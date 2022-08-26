Alibeyköy-Eminönü Tramvayı Tamamlanıyor

Ray bile döşenmemişti belli yerlerde. Orada dökülen betonlar çökmeler gerçekleşti. Biz şu anda yerin altında 80 metre yüksekliğinde kazıklar çakarak bir nevi viyadük yapıyoruz. Zor bir iş ama az kaldı” ifadelerini kullandı. Hattın Eminönü kesiminin 2023 sonunda hizmete gireceğinin bilgisini veren İmamoğlu, çalışma kapsamında Eminönü Otobüs Peronları’nın kaldırılmasıyla İstanbul’un çok bir meydana kavuşacağını müjdeledi.

FATİH / İSTANBUL ( İstanbul Times Haber Merlezi/ Hüseyin Çetiner)

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, mesaisinin öğleden önceki bölümünde Pendik’te İstanbullularla buluştu. “150 Günde 150 Proje” maratonu kapsamında 18 bin kitaplık zengin bir dermeye sahip Hasan İzzettin Dinamo Kütüphanesi’ni açan İmamoğlu, açılışın ardından proje ve finansman sorunlarını çözerek İstanbul’a kazandırdığı Alibeyköy- Eminönü tramvayının ilk kazık çalışmalarının başlatılacağı törene katıldı. Programda Başkan İmamoğlu’na projeyle ilgili bilgilendirmede bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin, “Orijinal projesinde kazık yoktu ancak burası çok özel bir bölge. O yüzden de biz burayı yeniden neredeyse sıfırdan tasarlamış gibi olduk” dedi.

HATTIN HEM İHALESİ HEM DE MÜTEAHHİTİ VAR

İşbaşına geldiği dönemdeki haline “Eminönü Alibeyköy hattının doğru bir ihalesi ve müteahhiti var” sözleriyle göndermede bulunan İmamoğlu, “Projedeki birçok eksiği aslında imalat aşamasındayken devraldık. Sonra çözerek gittik. İki kilometre civarında bir bölümü söktük. Yeniden kazık çaktık. Şu an çalışan bölümü yeniden yaptık. Mesela buradaki Unkapanı kavşağının projesi çözülmemiş. Altından trenin nasıl geçeceği çözülmemiş. Bunları projelendirdik. İmalatını yaptık. Dolayısıyla insanlar buraya bakıyorlar bir Eminönü - Alibeyköy hattı bizden önce ihale edilmiş falan ama işin neredeyse büyük bir kısmını biz yaptık. Daha enteresanı bu tür yer altındaki sorunlar çözülmemişken üstüne ray döşeyip gittiler. Ray bile döşenmemişti belli yerlerde. Orada dökülen betonlar çökmeler gerçekleşti. Biz şu anda yerin altında 80 metre yüksekliğinde kazıklar çakarak bir nevi viyadük yapıyoruz. Zor bir iş ama az kaldı” ifadelerini kullandı.

ÇALIŞMALAR 2023’TE TAMAMLANACAK

2023 yılında çalışmaları tamamlayarak hattın geri kalan kesimini hizmete açmayı planladıklarını kaydeden İmamoğlu, “Sadece tramvayımız çalışmıyor, aynı zamanda viyadüğü yaptık. Öte yandan İSKİ'nin bütün geçişlerini yaptık. Yine İSKİ'nin bu bölgenin atık suyunun Yenikapı'ya aktarması için de bir tünel çalışmamızı yaptık” diye konuştu.

Çalışmaların tamamlanması ile birlikte İstanbul’un çok güzel bir alana kavuşacağının müjdesini veren İmamoğlu, “Şu an İETT otobüslerinin olduğu Eminönü Meydanı, belki de İstanbul'un en güzel meydanlarından birine dönüşecek. Hem meydan, hem öndeki o farklı işgaller ortadan kalkacak. Burası pırıl pırıl bir yeşil alana dönüşecek. Bir tarafıyla da yaya geçidi geçişini sağlayan bir bölümü var bunun. Yani artık orada köprü kesmeyecek. Yeni bir düzenleme ile çok çağdaş bir görünüme kavuşacak” dedi.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin ve Avrupa Yakası Raylı Sistem Şube Müdürlüğü’nde Müdür Yardımcılığı görevini üstlenen Ülkü Ebru Yıldırım’ın eşliğinde şantiye çalışanlarıyla sohbet eden ve hatıra fotoğrafı çektiren Başkan İmamoğlu, projenin başlangıç talimatını verdi.

2021’DE HİZMETE AÇILDI

İBB tarafından 2016 yılında yapımına başlanmasına rağmen ilerleme kaydedilemeyen Eminönü-Alibeyköy Tramvayı, yeni İBB yönetiminin işbaşına gelmesiyle birlikte hızlandırılmış ve 1 Ocak 2021 tarihinde hattın 9 kilometrelik Alibeyköy-Cibali kesimi işletmeye açılmıştı.

BİR YENİ KÜTÜPHANE DE PENDİK’TE HİZMETE GİRDİ

Kütüphaneleri bilgi merkezi haline getirme hedefiyle tasarlanan Hasan İzzettin Dinamo Kütüphanesi, bin 800 metrekare alana sahip. 250 kişilik geniş kapasitesiyle başta Pendik halkı olmak üzere tüm İstanbullulara hizmet verecek. Kütüphanenin dermesi tarihten edebiyata, siyaset biliminden felsefeye, araştırma-incelemeden sanata çok farklı disiplinlerde 18 bin kitaplık zengin bir dermeye sahip.