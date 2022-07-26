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Akan Yürekli İle AMAZON B2B İşletmesi Olun

İnternetten alışverişlerde de işletmeden işletmeye satışlar yapılabilmekte. Buradaki önemli nokta, satış yapacak olan firma geleneksel ticaretten farklı olarak bir e-ticaret sitesi üzerinden müşterilerine ulaşarak, satışlarını bu site üzerinden gerçekleştirir.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
26 Temmuz 2022 Salı 16:29
Akan Yürekli İle AMAZON B2B İşletmesi Olun
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Günümüzde yeni kitlelere ulaşarak, müşteri tabanını büyütmek için birçok B2B (Business to Business) firması internet üzerindeki varlıklarını güçlendirmek için çalışmalar yapıyor.

İnternet üzerinden ürün satışlarının yapılması, markaların sadece belli konumlara bağımlı kalmadan dünya genelinden müşterilere ulaşılmasını basitleştiriyor. Bu sebepten ötürü de B2B firmaları e-ticaret sektörüne de yoğun bir ilgi gösteriyor.

Amazon B2B ile online pazar yerlerinde satış yapın

E-ticaret sektörünün altında B2B firmaları kendi e-ticaret sitelerinin yanı sıra aynı zamanda online pazar yerlerinde de satışlar gerçeleştiriyor. Hem ülke içinde hem de global satışlar yapabilmek için, hali hazırda müşteri tabanı ve alıcı kitlesi olan büyük online pazar yerlerinde mağaza açarak, toptan satış imkanı sağlanıyor.

Amazon gibi platformlar üzerinde farklı ülkelerdeki perakendeci firmalara satış yapmak mümkün oluyor. Bu da online alışveriş kanalı ile küresel çapta hizmet verilmesini kolaylaştırılmaktadır.

Amazon'da uluslararası çapta satıcıların bir araya geldiği bir ortam olan B2B (Business to Businesss) hesabına Akan Yürekli ile entegre olabilirsiniz. Şu an da ana bayiliğini yaptığı birçok markanın ürünlerini sizlerde alt bayi olarak satışa başlayabilirsiniz.

Amazon'daki pazar yerlerine girip alım ve satım yapabilirsiniz. Bunu da sizlere en kolay sağlayan Akan Yürekli'nin desteğiyle B2B'ye entegre olabilirsiniz.

E-ticaretle yıllarca uğraşan Akan Yürekli bu alana yıllarını vererek yoğun bir tepmo ile büyük bir deneyim kazanmıştır.

Yürekli, 2020 yılında Amerika’da büyük bir markanın online ana bayisi olarak bir başarıya daha imza atmıştır. Amazon Yürekli’yi distribütör kabul ederek firmanın yetki mektubu ve faturasını kabul etmiştir. Bu alanda ülkemizde lider isimlerden biri haline gelmiştir.

Şu an ise Türkiye ve Orta Doğu'da büyük bir markanın ana bayisi olmuştur. Bu firma için bayilik vermeye başlayan Yürekli, basit bir e-ticaret için değil geniş bir e-ticaret sistemi kurmuştur. Amazon B2B hesabı için yardımcı olurken bir yandan da sizler için Amazon'un reklam servisi PPC'ye eklenen bir yazılım geliştirmiştir. Bu yazılım sizlerin daha çok gelir elde etmenize olanak sağlar.

Amazon'da B2B hesap sahibi olma

Amazon Danışmanlığında Türkiye'nin önde gelen isimlerinden biri olan Akan Yürekli Amazon'da en üst tepeye ulaşabileceğiniz uluslararası alım satım yapabileceğiniz bir seviyeye sizi taşımaktadır.

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