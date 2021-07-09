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Ali Babacan, Polis İntiharlarını Sordu: ‘Bu intiharların altında yatan gerçekler nedir?’

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Samsun’da partisinin Çarşamba ilçe binasının açılışında konuştu. Babacan şu ifadeleri kullandı: ‘Huzur bozan şahısla ilgili tasarrufları Sayın Bahçeli’den mi duyacağız?’

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Temmuz 2021 Cuma 14:27
Ali Babacan, Polis İntiharlarını Sordu: ‘Bu intiharların altında yatan gerçekler nedir?’
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“Sayın Erdoğan ağır iddiaların yükünü çekiyor. Sayın Erdoğan’a soruyorum: Ülkenin iç güvenliğini sağlamakla görevlendirdiğiniz kişinin kendisinin bir güvenlik sorunu olmasına ses çıkarmayacak mısınız? Ülkenin huzurunu sağlamakla görevli bir kurumun başında olan kişinin ülkenin huzurunu bozmasına susacak mısınız? Şaibelerin ortasındaki bu ismin yükünü daha ne kadar taşıyacaksınız? Yoksa krizlerin ortağı sayın Bahçeli’yi hükûmet sözcüsü olarak mı atadınız? O daha çok konuşuyor. Bu şahısla ilgili tasarruflarınızı sayın Bahçeli’den mi duyacağız?”

‘Emniyet teşkilatımızda üstler astlarına nasıl bir baskı uyguluyor?’

“Emniyet bu kişiye bağlı. Son dönemde ağır çalışma şartları, amirlerin uyguladığı baskı, mobbing, tehdit ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle birçok polisimiz intihar ediyor. Polisimizi intiharın eşiğine getiren sebepleri sorguluyoruz. Son 5 yılda kaç polis memurumuz intihar etti? İntiharın altında yatan gerçekler nedir? Bu nedenleri ortadan kaldırmak için hangi çalışmayı yapıyorsunuz? Emniyet teşkilatımızda üstler astlarına nasıl bir baskı uyguluyor? Polislere psikolojik destek sunmak için, polis rehabilitasyon merkezleri kurmayı düşünüyor musunuz? Polislerin ve ailelerinin sosyal güvenlik hakları ve mâli açıdan desteklenmesi için hangi çalışmayı yapıyorsunuz?”

‘Hazine’nin borcunu Gezi olaylarını çıkaranlar mı ikiye katladı?’

“Taraflı cumhurbaşkanı ve akraba bakan göreve başladıktan iki sene sonra Hazine’nin borcu 2 trilyonu geçti. 2013’te Gezi olaylarını çıkaran mı Hazine’nin borcunu ikiye katladı? 2019’dan 2020’nin eylülüne kadar 130 milyar dolarlık döviz rezervini cayır cayır sattılar. 2016’da çukur eylemlerini yapanlar mı bu ülkenin dövizlerini sattı? Neyi, neyle karıştırıyorsunuz? Gezi olaylarını çıkaranlar mı, çukur eylemlerini yapanlar mı faizi yüzde 19’da tutuyor?”

‘İtalya’ya ihracat yapıyoruz çünkü İtalyan halkı tüketebiliyor’

“İhracatımız artıyor diyor. Doğru, artış var. İhracat ne demek? Başka ülkelerin vatandaşlarının tükettiği mal demek. Almanya’ya satıyoruz çünkü Alman halkı tüketiyor. İtalya’ya satıyoruz çünkü İtalyan halkı tüketiyor. Demek ki başka ülkelerde durum iyi. Onlar tüketiyor ki ihracat yapıyoruz. Bununla övünelim ama bu ülkenin çiftçisinin, esnafının, emeklisinin durumu ne olacak?”

‘DEVA iktidarında çeteler kaçacak delik bulamayacak’

“Tüyü bitmemiş yetimlerin hakkını çetelere, suç örgütlerine peşkeş çektirenlerin önünde duracağız. Devlet yönetiminde yozlaşmayı, devlet görevlilerinin yasal olmayan işlere bulaşmasını, usulsüzlüklerin ve yolsuzlukların sıradanlaşmasını tarihin çöplüğüne göndereceğiz. DEVA iktidarında çete, mafya kaçacak delik bulamayacak. “

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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