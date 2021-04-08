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AKP, Pandemide De Yurttaşın Cebine Göz Dikti

Covid-19 salgın etkisini azaltmak amacıyla 25 Mart 2020 uygulamaya konulan Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ), vaka sayılarının zirve yapmasına ve uzatılması çağrılarına rağmen 31 Mart’ta yürürlükten kaldırıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
08 Nisan 2021 Perşembe 13:14
AKP, Pandemide De Yurttaşın Cebine Göz Dikti
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Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, “Salgın devam ediyor, işsizlik alarm veriyor. İşsizlik Sigortası Fonu böyle bir zamanda emekçiler için kullanılmayacaksa ne zaman kullanılacak? Fon’da bulunan 98,2 milyar TL işverenlere teşvik için mi saklanıyor?” diye sordu.

Tek kalemde yandaşların milyarca liralık vergi borçlarının silindiğini de hatırlatan Karabat, “Her yıl bütçeden garantili projelere milyarca lira akıtan tek adam rejimi, kısa çalışma ödeneğinin kaldırılmasıyla faturayı yine halka kesmiş oldu. Günde 47 lirayla ücretsiz izinli sayılan milyonlarca insan ve sayısı 1,3 milyonu aşan yeni bir işsiz ordusuyla karşı karşıyayız.” Dedi.

‘KOD-29 SUİSTİMAL EDİLİYOR!’

Fon gelirlerinin önemli oranda azalmasına da dikkat çeken Karabat, bu durumun işsizlik gerçeğine işaret ettiğini belirtti. Karabat açıklamasının devamında, işten çıkarılmaların yasaklandığını hatırlatarak, yasak kapsamı dışında bırakılan ‘Kod-29’ uygulamasına dikkat çekti: “Kod-29 denilen, “ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller” gerekçesi ile çok sayıda emekçinin işine son verildi. Kod-29 ile işten atılan işçiler adeta fişleniyor. Bu ortamda iş bulmaları adeta imkansız hale geliyor. Bunun kadın emekçiler için daha yıkıcı sonuçları olduğu kesin.” dedi

Hükümetin çalışma ve işsizlik verileri konusunda şeffaf olmadığını söyleyen CHP’li Karabat: “Sosyal Güvenlik Kurumu ve İşkur'un bu yolla işten çıkarılan sayılarını paylaşmıyor. Konuyla ilgili verdiğimiz yazılı soru önergemize de hala yanıt alabilmiş değiliz.” dedi. DİSK’in konuyla ilgili son açıklamasına da dikkat çeken Karabat: “DİSK verilerine öre 2020 yılında 177 bin işçi Kod-29 ile atıldı. Kod-29 ile işten atılanlar kıdem ve ihbar tazminatından yararlanamadığı gibi işsizlik ödeneği de alamıyor.” dedi.

İŞSİZLİK FONU EN ÇOK PATRONLARA YARADI!

AKP Hükümetinin Covid-19 kapsamında Nisan 2020 ile Şubat 2021 arasında yurttaşa toplamda 49,5 milyar TL nakit desteği sağlandığını ifade eden Karabat: “Bu nakit transferinin 41 milyar TL’si İşsizlik Sigortası Fonu’ndan sağlandı. 2020’de işveren teşvik ve destek için İşsizlik Fonu’ndan 18 milyar TL kaynak harcanırken işçilere ayrılan kaynak ise sadece 6 milyar TL oldu. Açıkça görüldüğü gibi, İşsizlik Fonu, emekçiler için değil patronlar için kullanılıyor. Oysa işverenlere yapılacak destek doğrudan bütçeden yapılmalıydı.” dedi.  

2019’da işsizlik ödenekleri ile geçtiğimiz yılı da karşılaştıran Karabat, Fon’dan yapılan işsizlik ödeneklerinin toplam giderdeki payı 2019 yılında %27,4 iken 2020’de bu oran %12,6’ya kadar gerilemiştir.” dedi.

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