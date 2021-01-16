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AKOM: Kar Kalınlığı 15-20 CM’ yi Bulabilir
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AKOM: Kar Kalınlığı 15-20 CM’ yi Bulabilir

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) verilerine göre, bugün öğle saatlerinden itibaren yağmur şeklinde başlaması beklenen yağışların, ilerleyen saatlerde karla karışık yağmura döneceği, akşam saatlerinden itibaren ise rüzgârın kuzeyli yönlerden kuvvetlenmesi ile birlikte kuvvetli yağışı şeklinde devam edeceği tahmin ediliyor. İBB ekipleri buzlanma gibi olumsuz hava koşullarına karşı önlemlerini aldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
16 Ocak 2021 Cumartesi 16:10
AKOM: Kar Kalınlığı 15-20 CM’ yi Bulabilir
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Meteoroloji İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü ve AKOM verilerine göre İstanbul’da bu gece ve yarın düşen kar miktarının kuzey ve yüksek kesimlerde 15-20 cm, iç kesimlerde 10-15 cm, güney ve kıyı kesimlerinde ise 5-10 cm olması bekleniyor.

BUZLANMALAR ERKENDEN TESPİT EDİLECEK

İstanbul genelinde 60 noktada kurulan BEUS’tan (Buzlanma Erken Uyarı Sistemi) gelen mesajlar doğrultusunda ekipler çalışmalarını yürütecek. Ekiplerin takibi ve yönlendirilmesi, araç takip sistemi üzerinden sağlanacak. Kritik noktalara kutu tuzlar bırakıldı. Üstgeçitler, otobüs durakları, meydanlar, gibi kritik noktalarda kar birikintilerine ve buzlanmalara ekipler tarafından müdahale edilecek.

7 BİN PERSONEL SAHADA

İBB, kent hayatının normal seyrinde devam etmesi için tüm önlemleri aldı. Kentin komuta merkezi AKOM’da tüm İBB birimleri, alarm durumuna geçti. İBB, kış şartlarıyla mücadele çalışmalarında bu yıl 1.351 araç- iş makinesi ve 7.031 personeli ile görev yapacak.

Kar küreme ve tuzlama ekipleri, İstanbul’da 4 bin 23 km’lik sorumlu yol ağında, 434 müdahale noktasında olumsuzluklara karşı hazır bekletilecek ve müdahale çalışmalarını yürütecek.

KAR YAĞIŞI GELECEK HAFTAYA KADAR SÜRECEK

Cumartesi günü aralıklarla devam etmesi beklenen kar yağışının Pazar ve Pazartesi günleri kuzeyli yönlerden esen rüzgârın kuvvetlenmesiyle beraber, özellikle Marmara ve Karadeniz'in kıyı kesimlerinde deniz etkisiyle birlikte kar yoğunluğunun artabileceği tahmin ediliyor. AKOM verilerine göre, sıcaklıkların 0°C’lerin altına inmesiyle buzlanma ve don hadiselerinin yaşanabileceği hatırlatılmasında bulunulurken, kar yağışının Çarşamba gününe kadar aralıklarla devam edebileceği bilgisine yer verildi.

VERİLERLE İBB KIŞ ÇALIŞMALARI

İBB’nin kışa hazırlık kapasitesi aşağıdaki gibidir;

  • Sorumlu Yol Ağı: 4.023 km
  • Personel Sayısı: 7.031
  • Araç ve iş Makinesi Sayısı: 1.351
  • Tuz Stoku: 301.308 ton
  • Kutu Tuz (kritik noktalara): 300 adet
  • Solüsyon Durumu: 64 tank (1.290 ton kapasite, saatte 25 ton üretim)
  • Traktör Sayısı (köy yolları için): 147
  • Vinç - Kurtarıcı Sayısı: 13
  • Metrobüs Güzergâhı : 110 km (33 iş makinesi)
  • Buzlanma Erken Uyarı Sistemi : 60 istasyon
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