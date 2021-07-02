ALLAH Belanı Versin BEDAŞ

BEDAŞ FATURASINI ÖDEME GÜNÜNDE ÖDEMEYEN ABONESİNE HEMEN MESAJ ATARAK ÖDEMESİNİ HATIRLATMAYI BİLİYORSUN AMA ALT YAPINI ABONELERİNİ MAĞDUR ETMEDEN ÖNCEDEN BELLİ OLMAK KAYDI İLE PAZAR GÜNÜ KISA SÜRE İÇİNDE ALT YAPI ÇALIŞMANI YAPARAK ABONELERİNİ MAĞDUR ETME !...

Habersiz ve ani elektrik kesintisi ile abonelerini mağdur etmekten vaz geç BEADAŞ ...İstanbul Times Yayın Grubu olarak elekronik alet ve edavatımız aniden yapılan elektrik kesitisi ile çok zarar gördü....

Saatlerce montajını yaptığımız sokak röportajımızı tam bitirip rander'ını alacak iken giden elektrik ile yarım günlük montaj çalışmamız çöp oldu. İşte bu neden dolayı ALLAH belenı versin BEDAŞ diyoruz.

Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi 74 sokak üzerinde yaşayan ensaf ani elektrik kesintisi ile mağdur olmuş durumda...