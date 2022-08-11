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AKOM Bilgi Notu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Afet Koordinasyon Merkezi, 9 Ağustos’ta kuvvetli yağış uyarısı yapmıştı. İBB, AKOM’un çağrısı sonrası alarm durumunda çalışmalarını sürdürüyor. İBB, yağışla ilgili ilçe belediyelerine de uyarılarda bulundu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
11 Ağustos 2022 Perşembe 09:22
AKOM Bilgi Notu
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EYÜPSULTAN / İSTANBUL

AKOM’un uyarıları sonrası tüm önlemleri alan İBB, 2 gün boyunca etkili olması beklenen kuvvetli yağış ve rüzgar için tüm birimleriyle sahada yer alıyor.

İLÇE BELEDİYELERE ÇAĞRI

Olumsuz hava koşullarında devletin tüm kurumlarıyla dayanışma içerisinde bulunan İBB, ilçe belediyeleri ile de koordinasyona geçti. İBB, kronik sorun yaşanan yerlerde yeterli sayıda personel ve araç bekletilmesi gerektiğinin altını çizdi. Araç-gereç gibi konularda çıkan ihtiyaçta AKOM’a bildirilmesinin önemi vurgulandı.

PERSONEL VE ARAÇ BİLGİSİ

Yağış öncesi hazırda bekleyen İBB ekipleri 4 bin 625 personel, bin 831 araç, iş makinesi ve ekipman ile il genelinde yağış nedeni ile oluşan olumsuzluklara müdahale ediyor.

10 AĞUSTOS

İstanbul'da 10 Ağustos sabah saatlerinden itibaren; Arnavutköy, Eyüpsultan, Başakşehir ilçelerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağmur geçişleri ilerleyen saatlerde; Çatalca, Silivri, Esenyurt, Beylikdüzü, Avcılar ilçelerine yayılarak aralıklarla etkili oldu. Gün içerisinde kısa süreli ve yerel olarak görülen yağışların, gece saatlerinden itibaren yeniden etkisini artırması bekleniyor. İBB ekipleri ve ilçe belediyeleri Avrupa Yakası'nda yağış nedeni ile gelen ihbarlara müdahale etti.

11 AĞUSTOS

Perşembe akşam saatlerine kadar yağış anında kuvvetli rüzgârla beraber (30-60 km/s) yer yer çok kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur şeklinde (30-80 kg/m2) etkili olacağı tahmin ediliyor. 2 gün boyunca yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması bekleniyor.

METEOROLOJİK DURUM

İstanbul’da 2 gün boyunca görülecek yağışların özellikle Avrupa Yakası Boğaz çevresi ile Anadolu Yakası genelinde etkili olması bekleniyor. Özellikle yaz aylarında görülen konvektif (düşey gelişimli) yağışlar, gök gürültüsü ile birlikte kısa süreli ve ani bastıran sağanaklar şeklinde etkili oluyor. Çoğunlukla birkaç saati aşmayan bu yağışlar önemli miktarda yağış bırakıyor.

TURUNCU ALARM

İstanbul Valiliği de bugün Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarınsa yer verdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden gelen uyarı rengi turuncu oldu. Turuncu uyarı, hava durumunun tehlikeli, hasar ve kayıpların oluşmasının muhtemel ve çok tedbirli olunması gerektiğini niteliyor.

Olası olumsuz durumlarda lütfen ALO153 Çözüm Merkezi ile iletişime geçiniz.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

Son Güncelleme: 11.08.2022 10:18
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