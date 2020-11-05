banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 16°
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Gelecek Partisi'nin Geleceği Belirlendi
Son Dakika
Gelecek Partisi'nin Geleceği Belirlendi
Taburcu Olan İmamoğlu’ndan Deprem Mesajı: “Karantina Biter Bitmez İzmir’e Gideceğim”
Son Dakika
Taburcu Olan İmamoğlu’ndan Deprem Mesajı:...
ALİ BABACAN: 'Bugün acıyı paylaşma günü'
Son Dakika
ALİ BABACAN: 'Bugün acıyı paylaşma...
İBB Arama Kurtarma Ekipleri Çalışmalarını Sürdürüyor
Son Dakika
İBB Arama Kurtarma Ekipleri Çalışmalarını...

AKUT, 18 Ekibi Ve 268 Gönüllüsüyle 13 Can Kurtardı

Depremin ilk gününden itibaren çalışmalarını aralıksız sürdüren AKUT, şu ana kadar 9 kişinin ve 4 hayvanın canlı olarak; 10 kişinin de cansız bedenlerinin enkazlardan çıkarılmasına yardımcı oldu. AKUT’un, Ege Depremi’nde 18 farklı ekip ve 268 gönüllü 3 arama kurtarma köpeği ile görev yaptığı ifade edildi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
05 Kasım 2020 Perşembe 09:37
AKUT, 18 Ekibi Ve 268 Gönüllüsüyle 13 Can Kurtardı
banner171

1999 Büyük Marmara Depremi’ndeki rolüyle ülke gündemine giren AKUT, arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını tamamlayıp deprem bölgesinden ayrıldığını duyurdu. 30 Ekim 2020 Cuma günü Saat 14:51’de gerçekleşen Ege Depremi’nde AKUT’un, 18 farklı ekip ve 268 gönüllü 3 arama kurtarma köpeği ile hizmet verdiği ve kişinin ve hayvanın canlı olarak, 10 kişinin de cansız bedenlerinin enkazlardan çıkarılmasına yardımcı olduğu belirtildi. Ege Depremi’ne katılan AKUT ekipleri şöyledir: Alanya, Ankara, Bodrum, Bursa, Çanakkale, Denizli, Eskişehir, Fethiye, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Kaş-Kalkan, Kuşadası, Manisa, Marmaris, Rize, Trabzon ve Yarımada. Yerin 16,54 kilometre derinliğinde ve en yakın yerleşim birimi olan İzmir-Seferihisar’a 17,26 km uzaklığında gerçekleşen, 46 adedinin büyüklüğü 4’ün üzerinde olmak üzere; toplam 1.855 artçı sarsıntı yaşatan depremde, 114 kişinin hayatını kaybettiği ve yaralanan 1.035 kişinin, 898’sinin taburcu edildiği, 137 kişinin tedavisinin devam ettiği bildirildi. İzmir’de yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları tamamlanmış olup; enkaz kaldırma çalışmalarına titizlikle devam edildiği kaydedildi.

AKUT Başkanı’ndan teşekkür

Bu süreçte, özellikle maddi ve manevi desteğini kendilerinden esirgemeyen İzmirlilere ve tüm Türkiye’ye şükranlarını sunan AKUT Başkanı Recep Şalcı; “Başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere; İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne, İzmir Konak Belediyesi’ne, Karayolları İzmir Genel Müdürlüğü'ne, Türk Hava Yolları'na ve ortak operasyon gerçekleştirdiğimiz AFADJAKİtfaiyeUMKE ve diğer STK arama kurtarma ekiplerine; Erikli Su, Yayla Gıda, Nestlé, Beril Medikal, Sun Tekstil, Red Bull, Salados, Kahve Aşkına Cafe, Legrand Inform, Kumrucu Şevki, GMS Hırdavat, Fellas Gıda, Big Food, Altın Kapı Döner, Tryoapple ve Nam A.Ş.'ye candan teşekkürlerimizi sunarız.” dedi

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arap Ülkelerine İhracat Azaldı, İthalat Arttı
Arap Ülkelerine İhracat Azaldı, İthalat Arttı
İstanbul Maratonunda İlklerin Senesi
İstanbul Maratonunda İlklerin Senesi
Tutku, Cazibe ve Gücün eşsiz uyumu Altınbaş’ın Denge koleksiyonunda....
Tutku, Cazibe ve Gücün eşsiz uyumu Altınbaş’ın Denge koleksiyonunda....
Türkiye’nin İlk Patentli Ters Yön Engelleyici Bariyeri
Türkiye’nin İlk Patentli Ters Yön Engelleyici Bariyeri
İSMEK’TE Yüz Yüze Eğitim Kayıtları 11 Kasım'da Başlıyor
İSMEK’TE Yüz Yüze Eğitim Kayıtları 11 Kasım'da Başlıyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169