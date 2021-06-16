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AKP Bitlis Mv. Vahit Kiler'den Tezcan'a hakaret!

AKP Bitlis Milletvekili Vahit Kiler Meclis oturumunda yaptığı konuşmada Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Tezcan'a “it” diyerek hakaret etti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
16 Haziran 2021 Çarşamba 12:16
AKP Bitlis Mv. Vahit Kiler'den Tezcan'a hakaret!
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T.B.M.M.'nin 91. Birleşiminde söz alarak kürsüye çıkan AKP Bitlis Milletvekili Vahit Kiler geçtiğimiz hafta CHP Ekonomi Masası'nın Bitlis ziyaretine eşlik eden Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Tezcan'ı hedef alarak ağır hakaretlerde bulundu. Killer'in Bitlislilere yaptığı hakarete CHP Milletvekillerinden tepki gelirken, Killer aynı şekilde konuşmasına devam etti.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

“BİTLİS’TE KADROLU OLAN FİTNECİ BİRİSİ”

AKP Bitlis Milletvekili Vahit Killer Mecliste yaptığı konuşmada

“Peki, Allah aşkına, akşamdan sabaha konuşuyorsunuz, basın şöyle, basın şöyle... Almışsınız 17 milletvekilini önünüze, Bitlis’te kadrolu olan fitneci birini basına saldırtıyorsunuz -çok affedersiniz- basına havlatıyorsunuz, Bitlis TV’nin ekibine havlatıyorsunuz.” ifadelerini kullandı. 

Vahit Killer'in açık hakareti sırasında CHP'li milletvekillerinden tepki yağdı. CHP İstanbul Milletvekili ve PM Üyesi Özgür Karabat Meclis Başkanı'na “Sayın Başkan, Ticaret Odası Başkanına “it” diyor. Öyle bir şey olmaz!” diye tepki gösterirken 

“17 milletvekili arkadaşımızla geçen hafta Bitlis'teydik. Ayrıca bölgede çok sayıda il ve ilçeyi de ziyaret ettik. Ziyaretimiz Bitlis'in yolunu unutan AKP'li vekillerin muvazesini bozmuş olacak ki Genel kurula yakışmayan söz ve hakaretleri sarf etmekten geri durmadılar. Bitlisli kardeşlerimize alenen hakaret eden Vahit Kiler derhal özür dilemelidir! Bitlisliler onurlu insanlardır inanıyorum ki ilk seçimde bu anlayışa demokrasi dersi verecekler!” açıklamasında bulundu.

“17 MİLLETVEKİLİNE İTLİK YAPANA SÖYLÜYORUM”

Mecliste Vahit Killer'e tepkiler yükselirken, Killer aynı ifadesini tekrar yineledi. Killer tepkilere rağmen konuşmasını sürdürürken “Kadrolu fitnecileri önünüzde... Bir defa, kiminle yol yürüdüğünüze bakacaksınız. Bitlis’te yol yürüyorsunuz, Milletvekiline demiyorum, orada 17 milletvekiline itlik yapana söylüyorum, itlik yapana söylüyorum, tamam mı? Önüne almış orada Bitlis Ticaret Odası Başkanını, daha önce herkese itlik yapan o iti orada havlatıyorsunuz! ” ifadelerini kullandı.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 16.06.2021 13:38
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