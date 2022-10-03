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Akan Yürekli WORLDEF'de Hizmetlerini Tanıttı

Akan Yürekli uzun yıllardır e-ticaret ile uğraşıyor ve uzun yıllar bu alana yatırım yaparak sıkı bir tempoda zengin bir deneyim kazandı. Yürekli, 2020 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde büyük bir markanın online genel distribütörü olarak bir başarıya daha imza attı. Amazon Hearted'i bayi olarak kabul ederek, şirketin yetkilendirme yazısı ve faturasını kabul etmiş olur. Ülkemizde bu alanda lider markalardan biri haline gelmiştir. Amazon'da satış arttırmak Şimdi ise büyük bir markanın Türkiye ve Ortadoğu'daki ana distribütörü oldu. Katıldığı toplantıda hizmetlerini anlatan Akan Yürekli'nin verdiği detaylar şu şekilde:

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
03 Ekim 2022 Pazartesi 19:25
Akan Yürekli WORLDEF'de Hizmetlerini Tanıttı
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Amazon Ürün Bulma

Pazaryerleri içerisinde satışa sunulacak olan ürün oldukça önemlidir. Öncelikle yapacağınız işlemlerde pazar analizi ve tahminini karlılık oranlarını tahmin etmeniz gerekmektedir. Bu konunun önemine sıklıkla değinen Akan Yürekli Amazon ürün bulma ve Amazon ürün tedariği konusunda sunduğu hizmetlerin girişimciler için kıymetini belirtti. Ürün bulma konusunda nasıl pazar yeri analizi yapılacağının önemine değinen direktör yaptığı çalışmalarda edindiği tecrübe ve başarılarını aktarmaya devam ediyor.

Amazon'da Satış Artırma

Ücretli reklam ve SEO araştırması Amazon'da satışları arttırmak için olmazsa olmazlar arasında yer alıyor. Günümüz dijital dünyasında e-ticaret kapsamında pazara hizmet vermek yani web sitesi satışı yapmak, çeşitli pazarlama araçları sağlayarak kendi bünyelerinde çalışan girişimcileri desteklemek. Amazon'da satışları artırmanın yolu ise; uygulamanın kendi sisteminde satıcılara sunduğu pazarlama ve reklam araçlarıyla öne çıkmasından geçiyor. Amazon'da üç tür reklam mevcuttur: Sponsorlu Marka Reklamları, Sponsorlu Ürün Reklamları ve Amazon Görüntülü Reklamları. SEO araştırmasının Amazon aramalarında daha üst sıralarda yer almasına yardımcı olduğu bilinmektedir.

Amazon PPC Reklam Yazılım Hizmeti

Amazon PPC Reklamları, satıcıların ürünlerinin Amazon'daki satış oranını artırmak için geliştirilmiş en popüler reklam platformudur. PPC (Tıklama başına ödeme- tıklama başına ödeme) terimi yalnızca Amazon ile ilişkilendirilmez, tüm reklam platformları için geçerlidir ve sponsorlu ürününüz tıklandığında hesabınızdan çekilecek olan para miktarını ifade eder. Amazon üstün. Başka bir deyişle, sponsorlu ürününüz bir müşteri tarafından bir arama sonuçları sayfasında veya ürün sayfasında görüntülendiğinde hiçbir şey ödemezsiniz, ancak ürüne tıklandığında ödemeye başlarsınız diyerek dinleyicilerine reklam türleri hakkında bilgi verdi.

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