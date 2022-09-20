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Ali Babacan Elazığ’Da: ‘Bu Ülkede Kriz Çözme Tecrübesi Olan Tek Ekip Biziz‘

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Elazığ’da konuştu. “Türkiye’nin değişiminde DEVA Partisi asli bir aktör olacak” diyen Babacan ayrıca “Devlette yuvalanmış çeteler de bağımsız ve tarafsız yargıyla karşılaşacak” ifadelerini kullandı. Merkez Bankası’nın döviz rezervlerine de değinen Babacan, “Merkez Bankası’nın kayıp 130 milyar dolar meselesi vardı ya… O para 205 milyar dolar oldu” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
20 Eylül 2022 Salı 10:56
Ali Babacan Elazığ’Da: ‘Bu Ülkede Kriz Çözme Tecrübesi Olan Tek Ekip Biziz‘
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Parti çalışmaları için gittiği Elazığ’da vatandaşlara seslenen Babacan şunları söyledi:

‘Türkiye’de bizden başka iki kriz çözmüş hiçbir ekip yok’

“Türkiye’de bizden, ekibimizden başka iki kriz çözmüş hiçbir ekip yok. Konuşmak kolay. Lafa gelince kolay. Diyor ki, arkadaş ben iyi sıva ustasıyım. Hangi binayı sıvadın? Yok. Diyor ki, ben iyi kalıp ustasıyım. Hangi binada kalıp çaktın? Yok. Sıva, kalıp ustası yaptığı işi gösterir, değil mi? Şu anda ekonomiyi çözeceğim diye ortada dolaşanlar hangi krizi çözmüşler? Gelsinler bir anlatsınlar biz de öğrenelim. Lafla olmaz, daha önce ne yaptın onu anlat. Onun için biz DEVA Partisi’ni kurduk, bunun için yola çıktık. Bu ülkede bizden başka hiçbir ekibin kriz çözme tecrübesi olmadığı için biz yeni bir yol açtık. İnşallah bunu biz çözeceğiz, göreceksiniz. Hep beraber dürüst ve ehil kadrolarla çözeceğiz.”

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 
 

‘Her sene 100 bin konut yapacaklardı, noldu?’

“Üç buçuk yıldır Elazığ’ın deprem konutu sorununu çözemeyenler çıkmış konut projesi açıklıyor. Yapamazlar. Tamamen göz boyama bunlar. 2019’da açıklamışlardı, her sene 100 bin tane konut yapacağız dediler. Davulla, zurnayla açıkladılar, noldu? Şimdi yeniden konut projesi açıklıyorlar. Taksit taksit ödeyeceksin ama memur maaşına ne kadar zam gelirse taksiti o kadar artıracağım diyor. Ne anladın o işten.”

‘Artık ‘205 milyar dolar nerede?’ diye soracağız’

“Geçen sene bu zamanlar 8 lira olan dolar kuru bugün çıkmış 18 liraya. Her şeye zam geldi. Merkez Bankası’nda döviz de bırakmadılar. Hani Merkez Bankası’nın kayıp 130 milyar dolar vardı, meşhur… 130 milyar dolar üzerine bu senenin başında 75 milyar dolar daha sattılar. O para 205 milyar dolar oldu. Artık, ‘205 milyar dolar nerede?’ diye soracağız. Nerede bu milletin alın teri, nerede 205 milyar dolar? Nerede gençlerin hayali?”

‘Bol keseden vaatle vatandaşımızın karşısına çıkmıyoruz’

“Seçimlerin ardından yepyeni bir sayfa açacağız. Her alandaki sorunları nasıl çözeceğimizi adım adım hesaplıyoruz. Öyle bol keseden vaatle vatandaşımızın karşısına çıkmıyoruz. Çalışıyoruz, hesaplıyoruz, sonra ne yapacağımızı anlatıyoruz. Bu yüzden yarının Türkiye’sinin mimarları bizler olacağız.”

‘Demokrasinin rüzgârını estireceğiz’

“Türkiye’nin değişiminde DEVA Partisi asli aktör olacak. Bu değişimin kazananı kim olacak? Kazanan; bir telefon bile kendilerine lüks görülen gençler olacak. Kazanan evladına harçlık veremediği için sessizce ağlayan analar olacak. Tarlasına gübre atamayan çiftçimiz olacak. Kazanan siftah yapamayan, elektrik faturasını ödeyemeyen, evine çorba götüremeyen esnafımız olacak. Kazanan tüm Türkiye olacak. Yarının Türkiye’sinde tam demokrasinin rüzgârını estireceğiz. Demokrasiyle birlikte hukuk kazanacak, hukuk devleti kazanacak. Böylece devlette yuvalanmış çeteler de bağımsız ve tarafsız yargıyla karşı karşıya kalacaklar. Hak yerini bulacak.”

‘Gençler iş bulmakta sıkıntı yaşamayacak’

“Ülkemizi 6 ayda ekonomik kriz ortamından çıkaracağız. İktidarımızın en geç 2. yılında enflasyonu tek haneli seviyeye indireceğiz. Ülkemizi, bölgemizin en güçlü ekonomisi yapacağız. Bu değişimle kazanan işsizler olacak. Bölgemizin en güçlü ekonomisini kurduğumuzda gençler de iş bulmakta sıkıntı yaşamayacak. Yatırımların önünü açacağız.”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

 

Son Güncelleme: 20.09.2022 11:07
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