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Ali babacan istanbul’da vatandaşla buluştu:

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İstanbul’da vatandaşların dertlerini paylaştı. Ev kiraları nedeniyle çocuğunu okula gönderemeyen aileler, emekli maaşıyla çocuklarını okutamadıklarını söyledi. Babacan, ‘Üniversiteyi kazanıp da çocuğunu okula gönderemeyen çok aile var. Hükümet ekonominin kontrolünü elinden kaçırdı maalesef. Biz de bunun için yola çıktık’ dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
04 Ekim 2021 Pazartesi 08:47
Ali babacan istanbul’da vatandaşla buluştu:
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‘Üniversiteyi kazanan çocuğunu 

okula gönderemeyen çok aile var’

 DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İstanbul’da vatandaşların dertlerini paylaştı. Maddi imkânsızlıklar nedeniyle çocuğunu okutamadığını söyleyen vatandaşa Babacan; “Gıda fiyatları aldı başını gitti, kiralar aldı başını gitti. Üniversiteyi kazanıp da çocuğunu okula gönderemeyen çok aile var. Hükümet ekonominin kontrolünü elinden kaçırdı maalesef. Biz de bunun için yola çıktık. İyi bir alternatif hazırlanması gerekiyor. Şimdiden çalışmalara başladık çünkü gidişat kötü” dedi. Vatandaş bunun üzerine “Koltuk güzel geldi ama o koltuğu biz oraya koyduk. Kimse babasının evinden getirmedi” dedi.

 ‘Gıda enflasyonu şu an genel enflasyonun çok üzerinde’

 Yurt fiyatları nedeniyle çocuğunu okutmakta zorlanan bir anneye Babacan, “Çok fazla anne babadan çocuğu üniversiteyi kazandığı halde yurda ve harçlığına parası yetmediği için gönderemeyeceğini duydum. Az önce kongremize gelmiş bir genç Aydın’da üniversiteyi kazanmış ancak yurda parası yetmeyeceği için gidemeyeceğini söyledi.’’ Anne, masrafların yalnızca yurtla bitmediğini gıda ve kırtasiye malzemelerine de yetişemediğini söyledi. Bunun üzerine Babacan, “Gıda enflasyonu şu an genel enflasyonun çok üzerinde. Gençlerin de en önemli ihtiyacı gıda, kırtasiye ve ders malzemeleri. Bunların hepsi dövize bağlı. Döviz kuru artınca hayat pahalılaştı, her şeye zam geldi. Biz sorunların büyüyeceğini biliyorduk bunun için DEVA Partisi’ni kurduk’’ dedi.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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