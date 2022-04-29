banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
2.428,78
ALTIN
912,82
DOLAR
14,86
STERLİN
18,64
EURO
15,65
CHP Zeytinburnu İlçe başkanlığının İftarında izdiham vardı...(VİDEOLU)
CHP Zeytinburnu İlçe başkanlığının İftarında...
İmamoğlu:Kadir Gecesinde Orucunu 12 Bin Kişi İle Açtı
İmamoğlu:Kadir Gecesinde Orucunu 12 Bin...
İBB'Den Basın Açıklaması Var
Son Dakika
İBB'Den Basın Açıklaması Var
Arkadaşa Vefa, Eğitime Katkı
Arkadaşa Vefa, Eğitime Katkı

ALİ BABACAN: ‘Mührü damlaya basalım, barajları yıkıp geçelim’

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Sakarya’da katıldığı bir iftar programında konuştu. Bu sezon lig yükselen Sakaryaspor’u ve Sapancaspor’u kutlayan Babacan şu ifadeleri kullandı:

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
29 Nisan 2022 Cuma 17:50
ALİ BABACAN: ‘Mührü damlaya basalım, barajları yıkıp geçelim’
banner171

‘DEVA Partisi’ne gösterilen sıcak ilgiyi gözlerimizle görüyoruz’

“DEVA Partisi’ne sokakta gösterilen ilgiyi gözlerimizle görüyoruz. Bu sıcak ilgi bize hem mutluluk veriyor hem de çok büyük bir sorumluluk yüklüyor. Seçim günü elinde mührü, aklında bin bir derdiyle oy kabinine girecek vatandaşımıza çözümün adresinin ne olduğunu açık açık söylüyoruz. DEVA Partisi, adıyla sanıyla, şanıyla namıyla, her alanda hazırladığı çözümlerle oy pusulasındaki yerini alacak. Mührü hep beraber damlaya basalım. Damlalar sel olsun, barajları yıkıp geçelim.”

‘Kurulacak hükûmetin neler yapacağının hazırlığını yapıyoruz’

“Seçimlerden sonra kurulacak hükûmetin neler yapacağının çok detaylı bir hazırlığını yapıyoruz. Bu hazırlıklara ‘eylem planı’ adını veriyoruz. Eylem planı demek, seçimlerden sonra 90 gün içinde, 360 gün içinde neler yapacağımızın detaylı listesi demek.”

‘Güvenli konutlarda yaşamayı memleket meselesi yaptık’

“Vatandaşlarımızın güvenli konutlarda yaşamasını memleket meselesi yaptık. Kentsel yenilenmeyi stratejik bir öncelik olarak ele aldık. Bu projeleri başarıyla tamamlama kararlılığımızı herkese gösterdik. Herkesin başını sokacağı güvenli bir yuvası olacak. Kentsel yenilenmeyi hızla tamamlayacağız. Bu hususta, milletimizin hafızasında derin izler bırakan 1999 depreminden etkilenen şehirlerimize öncelik tanıyacağız.”

‘Konut kredi sistemini işin tam merkezine yerleştireceğiz’

“Diyorlar ki ‘Nasıl yapacaksınız?’ Kentsel yenilenmede, banka konut kredi sistemini işin tam merkezine yerleştireceğiz. Bugün saçma sapan işler yapan Hazine ve Maliye Bakanlığı’nı bu işten sorumlu tutacağız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na da dönüp diyeceğiz ki ‘Sen de bu konuya eğileceksin kardeşim. Bırak bu rant sevdasını. Burada insan canı söz konusu.’ Özetle, devletin gözü kulağı millette olacak.”

‘Dar gelirliye özel finansman imkanları sunacağız’

“Diyorlar ki ‘Nasıl teşvikler vereceksiniz?’ Kentsel yenilenme projeleri için dar gelirli vatandaşlarımıza özel finansman imkanları sunacağız. Kredinin geri ödemesini de uzun vadeye yayacağız. Üstelik faiziyle, ödeme şartlarıyla bu işi çok kolaylaştıracağız. Peki bu uygulamaya ne zaman başlayacağız? Seçimden sonraki ilk 90 günde. Şehit yakını ve gazilerimizin konut sahibi olmalarını kolaylaştıracağız. Bizim çalışma usulümüz budur.”

‘Muhtarlık yasası çıkartacağız’

“Muhtarlık yasası çıkartacağız. Ne zaman? İlk 360 günde. Muhtarların mahallelerini ilgilendiren hususlarda karar alma süreçlerine katılımlarını sağlayacağız. Madem ‘yerel demokrasi’, işte politika geliştirilirken de mahalle ve köy muhtarlarının bilgisinden ve tecrübesinden istifade edilecek.”

‘Muhtarlarımıza daha çok imkân ve yetki vereceğiz’

“Muhtarlıkların sorumluluklarını yeniden tanımlayacağız. Bu tanımlara uygun özlük hakları ve organizasyon yapısı sağlayacağız. Muhtarların seçilme şartlarını, seçim süreçlerini, özlük haklarını ve emekliliklerine ilişkin uygulamaları muhtarlık yasası ile yeniden düzenleyeceğiz. Kalabalık mahallelerde muhtarlıklara yeterli ödeneği ayıracağız. Belediyeler üzerinden, yardımcı insan gücü desteği sağlayacağız. O ilçedeki belediye başkanının bir yardımcısı muhtarlarla muhatap olacak. Muhtarlık binalarının inşası ve asgari büro giderlerinin karşılanması görevini de belediyelere vereceğiz. Acil Durum ve Afet Yönetimi mevzuatı uyarınca, muhtarlara gereken desteği sunacağız. Muhtarlarımıza daha çok imkân ve daha çok yetki vereceğiz. Artık mahalleler, muhtarlar sahipsiz kalmayacak.”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bayram Tatilinde Toplu Ulaşım 4 Gün Ücretsiz
Bayram Tatilinde Toplu Ulaşım 4 Gün Ücretsiz
Metro İstanbul ‘Eşitlik Burada’ Diyor
Metro İstanbul ‘Eşitlik Burada’ Diyor
İMAMOĞLU: Politik Alandaki Bölünmeyi Sporla Kucaklaştırabiliriz
İMAMOĞLU: Politik Alandaki Bölünmeyi Sporla Kucaklaştırabiliriz
Araç Kiralama ile Kaliteli, Güvenli ve Konforlu Bir Deneyim
Araç Kiralama ile Kaliteli, Güvenli ve Konforlu Bir Deneyim
Yerden Isıtma Mı Petek Mi?
Yerden Isıtma Mı Petek Mi?

banner186

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169