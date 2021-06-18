Ali Babacan' dan ERDOĞAN’A: ‘Siz içinde kliklerin olduğu bir devletin mi başkanısınız?’

‘Akla hayale sığmayacak bir düzen kurulmuş’

“İddialara göre; suç örgütlerinin liderleri, siyasetçiler, bürokratlar, iş insanları ve medya mensupları arasında akla hayale sığmayacak bir düzen kurulmuş. Televizyonlarda sıkça görünen bir gazeteci, bir iş insanı ile adli makamlar arasında arabuluculuk yapmaya kalkmış. Devlet içi kliklerden söz ediliyor. Deniyor ki o gazeteci 10 milyon euro istemiş.”

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

‘O bakanın yükünü nasıl çekiyor, anlamıyorum’

“Kokuşmuş suç örgütleriyle iç içe geçmiş olaylar kabineden bir ismin etrafında dönüyor dolaşıyor. İki kere canlı yayına çıktı. Adı geçen gazetecilerden birisi de karşısındaydı. Tüm halka kurulan kumpasa bakın. Soruyu soran da cevaplayan da iddiaların içerisinde. O gazetecinin yükünü çalıştığı medya grubu taşıyamadı. Gazeteci istifa etmek zorunda kaldı. Peki onunla ilgili iddiaların kaç katı iddiaların ortasında adı geçen o bakanın yükünü Sayın Cumhurbaşkanı nasıl çekiyor, ben anlamıyorum.”

‘İç güvenliği sağlamakla görevlendirdiğiniz kişinin güvenlik sorunu olmasına ses çıkarmayacak mısınız?’

“Sayın Erdoğan, siz bu yükü taşımaya devam edecek misiniz? Ülkenin iç güvenliğini sağlamakla görevlendirdiğiniz bu kişinin bir güvenlik sorunu olmasına ses çıkarmayacak mısınız? İnadınıza devam mı edeceksiniz yoksa dizinin devamında farklı şeyler olabilir diye mi harekete geçmiyorsunuz?”

‘Sizi desteklemek için yapılan haberlerin finansmanı usulsüzlüklerle mi sağlanıyor?’

“Sayın Erdoğan; siz içinde kliklerin, lobilerin olduğu bir devletin mi başkanısınız? Sizin yönetiminizde bakanlar, yargı mensupları veya bürokratlar devlet içinde çete faaliyeti mi gerçekleştiriyor? Sizin desteklemek için yapılan haberlerin finansmanı usulsüzlüklerle mi sağlanıyor? Sizi medyada bazı tetikçiler mi savunuyor? Sizin yönetiminizde kamu kaynakları iktidara yakın dar bir zümreye mi aktarılıyor? Bu sorularıma çıksın ‘hayır’ diye cevap versin. Cevap vermiyorsa, sükût ikrardan gelir. Bu soruları sadece DEVA Partisi adına sormuyorum, Sayın Erdoğan’ı destekleyen, oy veren aziz milletim adına da soruyorum.”

‘Bir ey narası da mafyaya, çeteye çekiverin’

“Türkiye’yi, bir siyasi partinin il binasında gündüz gözüyle cinayet işlenen bir ülke haline getirdiler. Sayın Bahçeli’nin çabalarıyla mafyaya özel af çıkarılıyor. Siyasal şiddet her sokak başında karşımıza çıkıyor. Sayın Erdoğan’a çağrı yapıyorum. Derhal siyasal şiddete karşı sağlam bir duruş ortaya koyun. Sizin naralarınızı çok duyduk. İsteyince yapabiliyorsunuz. Bir ey narası da şu mafyaya çeteye çekiverin, ne olur?”

‘Hak mücadelesi veren insanların oyuyla gelip ülkemizi 3Y çukuruna düşürdünüz’

“Sayın Cumhurbaşkanı’na seslenmek istiyorum. Yıllarca üniversite kapılarında, adliye koridorlarında hak ve hukuk mücadelesi veren güzel ve temiz insanların oyuyla iktidara geldiniz. 3Y ile mücadele edeceğim diye geldiniz. Ama ülkemizi yine 3Y çukuruna, yoksulluk-yolsuzluk-yasaklar çukurunun içine düşürdünüz. Hukuk, medya, bürokrasi ve ne yazık ki koskoca devlet o çukura düştü.”

‘Azerbaycan’da geçen diyaloglar ibretlik’

“Sözde ülke büyüyecekti, güçlenecekti. Türkiye büyümedi ama Sayın Erdoğan’ın yanında kümelenen üç-beş zengin daha da büyüdü. İki gün önce dost ve kardeş ülke Azerbaycan’dan yayınlanan bazı görüntüler vardı. Yine malum şirketlerden bazılarının isimleri geçiyor. İbretlik görüntüler, ibretlik diyaloglar.”

‘Ekonomi savunmasında rezerv, hava savunmasındaki füze gibi kalkandır’

“Likiditenin uluslararası piyasalarda biraz sıkılaşacağı bir döneme doğru gidiyoruz. FED toplantısı ve Avrupa Merkez Bankası’ndan gelen sinyaller önümüzdeki dönemin para politikaları açısından faizin kademe kademe yükseltileceği bir dönem olarak görünüyor. Bu dönemde Türkiye’nin korunma mekanizmalarına ihtiyacı var. En önemli koruma mekanizması ülkenin merkez bankası rezervleridir. Nasıl hava savunma sistemiyle ilgili füzeler, savaş uçakları önemliyse, ülkenin ekonomik sisteminin savunmasında da merkez bankasının rezervleri en önemli kalkandır. Bunlar ne yaptı? 130 milyar dolarlık rezervi cayır cayır sattılar. Şu an rakam, yuvarlayarak söylüyorum, eksi 60 milyar dolar.”

‘DEVA hareketi büyük değişime önderlik yapacak’

“Türkiye’yi bu çukurdan en kısa sürede çıkartacağız. Varsın iktidar ortağının arka bahçesi olan suç örgütünün, çetelerin sözcüleri bizi tehdit etsin. Biz bu yola baş koyduk, yolumuzdan dönmeyeceğiz. DEVA hareketinin büyük değişime önderlik yapacağını biliyoruz. Aziz milletimizle birlikte, ülkemizi bir avuç çetenin, mafyanın ve suç örgütlerinin cirit attığı bir ülke olmaktan kurtaracağız.”

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)