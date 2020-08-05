Aksaray Amerikan Kültür İngilizce kursu , Amerikan Kültür Derneği kurslarının Aksaray şubesidir. Kurs merkezimizde Amerikan Kültür Derneğinin sunmuş olduğu tüm avantajlarda faydalanabilirsiniz. Ülkenin 100 yılı aşkın süredir dil eğitimi sunan ve bugün 150’yi aşkın şube ile eğitimlerine devam eden en köklü dil kursu için web sayfamıza giriş yapabilirsiniz.

Fatih İngilizce kursları arasında yer alan en köklü ve kaliteli kurs merkezi olarak tüm öğrencilerimize birçok kurs merkezinde sunulmayan ayrıcalıklar sunuyoruz. Aksaray Amerikan Kültür olarak tüm sınıflarımız 4 ila 13 kişiden oluşan özel alanlardır. Bu sınıflarda en ideal öğrenci sayısı ile çok verimli eğitimler düzenlenmektedir. Sektörün en eski kurs merkezlerinden biri olarak aynı zamanda tüm yenilikleri ve sektör gerekliliklerini en yakından takip eden firmalardan da birisiyiz. En yeni ve güncel materyaller ile tüm derslerimizde % 100 öğrenme garantisi sunuyoruz.

Fatih İngilizce kursu araştırmalarınızda % 100 öğrenme garantisi sunan başka kurs merkezi yer almayacaktır. Tüm derslerimize aktif ve düzenli olarak katılan her bir öğrencimiz kur sınavlarından başarı ile geçebilmektedir. Eğer derslere katıldığı halde kur sınavlarını veremeyen öğrencilerimiz olursa, ücretsiz olarak aynı eğitim sürecin onlar için tekrar veriyor ve % 100 öğrenmelerini sağlıyoruz.

Online İngilizce Eğitimi

Aksaray Amerikan Kültür kurs merkezi olarak özel dönemler için online eğitim imkanı sunuyoruz. Her öğrencimiz istisnasız olarak bu imkandan faydalanabilir.