryüzü, barakaları gök kubbe, yatakları zula, hasretleri sıla; kimi çocuk, kimi yetişkin, kimi yaşlı, kimi mecnun, kimi meczup; üzerinde güneşin doğup güneşin battığı, mevsimlerin açıp mevsimlerin bittiği, kırağının düştüğü, cemrelerin karşıladığı bu insanlar bizim komşularımız, hemşehrilerimiz Açlığı ve açıklığı bizden sorulacak olan komşularımız. Sokakta yaşayan ailesizlerimiz, evsizlerimiz, pek çoğumuzun yanından geçtiği, gördüğü ama alıştığı, baktığı ama göremediği, gözünün içerisine bakamadığı insanlar… Her birinin farklı bir hikâyesi farklı bir derdi var. Ama ortak olan sorun çok aşikâr; yılın 365 günü başını sokabileceği bir EVİ.



Ülkemizde evsizlerle ilgili resmi bir araştırma yok. Konu ile ilgili faaliyet yürütenlerin çalışmalarına dayaarak yaptıkları tahminlere göre İstanbul’da 16 bin civarında. Aile Medeniyetimizin genetiğiyle oynanması sebebiyle Türkiye genelinde de 85 binden fazla evsiz insanımız bulunuyor. Bu rakamlar, bir taraftan sokakta ölen evsizlerimizle azalırken, yeni sokağa düşürülen evsizlerimizle de artmaktadır. Avrupada 3 milyon evsiz, Amerika'da 553bin evsiz Almanya'da ise 650bin ile 1.200 bin

Türkiye'de 35 bin ile 120 bin arasında evsiz tahmin ediliyor yaklaşık binde bire yani 85 bin olması Vakıf medeniyetinin güçlü olmasından.

Öncelikle sokağa düşmeyi önlemek için; başta içki kumar faizciliğin tefeciliği fuhuş faaliyetlerinin ve sapkın cemiyetlerin yasaklanması aile yıkan yasaların kaldırılması ıslah edilmesi gerekir. Hayvan hakları korunur iken kimsesiz insanlara sahip çıkılmaması afettir ateştir. Evden atılan kediye köpeğe 750 TL ceza var ama evden atılan ebeveyne, yaşlıya, engelliye karşı cezai ve ahlaki yaptırım yok. Bu önceahlak sorunudur sonra hukuksuzluk sorunu!.



Başta İstanbul ve diğer büyükşehirler olmak üzere bütün şehirlerde, sokakta kalan 18 – 60 yaş arası evsizlerimizin, yılın 365 günü barınabileceği gece barınakları, evsizler evleri-yurtları yok.



O halde yetkililere yetkilerini hatırlatmak boynumuzun borcudur. Eğer sesimizi yeterince gür çıkartırsak sağır kulakların DÖRT MAYMUNU OYNAYANLARIN bile işiteceğini ve tüm toplumun harekete geçeceğini biliyoruz. Sokakta yaşayan evsiz insanlarımızın halini anlamak, anlatmak, yaşamak ve görünür kılmak için uğraşmalıyız.



Devamlı olarak sokakta yaşayan insanlarımızın sorunlarına dikkat çekmek ve çözüm bulunması için, soğuklarda battaniye dahi bulamayan, kalbiyle birlikte bedeni de üşüyen evsiz, ailesiz insanlarımızın halini de hissetmemiz için Kalbi, sokakta yaşayan evsizlerimizle olan herkesi ALLAH'IN EVLERİ EVSİZLERİN EVİ OLSUN çağrımıza davet ediyoruz. 85 milyonluk Türkiyemizde 85 bin Allahın evi camimiz var. Sokakta yaşayan evsiz kimsesiz de 85 bin gariban insanımız var. Bin belediye teşkilatımız var. Belediye cami işbirliği ile camilerimizi cazibe merkezi yapmak kimsesizlere sahip çıkmak gayesiyle her ilçemizde en az bir camimizin aşevi ve misafirhanesi olacak şekle getirelim Rabbimiz yazıklar olsun o namaz kılanlara ki... kınamasından korunmak için sosyal yetim olan evsiz yetimlere sahip çıkalım. Medine İslam Devletinin reisi Resülullah sav. Efendimizin mescidi hem askeri bir karargah hem bir okul hem de bir misafirhane idi ve 24 saat açıktı. Eşkiya olanlar evliya Allahın dostu oldular.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)