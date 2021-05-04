Akmaz Barkod Ürünleri Kullanım Alanları

Akmaz barkod ürünleri arasında yer alan Japon akmaz özellikle tekstil alanlarında kullanılan etiketlik kumaş çeşitleri olarak karşımıza çıkıyor.



Japon Akmazların yapışkanlı ve yapışkanız modelleri bulunurken yıkama talimatı etiketi olarak da bilinmektedir. Japon akmaz modelleri arasında polyester bazlı akmaz modelleri oldukça dayanıklıdır. Baskı işlemleri için kullanılmak içinse Textile resin ribonları tercih edilmelidir. İçerisinde yüksek oranda reçine bulunan resin ribonlar aynı zamanda içeriğinde karbon, balmumu gibi ürünlerde bulundurur. Tekstil resin ribonun içeriğinde bulunan wax miktarı ribonun erime derecesi ile doğrudan ilişkilidir. Bu ürünü kullanırken özelikle düşük derecelerdeki yıkama ve kimyasallarda daha uzun ömürlü bir kullanım imkânı sunar. Etiketleme işlemi için kullanılan bir diğer çeşit ise yapışkanlı etiket çeşitleridir. Bir diğer ürün olan termal etiketler diğer etiket modelleri arasında kullanım ömrü açısından daha kısa süreli bir kullanım süresi sunar. Kullanılırken bu özellikleri göz önüne alınarak kullanılmalıdır.

Termal etiket çeşitleri suya, ısıya, neme ve dışarıdan gelecek etkilere karşı diğer etiket modellerine karşı daha az dayanıklıdır. Bu etiket türleri daha kısa ömürlü olduğu için hızlı şekilde tüketilecek alanlarda daha sık tercih edilir.

Paketleme, kargo ürünleri ya da hastaneler gibi alanlarda daha çabuk ve pratik olacak şekilde kullanılır. Genellikle bu etiketlerin üst yüzeyleri mat, beyaz renkli ve düzdür. Bu sayede üzerine kolayca etiket yazıcı ile kodlama yapılabilir. Uygun ortamlarda belirli süre de muhafaza etmek oldukça mümkündür. Barkod yazıcılarda oldukça önemli ve kullanılan araçlardan biridir. Ürünlerin üzerinde ürünlerin kimliği denebilecek olan barkodları barkod yazıcılar basar. Cab barkod yazıcılar sayesinde direkt baskılar ya da termal baskılar yapabilmek mümkündür.



Kullanım alanları oldukça çeşitlilik gösterdiği için geniş bir alana sahiptir. Cab barkod yazıcılar sayesinde de bilgisayara bağlayarak ya da bağlamadan da kullanmak mümkündür. Cad barkod yazıcı modelleri oldukça geniş bir yelpazeye sahiptir. Bu modeller farklı dpi ve baskı genişliklerine sahiptir. Geniş bir skalada kullanım imkânına sahip olan Cad barkod yazıcılar cihaz modeline göre de farklı yazdırma hızlarına sahiptir.