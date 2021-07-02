Ali Babacan'dan ‘MADIMAK’ Mesajı ‘Cesaretle yüzleşmeli ve tekrarlanmaması için çaba göstermeliyiz’

‘Geçmişten bugüne uzanan acıları dindirmek bizim elimizde’

“2 Temmuz 1993’te hafızalarımızda ağır bir travma oluştu. Yüreğimizde derin bir yara açıldı. Madımak’ta katledilen 35 insanımızı saygı ve rahmetle anıyorum, devirleri daim olsun. Türkiye’nin alnına bu kara lekeyi sürenleri lanetliyorum. Tarihimizde gurur duyduğumuz, övündüğümüz olaylar kadar, bizi hüzne boğan olaylar da var. Madımak Katliamı da bu acı olaylardan birisi. Hiçbirimiz doğarken geçmişten gelen bu olumsuz yüklerle karşılaşmayı tercih etmezdik. Ancak geçmişten bugüne dek uzanan acıları dindirmek bizim elimizde. Acıları susturarak değil; anlayarak ve birbirimizle paylaşarak bunu yapabiliriz. Bunlarla cesaretle yüzleşmeliyiz ve bir daha tekrar etmemesi için çaba göstermeliyiz. Bunun yolu adaletten, hakikatten ve toplumsal barıştan geçer.”

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner

“Madımak Katliamının ardından adalet ve hakikat mücadelesi veren ailelere ve insan hakları savunucularına saygılarımı şükranla sunmak istiyorum” diyen Babacan sözlerine şöyle devam etti:

‘1990’lı yıllarda derin eller işbaşındaydı’

“1990’lı yıllar ülkemizin üzerine derin bir karanlığın çöktüğü yıllardı. Laik ile dindar, Türk ile Kürt, Sünni ile Alevi kimlikleri arasında kavga çıkarmak isteyen derin eller işbaşındaydı.”

‘Pisliği kapatmak için sık sık ‘beka’ diyorlar’

“Sabah akşam ‘beka beka’ diyenler, hukuk devletini yok etmiş. ‘Devlet için gerekirse hukuk dışına çıkılabilir’ demek istiyorlar. Kimse kusura bakmasın, Türkiye Cumhuriyeti’nin bekası sadece hukukla, adaletle sağlanır. Çeteyle, örgütlerle iş tutarak, memleketi uyuşturucu ticaretinin ve dünyanın para aklama merkezi haline getirerek sağlanmaz. Bu söylemi sık sık tekrar edenlere dikkat edin; çoğu bu pisliğin içinde. Onu kapatmak için bu söylemi izliyorlar.”

‘Bizim dönemimizde alın terinin çarpılmasının esamisi okunmuyordu’

“Bugün BDDK, yaklaşık 20 şirketi kapatma kararı aldı. İktisatta Ponzi oyunu vardır, topladığınızı verirsiniz. Onu görünce insanlar daha çok para getirir, arkasından büyük bir çöküş olur ama asıl parayı bu işi kurgulayanlar kazanır. Yeni tür konut finansmanıyla ilgili ortaya çıkan, birdenbire türeyen şirketlerle ilgili yeni bir mağduriyet kapısı daha çıktı. Hukuk devleti olmadığı için, kurumların güçlü olmaması sebebiyle bunlar oluyor. Bizim ekonomi yönetiminin başında olduğumuz dönemde vatandaşın alın teriyle biriktirdiklerini çarpıp gidenlerin esamisi okunmuyordu. Bunlar yeniden türüyor, çünkü bunlara müsamaha gösteriliyor. Hele hükûmet içerisinde bağlantısı varsa kimse dokunamıyor.”

‘Umudumuz üzüntümüzden yüksek’

“Memleketimizin durumuna çok üzülüyoruz ama umudumuz üzüntümüzden çok daha yüksek. Ortaya saçılan tüm bu cerahatı çok hızlı temizleyeceğiz. Çeteler, mafyalar iş tutacağı insanları bilir, bize yaklaşamazlar. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en uzun süre bakanlık yapan kişilerinden birisi oldum. Bu tür insanlarla çok şükür yolumuz kesişmedi. Dürüst ve ehil bir kadro iş başına gelsin; çeteymiş, mafyaymış, suç örgütüymüş hepsi deliklerine kaçar gider.”

‘Büyük demokratik dönüşüme öncülük edeceğiz’

“Türkiye’nin büyük demokratik dönüşümüne DEVA Partisi olarak öncülük edeceğiz. Ortaya dökülen tüm bu pislikten, gençlere karamsarlık vaat edenlerden, tüm kazanımlarımızı geri alanlardan, memleketimizi çeteler arasında bölüştürenlerden bıktık. Yepyeni bir birlikteliğe ihtiyacımız var. Kimsenin hayat tarzının ötelenmediği bir ülkenin inşası için çalışıyoruz. Herkesin kendisini ülkenin birinci sınıf ve haysiyetli yurttaşı olarak hissettiği bir Türkiye istiyoruz. Hep beraber Türkiye’nin yaralarını saracağız.”

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)