banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 31
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1413.8
ALTIN
493.68
DOLAR
8.4831
STERLİN
11.7964
EURO
10.0443
İnşaat Mühendisi Cemal Doğan: ''İnşaat Sektörü Derin Bir Uçurumun Eşiğinde''
Son Dakika
İnşaat Mühendisi Cemal Doğan: ''İnşaat...
11 Başkan THK’ya İş Birliği Başvurusu Yaptı
Son Dakika
11 Başkan THK’ya İş Birliği...
40 Yaş Altı Seçmen Hangi Partiye Oy Verecek ?
Son Dakika
40 Yaş Altı Seçmen Hangi...
Ülke Yangın Yeri Cumhurbaşkanımız ‘Çay İçin’ Diyor!
Ülke yangın yeri Cumhurbaşkanımız ‘Çay...

AKUT, Yangında İnsanları Ve Hayvanları Kurtarıyor

Ülkemizin ilk arama kurtarma sivil toplum örgütü AKUT Arama Kurtarma Derneği, 12 ekibi ve 121 gönüllüsüyle, Denizli, Bodrum, Fethiye, Manavgat, Marmaris, Köyceğiz ve Denizli’de operasyonlara devam ediyor. Şu ana kadarki operasyonlarında AKUT’un, 118 insan, 2 cenaze ve 129’u çiftlik hayvanı olmak üzere; çok sayıda evcil ve yaban hayvanın tahliyesini gerçekleştirdiği bildirildi. 

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
04 Ağustos 2021 Çarşamba 15:01
AKUT, Yangında İnsanları Ve Hayvanları Kurtarıyor
banner171

AKUT tarafından yapılan açıklamada, Alanya ve Antalya ekiplerinin Manavgat'ta; Bodrum ve Kuşadası ekiplerinin Mumcular-Mazı-Ören mevkisinde; Fethiye ekibinin, Kavacık, Dereköy, Köyceğiz’de; Denizli ekibinin, Denizli ili Pınarcık mevkisinde ve Marmaris ekibinin ise, Kumlubük ve Martı Marina'da operasyonlara katıldığı belirtildi. 

İstanbul, Bursa, Eskişehir ve İzmir ekiplerinin ise, takviye güç olarak bugün (4 Ağustos) itibariyle çalışmalara destek vereceği bildirildi. AKUT Eskişehir ekibinin 11 gönüllüsüyle, İstanbul ekibinin 10 gönüllüsüyle ve Ankara ekibinin bir termal drone ve 3 gönüllüsüyle Marmaris operasyonu için; Bursa ekibinin, Denizli operasyonuna destek için 5 gönüllüsüyle; İzmir ekibinin Muğla bölgesindeki yangın için 18 gönüllüsüyle operasyonlara dahil olduğu belirtildi. 

Recep Şalcı: “İmkanlarımızı Seferber Ediyoruz”

Yangın felaketi ile boğuşan tüm il ve ilçe sakinlerine geçmiş olsun dileklerinden bulunan AKUT Başkanı Recep Şalcı, “Maalesef son günlerde yaşanan, insan, hayvan ve ağaç, birçok canı kaybettiğimiz yangın felaketlerinde, acımızın daha da büyük boyutlara gelmesini önlemek adına, var gücümüzle çalışıyoruz. Şu ana kadar 118 insan, 129 çiftlik hayvanı ve çok sayıda evcil ve yaban hayvanının tahliyesini gerçekleştirdik. AKUT olarak, yangın kontrol altına alınana kadar çalışmalarımıza devam edeceğiz. ” dedi.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan Kıbrıs Şehidi Cengiz Topel’e ziyaret
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan Kıbrıs Şehidi Cengiz Topel’e ziyaret
11 Başkan THK’ya İş Birliği Başvurusu Yaptı
11 Başkan THK’ya İş Birliği Başvurusu Yaptı
Orman Yangınları Turizm STK'larının Gündeminde
Orman Yangınları Turizm STK'larının Gündeminde
İmamoğlu’ndan “THK Uçakları” Açıklaması
İmamoğlu’ndan “THK Uçakları” Açıklaması
Ormanlar Neden Yanıyor?!
Ormanlar Neden Yanıyor?!

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169