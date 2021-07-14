Ali Babacan'dan ‘Eşit Vatandaşlık’ Vurgusu

Konuşmasına Evvel Temmuz bayramını kutlayarak başlayan Babacan şu ifadeleri kullandı:

‘Yalnızlığın değerinin beş para etmediğini anladılar’

“Hükûmet Suriye politikasında ısrarlı yanlışını koruyor. Türkiye barışın tesisinde aktör olmalıydı. Gerektiğinde arabuluculuk yapmalıydı. Dar bir ideolojiyi tüm dış politika sathına egemen kılmanın peşine düştüler. Ülkemizi uluslararası arenada yapayalnız bıraktılar, adına ‘değerli yalnızlık’ koydular. Değere bak değere. Nerede değer? Yalnızlığın değeri beş para ettiğini anlayınca mı Sisi’nin peşine düşüyorsunuz? Maliyeti ülkemize çok ağır oldu.”

‘Suriye’de kalıcı çözümün yolu yapıcı ve gerçekçi diyaloglardır’

“Suriye’de kalıcı çözümden yanayız. Suriye halkının huzur ve barış içinde, güven içinde yaşamasından yanayız. Peki, bunun yolu nedir? Siyasi diyalogdur, diplomasidir. Ülkemizin ulusal güvenliği ve çıkarları için, çözümün bütün taraflarıyla yapıcı ve gerçekçi diyalogların gerçekleştirilmesidir.”

‘Eşit vatandaşlık anlayışından sapmayacağız’

“Kimsenin kimseye üstünlük taslamadığı, herkesin kendi kimliğiyle, olduğu gibi kabul edildiği bir ülkeyi inşa etmek için emin adımlarla ilerliyoruz. Etnik, dini, mezhebi ve kültürel tüm çeşitliliğimizi sahipleniyoruz. Toplumdaki tüm farklılıkları kapsayan ‘eşit vatandaşlık’ anlayışından hiçbir zaman sapmayacağız.”

‘Kazanılmış tüm hakların garantisi olacağız’

“Hiçbir vatandaşımız, devlet kapısının önünde korku ve endişe yaşamayacak. Devletin kademelerini, ayrımcılık yapmaksızın, bu ülkede yaşayan tüm vatandaşlarımıza, liyakati baz alarak açacağız. Topraklarımızın üzerinde yaşayan herkesin haklarını koruyacağız. Kazanılmış tüm hakların garantisi biz olacağız. Haklarımıza göz diken kimseye geçit vermeyeceğiz.”

‘Alevilerin sorunlarının çözümü için gereken adımları atmaya hazırız’

“Tüm vatandaşlarımızın, inançlarının gereğini korkusuzca ve huzurla yaşayabilecekleri özgür bir Türkiye’yi oluşturacağız. Ötekileşme hissi doğuran tüm uygulamalara son vereceğiz. Alevi vatandaşlarımızın başta ibadethanelerine ilişkin talepleri olmak üzere inanç, düşünce ve davranış temelindeki sorunlarının çözümü için de gerekli her türlü adımı atmaya hazırız.”

‘Matemde birleştik, yarınlarımızı beraber kuracağız’

“Bizler matemde birleşmiş insanlarız. Mutlu yarınlarımızı da hep beraber kuracağız. Toplumsal dayanışmamızı güçlendireceğiz. O mutlu yarınlarımızda; barışın sembolü defne ağaçları yeşerecek. Bu topraklarda illa gözyaşı akacaksa, o gözyaşları sevinç gözyaşları olacak. DEVA Partisi’nin damlaları, dupduru yarınlarımıza bereket gibi, kardeşlik gibi yağacak.”

‘Davetimiz, kuzunun kurda yem olmadığı bir Türkiye içindir’

“İnsanımızı yarınların Türkiye’sine davet ediyorum. Kimliği, inancı, ideolojisi ne olursa olsun herkesi özgürlük, adalet, ehliyet, fırsat eşitliği ve şeffaflık ilkeleri etrafında, yeni bir birlikteliğe davet ediyorum. Bu davet; konuşmaktan korkmayan, fikirlerden korkmayan, farklı kimliklerden korkmayan, birbirinden korkmayan cesur bir Türkiye içindir. Bu davet; kuzunun kurda yem olmadığı bir Türkiye içindir. Sürekli olarak korku pompalayan mevcut hükûmete, en kısa zamanda, sandıkta dersini vereceğiz.”

Babacan’ın programı akşam saatlerinde Defne İlçe Binası’nın açılışıyla devam edecek.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)