AKUT, Yangında İnsanları Ve Hayvanları Kurtarıyor

AKUT tarafından yapılan açıklamada, Alanya ve Antalya ekiplerinin Manavgat'ta; Bodrum ve Kuşadası ekiplerinin Mumcular-Mazı-Ören mevkisinde; Fethiye ekibinin, Kavacık, Dereköy, Köyceğiz’de; Denizli ekibinin, Denizli ili Pınarcık mevkisinde ve Marmaris ekibinin ise, Kumlubük ve Martı Marina'da operasyonlara katıldığı belirtildi.

İstanbul, Bursa, Eskişehir ve İzmir ekiplerinin ise, takviye güç olarak bugün (4 Ağustos) itibariyle çalışmalara destek vereceği bildirildi. AKUT Eskişehir ekibinin 11 gönüllüsüyle, İstanbul ekibinin 10 gönüllüsüyle ve Ankara ekibinin bir termal drone ve 3 gönüllüsüyle Marmaris operasyonu için; Bursa ekibinin, Denizli operasyonuna destek için 5 gönüllüsüyle; İzmir ekibinin Muğla bölgesindeki yangın için 18 gönüllüsüyle operasyonlara dahil olduğu belirtildi.

Recep Şalcı: “İmkanlarımızı Seferber Ediyoruz”

Yangın felaketi ile boğuşan tüm il ve ilçe sakinlerine geçmiş olsun dileklerinden bulunan AKUT Başkanı Recep Şalcı, “Maalesef son günlerde yaşanan, insan, hayvan ve ağaç, birçok canı kaybettiğimiz yangın felaketlerinde, acımızın daha da büyük boyutlara gelmesini önlemek adına, var gücümüzle çalışıyoruz. Şu ana kadar 118 insan, 129 çiftlik hayvanı ve çok sayıda evcil ve yaban hayvanının tahliyesini gerçekleştirdik. AKUT olarak, yangın kontrol altına alınana kadar çalışmalarımıza devam edeceğiz. ” dedi.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)