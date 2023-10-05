banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
8.381,22
ALTIN
1.614,43
DOLAR
27,57
STERLİN
33,50
EURO
29,07
İmamoğlu:İstanbul Türkiye'nin Dünya Çapındaki En Büyük Markası
İmamoğlu:İstanbul Türkiye'nin Dünya Çapındaki En...
İlkokul öğrencileri, can dostlarla buluştu
İlkokul öğrencileri, can dostlarla buluştu
Esenyuyrt Belediyesinden Yaşlı Ve Hasta Vatandaşlara Önemli Destek
Esenyuyrt Belediyesinden Yaşlı Ve Hasta...
“Sahiplen İstanbul” İle Dostlarımız Yeni Yuvalarına Kavuşuyor
“Sahiplen İstanbul” İle Dostlarımız Yeni...

Alarko Holding’in Girişim Öncüleri Projesi’nde Kazanan Girişimciler Ödüllerini Aldı

Holding’in Habitat Derneği ile yürüttüğü, kadınlara dijital dünyanın kapılarını aralayan Girişim Öncüleri Projesi’nde kazananlar belli oldu. Kadınların iş dünyasında dijital araçlar ve pazarlama alanlarında yetkinleşmesini hedefleyen proje kapsamında, finale kalan 10 ekipten 3’ü 100 bin TL’lik teknoloji ödülünün sahibi oldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
05 Ekim 2023 Perşembe 11:35
Alarko Holding’in Girişim Öncüleri Projesi’nde Kazanan Girişimciler Ödüllerini Aldı
banner171

Alarko Holding’in, sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen güçlü ortaklıklar temelinde, toplumsal kapasite geliştirici ve sosyal etki odaklı projeler üreten Habitat Derneği ile yürüttüğü Girişim Öncüleri Projesi kapsamında gerçekleştirilen Girişime Artı Değer Fikir Maratonu’nda ilk 3’e giren iş fikirleri ödüllendirildi. Birinciliği Science and Nature Box projesiyle Esra Şen ve Deniz Şen, ikinciliği Gökçe’nin Bahçesi Tohumlu Kağıt Atölyesi projesiyle Merve Fergökçe Erkol ve Serkan Erkol, üçüncülüğü ise Rumii projesiyle Rümeysa Ruken Polat ve Ayşe Demirci kazandı.

Girişim Öncüleri Projesi kapsamında gerçekleştirilen fikir maratonunda jüri üyeleri arasında yer alan Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, “Girişimciler hiçbir engel tanımayan, korkusuz kişiler. Girişimci olmak, başarmak çok tatmin edici bir his. Bugün finale kalan çok güzel 10 projeyi değerlendirme fırsatı bulduk. Katılımcıları cesaretlerinden ötürü tebrik ediyorum. Üretmek, yeni bir şirket kazandırmak yeniden doğmak gibi. Burada çok pozitif bir atmosfer var. Alarko Holding olarak kadınları destekleyen böylesi bir sosyal sorumluluk projesinde olmaktan gurur duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.

İstanbul Tİmes Haber Merkezi-Hüseyin Çetiner

Girişim Öncüleri Projesi’ni değerlendiren Alarko Holding CEO’su Ümit Nuri Yıldız, “Alarko Holding olarak bu projeye toplumsal refahı artıracak büyük bir adım olduğunu düşünerek başladık. Bugün projemizin geldiği noktadan gurur duyuyoruz. Girişim Öncüleri’nin tüm katılımcılarına ve projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Alarko Holding ile birlikte hayata geçirdikleri projeyi değerlendiren Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır ise projenin bir parçası olmaktan duydukları memnuniyeti şu sözlerle vurguladı: “Dijitalleşmenin tüm sektörlerde baş döndürücü gelişmelere sebep olduğu bir dönemde, kadın girişimcilerin iş dünyasında aktif rol oynamasına katkıda bulunduğumuz için mutluluk duyuyoruz. Fikirlerini uygulama fırsatı bulan kadın girişimciler çoğaldıkça toplumsal refahın da büyüyeceğine inanıyoruz.”

Girişim Öncüleri ile 464 kadın girişimci eğitim aldı

Kadınların dijital pazarlama, dijital araç kullanımı, tasarım odaklı düşünme becerilerinin geliştirilmesini, kooperatif kurma adımlarıyla ilgili deneyimlerinin artırılmasını ve girişimlerinin desteklenmesini amaçlayan proje kapsamında, 464 kadın girişimci 40 saatlik eğitim aldılar.

Girişim Öncüleri Projesi çerçevesinde katılımcılar bir ay süren Girişime Artı Değer Ideathonu’nda Dijital Pazarlamanın Temelleri ve Tasarım Odaklı Düşünme, Figma, Canva ve Pawtoon, Google Sites, Dijital Pazaryerlerine Giriş, Facebook, Instagram ve YouTube Reklamları gibi konulardaki eğitimlerden faydalandılar. Ideathon programına seçilen ilk 10 iş fikri 2 haftalık mentorluk programına dahil oldu. Mentorluk programı kapsamında 10 ekip mentorlarla birlikte çalışma ve iş fikirlerini geliştirme fırsatı buldu.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Silivri Belediyesine Tam Not
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Silivri Belediyesine Tam Not
31. İnsan Odoğında Yönetim Kongeresi’nde Konuştu
31. İnsan Odoğında Yönetim Kongeresi’nde Konuştu
Maltepe Belediyesi’nin 2024 Yılı Bütçesi Kabul Edildi
Maltepe Belediyesi’nin 2024 Yılı Bütçesi Kabul Edildi
Türk Kahvesi Filtre Kahveye Yenildi Mi?
Türk Kahvesi Filtre Kahveye Yenildi Mi?
Şile Belediyesi’nden Sokak Hayvanları İçin Özel Operasyon Merkezi
Şile Belediyesi’nden Sokak Hayvanları İçin Özel Operasyon Merkezi

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169