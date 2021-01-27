AKP’den 'Bedelli Vekiller' Teklifi

CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal’ın, AKP’li vekiller Selman Özboyacı, Ahmet Büyükgümüş, ve Müslüm Yüksel’in bedelli askerlik yaparken maaş ve sigorta primlerinin yattığını ortaya çıkarması üzerine iktidar partisi, milletvekillerinin askerlik hizmetinin dönem sonuna bırakılmasını içeren bir kanun teklifi hazırladı. AKP’li vekillerin imzasını taşıyan teklif, “Kişiye özgü yasa” yorumlarına yol açtı.



YARIN KOMİSYONDA GÖRÜŞÜLECEK KANUN TEKLİFİNİN DİKKAT ÇEKEN MADDESİ



Geçtiğimiz hafta AKP milletvekillerinin imzasıyla Meclis Başkanlığı’na sunulan Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi, yarın TBMM Milli Savunma Komisyonu’nda görüşülmeye başlanacak.



Söz konusu kanun teklifinde, askerlik yapmadan milletvekili olanların dönem sonunda askerliklerini yerine getireceklerine dair düzenleme dikkat çekti. Teklifin 40’ncı maddesinde, “Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin askerliklerinin üyelik sıfatlarının sona erdiği tarihe kadar erteleneceği” hükmü yer aldı.



Madde gerekçesinde, Anayasa’nın 76’ncı maddesinde 6771 sayılı Kanunla yapılan değişiklik kapsamında milletvekili seçilme yaşının 18’e indirildiği ve askerlik hizmetini yapmış olmanın, seçilme yeterliliğini belirleyen koşullar arasından çıkarılarak, “askerlikle ilişiği olmama” koşuluyla ikame edildiği hatırlatıldı.



Askerlik hizmetini yerine getirmeden milletvekili seçilenlerin askerlik durumunun kafa karışıklığına yol açtığının öne sürüldüğü madde gerekçesinde, “Milletvekili seçilme hakkını genişleten bu düzenlemeler, milletvekillerinin TBMM üyeliği sıfatını taşıdıkları süreç içinde askerlik yükümlülüklerinin akıbeti hususunda tereddütlere yol açmış, bu alanda yeni bir düzenleme yapılması temel bir gereksinim olarak ortaya çıkmıştır” denildi.



TBMM üyelerinin, milletvekili sıfatını taşıdıkları dönem süresince bütün Milleti temsil ettiklerinin ifade edildiği madde gerekçesinde, “TBMM üyelerinin milletvekili sıfatını taşıdıkları süre boyunca taşıdıkları temsil yükümlülüklerinin, askerlik hizmeti yükümlülüğü ile bölünmemesi amacıyla milletvekillerinin askerlik yükümlülüklerinin üyelik sıfatlarının sona erdiği tarihe kadar ertelenmesi yönünde düzenleme yapılarak seçme ve seçilme hakkının korunmasının amaçlandığı” belirtildi.



CHP’Lİ TANAL DEŞİFRE EDİNCE İKTİDAR KANUN TEKLİFİNE MADDE EKLEDİ



Söz konusu düzenlemenin, CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal’ın, 24 Haziran 2018 seçimlerinde milletvekili seçildikten sonra bedelli askerlik uygulamasından yararlanan AKP Konya Milletvekili Selman Özboyacı, AKP Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş ve AKP Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel'in, bedelli askerlik süresince yasal düzenlemelere aykırı olarak hem vekil maaşı aldıklarını hem de sigorta primlerini TBMM'ye ödettikleri ortaya çıkarması sonrası hayata geçirilmek istenmesi dikkat çekti.



CHP’Lİ VEKİL, “BÖYLE ÇAKMA KAHRAMAN OLMAZ!” DİYEREK İSYAN ETMİŞTİ



TBMM Genel Kurulu’nda bütçe görüşmeleri devam ederken kürsüye çıkan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, AKP’li vekiller Selman Özboyacı, Ahmet Büyükgümüş ile Müslüm Yüksel’in bedelli askerlik yaptıkları sırada hem milletvekili maaşı aldıklarını hem de sigorta primlerinin Meclis tarafından yatırıldığını açıklamıştı.



Tanal’ın iddiasını doğrulayan AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, 3 milletvekilinin bir aya denk gelen 25 bin lirayı Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’na bağışladığını savunmuştu. Tekrar kürsüye çıkan Tanal ise usulsüz şekilde alınan maaş ve sigorta primi bedellerinin iade edilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Bu, senin babanın parası değil, devletin parası. İstediğin yere bağışlayamazsın” eleştirisinde bulunmuştu. Bedelli askerlik yapan milletvekillerinin askerlik süresi boyunca maaş almaması, sigortalı olmaması gerektiğini belirten Tanal şunları söylemişti: “Özür dileyin. Böyle çakma asker olmaz, çakma kahraman olmaz! Böyle bir şey olur mu? Sen geleceksin hem milletvekili olacaksın hem maaş alacaksın hem Genel Sekreterlik senin sigortanı yatıracak ve gelip diyeceksin ki, ‘Ben Mehmetçik Vakfına bağışladım.’ Senin babanın parası değil o! Nasıl o maaşı alırsın? Nasıl bilgi vermezsin?”



MECLİS BAŞKANVEKİLİ: ÇİP Mİ TAKACAĞIM?



AKP’li TBMM Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç de 3 AKP’li vekili bedelli askerliğe gideceklerine dair Meclis’i bilgilendirmedikleri gerekçesiyle suçlayarak, “Çip mi takacağım milletvekiline?” diye sormuştu. Tekrar konuşan Bilgiç, devamında “Başkanlığın hiçbir şekilde, dedikoduyla ya da kulaktan duyduğu şeylerle işlem tesis etmesi mümkün değildir. Kayıtlarımıza gelen, milletvekillerinden bize gelen bir izin talebi, herhangi bir şey olmadığı için, resmî kayıtlarımızda milletvekillerimizin askerlik yapmalarına ilişkin herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Ben bunu paylaşıyorum resmî olarak” demişti.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise kanunların çiğnenmesini asla tasvip etmediklerini kaydetmişti.