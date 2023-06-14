Aliağa’da Yaz Dönemi Satranç Kurs Kayıtları Başlıyor

Her yıl yaz ve kış olmak üzere iki dönem halinde verilen satranç kurslarında çocukların erken yaşlardan itibaren satranç sporuna teşvik edilmesi amaçlanıyor. Aliağa Belediyesi Satranç Kulübü’nün deneyimli satranç antrenörleri tarafından verilen kurslarda çocukların; Planlama yapma yetisinin güçlendirilmesi, odaklanma ve konsantrasyonunun artırılması, hayal gücünün geliştirilmesi ve problem çözme yeteneğinin geliştirilmesi hedefleniyor. Ön kayıtların ardından sınıf ve seviye belirlemesi yapılacak.



Kursiyer adayları müracaatlarını, Siteler mahallesi 430 sokak, TOKİ konutları ( Eski Misafirhane ) adresindeki kurs binasına yapabilirler. Satranç kurslarına katılmak isteyenler 0232 399 00 00 (dahili: 2707) numaralı hattan detaylı bilgiye ulaşabilirler.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)