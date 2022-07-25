banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 28
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
2.548,49
ALTIN
983,88
DOLAR
17,83
STERLİN
21,49
EURO
18,22
Elektikli Skuterların Park Sorunu Çözülüyor
Elektikli Skuterların Park Sorunu Çözülüyor
Yaşıtları Oyunda Oynaşta İken Onlar Hafız Oldu
Son Dakika
Yaşıtları Oyunda Oynaşta İken Onlar...
AKŞENER: “ İBB "İHE" Açılışı İçin Gönderdiği Telgrafta :İstanbul'u ATATÜRK’ün Vizyonuyla Yaşatıyor Ve Yeniliyorsunuz Dedi
Son Dakika
AKŞENER: “ İBB
Kılıçdaroğlu : İBB Başkanımız, İstanbul’un Sırtındaki Hanceri Çıkarmaya Çalışıyor
Kılıçdaroğlu : İBB Başkanımız, İstanbul’un...

Ali Babacan İle Vatandaşlar Arasında Çay Sohbeti

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Artvin’de gittiği bir çay bahçesinde Artvinlilerle sohbet etti. Merkez Bankası’nın 190 milyar dolarının yok olduğunu söyleyen Babacan, ekonomideki deliğin “haksız, hukuksuz ihaleler, 5-10 yerden alınan maaşlar ve adam kayırmak” olduğunu savundu. Babacan, “Havuzun dibindeki deliği kapatınca hemen su dolmaya başlayacak” diye konuştu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
25 Temmuz 2022 Pazartesi 17:18
Ali Babacan İle Vatandaşlar Arasında Çay Sohbeti
banner171

‘Satılan rakam 190 milyar doları geçti’

Bir vatandaş Babacan’a “35 yıllık elektronikçiyim. Böyle bir dönem görmedik. Sizin döneminizde her şey çok güzel gidiyordu. Ne oldu bu ekonomiye? Sabah dükkânı açıyoruz, hangi ödemeyi yarın yapacağız diye düşünüyoruz. Bir maliye bakanımız var, ‘Düzelttik. Kur korumalı bir şeyler yaptık’ dedi” sözleriyle ekonomiyi şikâyet etti.

Babacan bunun üzerine şu ifadeleri kullandı:

“Merkez Bankası’nın döviz rezervini arka kapıdan cayır cayır sattılar. Ne için? ‘Bak ne güzel ekonomiyi yönetiyoruz, kur artmıyor’ dedirtmek için. Onu bitirdiler, swap anlaşmalarıyla para buldular. Swap anlaşmalarıyla buldukları parayla da geçen aralıktan bugüne kadar 60 milyar dolar daha sattılar. Satılan rakam 190 milyar doları geçti. Gizli saklı yapıyorlar.”

‘Merkez Bankası 13 yıl boyunca 8 milyar dolar sattı, aynı gün ilan etti’

“Merkez Bankası, bizim dönemde, 13 yıl boyunca sadece 8 milyar dolarlık satış yaptı. Yaptığı her satışı o gün ‘Ben bugün bu kadar döviz sattım’ diye ilan etti. Bunlar 190 milyar dolar döviz sattılar, hiçbir şey söylemiyorlar. Biz işi bildiğimiz için devletin ve özel sektörün piyasa rakamlarından topluyoruz, çıkarıyoruz, buluyoruz. Bakıyoruz ki 190 milyar dolar yok olmuş.”

‘Dolar tükenince doların fiyatı artıyor’

“Doğru hesaptan kaçar mı ya? Yaptığın iş doğruysa çık, açıkla. ‘Ben bugün 5 milyar dolar sattım’ de. Niye gizli saklı yapıyorsun? Sata sata tükettiler doları. Dolar tükenince, dolar kıtlığı olunca doların fiyatı artıyor. Çok basit hesap.”

‘Havuzun dibindeki çatlağı kapatınca su dolacak’

Babacan, bir başka vatandaşın “Bu hazine boşaldı ya… Bunu nasıl doldurmayı düşünüyorsunuz?” sorusunu şöyle yanıtladı:

“Sorun ne biliyor musun? Havuzun dibinde çok delik var, çatlak var. Su oradan kaçıyor. Deliği, çatlağı kapattık mı zaten hemen su dolmaya başlayacak. Delik, çatlak ne demek? Haksız, hukuksuz ihaleler demek. Delik, çatlak; 5-10 yerden maaş almak demek. Adam kayırma demek.”

‘DEVA Partisi olarak her şeyi çalışıyoruz’

Babacan, bir vatandaşın “Altılı masa geldiğinde ne yapacak?’ diyor. Bunu halka anlatmak lazım” sözleri üzerine şunları söyledi:

“Altılı masa parlamenter sistem istiyor. Altılı masa bir de seçim güvenliği çalışıyor. Biz DEVA Partisi olarak her şeyi çalışıyoruz. Hukuk, adalet, ekonomi çalışıyoruz. Hepsini çalışıyoruz. İki tane krizi çözen ekip biziz. 2001-2002 krizini biz çözdük. 2008 krizini biz çözdük. Çözdük, yine çözeriz inşallah.”

‘O imzayı at; enflasyonu ve faizi düşür’

“34 yıllık enflasyonu 2 yılda tek haneye indirdik. Millî geliri 3 bin 500 dolardan 12 bin 500 dolara çıkarttık. İhracatı 36 milyar dolardan 132 milyar dolara çıkarttık. Biz böyle anlatınca, Sayın Erdoğan bana ‘İmza atmasaydım yapamazdı’ diyor. Ben de diyorum ki, hikmet imzadaysa dört yıldır tek imza sahibi sensin. O imzayı at; enflasyonu ve faizi düşür. 4 yıldır olmuyor. Demek ki hikmet imzada değil. Hikmet kadrolarda, istişarede. Bizim kültürümüz, inancımız ‘İşi ehline ver’ diyor. Bir de ‘Asla istişareyi terk etme’ diyor.”

‘Gençler ‘Tarımla hayatımı kurtarırım’ diye ümit etmeli’

Babacan, bir vatandaşın “Şehirdeki hayat köyde olmalı ki insanlar köye gitsin. Köye dönüş projeniz nedir?” sorusunu şöyle yanıtladı:

“Gençlerin tarımı merak etmesi lazım. Onun için tarım liselerini önemsiyoruz. Şehirdeki hayatı aynen köye getirmek çok zor. Ama en azından gençlerin ‘Köyümde kalıp çiftçilik, hayvancılık yapayım. İyi bir gelir sağlarım. Hayatımı kurtarırım’ diye ümit etmesi lazım. Onlara bir gelecek sunmak lazım.”

‘Tarımı yeniden ayağa kaldırmamız lazım’

“Gençler şimdi ne yapıyor? Anasına babasına bakıyor; gübre, mazot katlaya katlaya artmış. Babası ‘Ben zarar ediyorum, çiftçilik yapmayacağım’ diyor. Babasının ‘Çiftçilik yapmayacağım’ dediği genç ‘Hayatımı çiftçilik üzerine kuracağım’ diyebilir mi? Onun için önce tarımı güçlendirmemiz, yeniden ayağa kaldırmamız lazım. Tarım ayağa kalkmadan gençler küçük yerlerde kalmaz.”

‘Gidemeyenlerin ülkesi olduk’

“Gençler küçük şehirlerden büyük şehirlere kaçmaya çalışıyor. Büyük şehirlerden de yurt dışına kaçmaya çalışıyor. Gitmek isteyip de gidemeyenlerin ülkesi olduk maalesef. Üzülüyoruz. Yazık.”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

Son Güncelleme: 25.07.2022 17:29
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CHP İbb Meclis Üyeleri Başkan Topbaş’a önerdi
CHP İbb Meclis Üyeleri Başkan Topbaş’a önerdi
Çolpan İlhan, Aramızdan Ayrılışının 8. Yılında Mezarı Başında Anıldı…
Çolpan İlhan, Aramızdan Ayrılışının 8. Yılında Mezarı Başında Anıldı…
İmamoğlu: Kalıcı Çözümler Üretmek Konusunda Kararlıyız
İmamoğlu: Kalıcı Çözümler Üretmek Konusunda Kararlıyız
Elektikli Skuterların Park Sorunu Çözülüyor
Elektikli Skuterların Park Sorunu Çözülüyor
75 Bin Öğrenciye Geri Ödemesiz Destek
75 Bin Öğrenciye Geri Ödemesiz Destek

banner186

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169