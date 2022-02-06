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Alışılmdık Konser Serisi ‘Yerin Altında’ Başladı

Şehrin sanat ve yaşam alanı Müze Gazhane’nin yeni ve sıra dışı sahnesi ‘Yerin Altında’, İstanbullulara unutulmaz bir deneyim yaşattı. Kültür mekanına dönüşen otopark alanında düzenlenen serinin ilk konserinde, Lalalar sahne aldı. Etkileyici atmosferiyle şehrin alternatif sahnesine dönüşen ‘Yerin Altında’, konser alışkanlıklarına yepyeni bir soluk kattı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
06 Şubat 2022 Pazar 09:14
Alışılmdık Konser Serisi ‘Yerin Altında’ Başladı
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Alışılmışın dışında performans mekanı ‘Yerin Altında’ serisi, ‘Lalalar’ konseri ile başladı. Müze Gazhane içerisinde kültür sahnesine dönüşen otopark alanında düzenlenen konser; ses, ışık ve görsel şöleniyle dinleyicilere keyif dolu anlar yaşattı.

İLK DİNLEYENLER ‘YERİN ALTINDA’ DİNLEYİCİLERİ

Özgün bir atmosferde gerçekleştirilen konserde sahne alan Ali Güçlü Şimşek, Barlas Tan Özemek ve Kaan Düzarat’tan oluşan ‘Lalalar’, Anadolu ezgilerinin nostaljik dokusunu fütüristik ögeler, sinematik bas tınıları ve kirli elektro beat’leriyle dinleyicilerle buluşturdu.

‘Lalalar’ ayrıca üzerinde çalıştıkları yeni albümlerindeki eserleri ilk kez ‘Yerin Altında’ dinleyicisi için çaldı. Müziğin ritmine kulak veren yaklaşık 600 kişi, hep bir ağızdan şarkılara eşlik etti. Müzikseverler eksi ikinci (-2.) katta yaşanan bu farklı deneyime ortak oldular.

HER PERŞEMBE YEP YENİ BİR DENEYİM

Yerin Altında konserleri, Şubat ayı boyunca her perşembe birbirinden özgün sanatçıları İstanbullularla buluşturmaya devam edecek. Sahne alacak isimler KÜLTÜR AŞ ve Müze Gazhane’nin sosyal medya hesapları ile kultur.istanbul ve muzegazhane.istanbul web sitelerinden açıklanacak.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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