AKP’Nin Boş Vaatleri Bir Köyü Sular Altında Bıraktı !

AKP Kars Milletvekili Ahmet Arslan'ın köylülere yaptığı ve sosyal medyada paylaşılan bir konuşmada konu üzerinde hassasiyetle durduklarını söylemesine karşın köyde yaşananlar durumun tam aksini gösteriyor.

AKP Milletvekili Ahmet Arslan'ın köylülere yönelik yaptığı açıklamada:

“İster bakanlık sorumluluğuyla ister sizlerin evlatları olma sorumluluğuyla bu işin takipçisi olacağız. Tek tek hepsini konuştuk, özellikle kamulaştırmayla ilgili bir kısım ödenekler gelmemiş, bunların gereğini yapacağız, insanımızı mağdur etmeyeceğiz.” ifadelerini kullanıyor.

AKP'DEN UMDUĞUNU BULAMAYAN KÖYLÜLER CHP'NİN KAPISINI ÇALDI

Mağdur edilen köylüler yaşan sel felaketi sonrasında, seslerini duyurabilmek için CHP İstanbul Milletvekili ve PM Üyesi Özgür Karabat'a ulaştı. Köylüler, seslerinin duyurulmasını ve mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

CHP’li Karabat, konu ile ilgili yaptığı açıklamada: “İçinde bulunduğumuz mübarek Ramazan ayında vatandaşlarımızın yaşadıkları bu mağduriyeti gidermek için var gücümüzle çalışacağız. Maalesef Karakurt Köyü sakinlerine iktidar sözler vermiş; ama görülüyor ki verilen sözler tutulmamış. Vatandaşlarımız AKP tarafından mağdur edilmiş, HES barajı yüzünden evlerinden tarlalarından olmuş. Vatandaşlarımızın hakkını korumak için ne gerekiyorsa yapacağız, konunun takipçisi olacağız.” ifadelerini kullandı.

KÖYDE HAYAT DURDU!

Karakurt köyü HES barajı sonrasında tamamen sular altında kalırken birçok ev yaşanamaz hale gelmiş durumda. Pandemi ve kriz getirdiği geçim sıkıntısı yetmezmiş gibi evlerinden de olan köylüler, kendilerine sözü verilen ödeneklerin bir an önce ödenmesini bekliyor. Köyde bu durumdan kaynaklı intihar vakaları yaşandığı da gelen söylentiler arasında.