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Ali Babacan Gençlerin Sorunlarını Dinledi ‘Artık tweet bile atamıyoruz’

DEVA PARTİSİ Genel Başkanı Ali Babacan, Şırnak’ta esnaf ziyareti sırasında gençlerle bir kıraathane sohbetinde bir araya geldi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
14 Nisan 2021 Çarşamba 13:18
Ali Babacan Gençlerin Sorunlarını Dinledi ‘Artık tweet bile atamıyoruz’
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İş bulamadıklarını, özgür olmadıklarını belirten gençler Babacan’la sorunlarını paylaşırken, artık tweet bile atamadıklarını ifade ettiler: 

“Hepimiz üniversite mezunuyuz ama iş bulamıyoruz. Özgürlüğümüz kısıtlanıyor. Bir tweet bile atamıyoruz. Sizin sosyal medya kullanımınızı çok seviyoruz. Gündemi ve gençleri anlamanız bizim çok hoşumuza gidiyor.’’

 

‘İşe alımlardaki torpil son bulsun’

Farklı bölümlerden mezun olduklarını belirten gençler atamalar ile ilgili sorunlarını Babacan ile paylaştı. Gençler; atamaların yapılmadığını ve yeni mezunların iş bulamadıklarını belirterek, ülkenin ekonomik sorunlarının geleceklerini etkilediklerini söylediler: 

“Ülkemizde işe alım süreçlerinde torpil var. Biz artık umutsuzluğa düşüyoruz. Emeklerimiz boşa gidiyor. Biz sizin gençler hakkındaki görüşlerinizi destekliyoruz. Sizden adalet ve özgürlük bekliyoruz. İşe alımlardaki torpilin artık son bulmasını istiyoruz.”

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