AK PARTİ’Ye Göre Kim Gazeteci,Kim Değil ?

Ak Parti kurulduğu günden 31 Mart 2019 seçimleri öncesine kadar etkin ve düzenli yayın yapan mahalli basına karşı hep şaşı bakmıştı.

AK PARTİ’ Nin son İBB Başkan adayı Sayın Binali Yıldırım seçim öncesi iki kez basın ile toplantı yapmıştı.

Her ne hikmetse bu şehri İstanbul’un bir gazeteciler derneği var mı yok mu ? başkanı ve yönetim kurulu üyeleri kim demek akıllarına gelmemişti.

Ak Parti’nin 31 Mart ve 23 Haziran 2019 sonrası iyi bir muhasebe yaparak nerede hata ve eksik yaptığını anlar diye düşünmüştüm.

Ancak gördüğüm o ki herkesi kucaklaması gerektiği söylenen Ak Parti’nin yeni il başkanı sayın Kabaktepe’de basın ile yaptığı ilk toplantısında İstanbul Gazeteciler derneği diye bir yapının 20 yıldır var olduğunu öğrenmediğini Tv haberlerinde gazeteciler ile bir araya geldiğini duyduğum zaman anladım.

Ancak 31 Mart 2019 yerel yönetim seçimlerinden bu yana tam 2 sene geçti gördüğüm o ki Ak Parti’nin halen sağlıklı bir muhasebe yaptığını göremedim.

Doğrusu yeni il başkanı sayın Osman Nuri Kabaktepe’nin bu yanlış gidişi değiştireceğini saf saf düşünmüştüm.

Ancak gördüğüm o ki 16 milyon nüfusu ve 11 milyon seçmeni ile ülkemizde yaşayan insan ve seçmenlerin % 20 sinin yaşadığı İstanbul’da gazetecilik yapan meslektaşlarımızı ADAM YERİNE KOYMAMA’ ya devam ediyor.

Derneğimizin başkanı ve yönetim kurulu üyeleri veya üyelerimiz içinde işini ciddi olarak yarım çeyrek asırdır yapan meslektaşlarımız var.

Sadece kendi üzerimde minik bir bilgi sunayım sayın Kabaktepe ve ilgili yönetici arkadaşları düşünsün ve mahalli basının artık eskisi gibi 3-5 bin gazete basıp hayat sürdüğünü düşünmesin…

Örnek olarak :

İstanbul Times Yayın Gurubu olarak bünyemizde :

180 Bin abonesi 98.000.000 milyon kez izlemesi olan İstanbul Times Tv Özel YouTube kanalımız…

15 Bin abonesi olan ve 10.000.000 milyon izlenmesi olan İstanbul Times Haber YouTube kanalımızın…

13 Yıldır her hafta Çıkan İstanbul Times Gazetemiz’in önemli okurları,

www.istanbultime.com.tr olarak Google Adsens onaylı haber potalımız ile her gün yüz binlerce okurumuz bizi takip ediyor …

www.zeytiburnutimes.com

www.sariyerhabergazetesi.com

www.basaksehirtimes.com

www.insaatemlakduyasi.com

Milyonlarca takipçisi olan TikTok, Face Book ,İnstagram ve diğer sosyal medya mecralarımız ile % 75’i İstanbul olmak üzere her gün 750.000 bin kişiye ulaşmamız eğer Ak Parti için bir anlam ifade etmiyorsa varsın İstanbul Gazetecilerini ADAM YERİNE koymasın…

Ak Partiye İstanbul’u ve diğer büyük şehirleri kaybettiren şey yatırım ve hizmet eksiliği değil.

Gönülleri yapamaması ve ayrıştırıcı dil kullanmasıdır. Bakıyorum halen de sağlıklı bir muhasebe yapabilmiş değil…

Biz önce insan sonra gazeteciyiz. Bizi ayrıştıran, bize değer vermeyen bir siyasi oluşuma biz nasıl değer vereceğiz ?

Ak Parti 300 - 500 üyesi olan dernekleri ziyaret ediyor ve sizi önemsiyorum mesajı veriyor. Ki yapmalı ve bu doğru bir yaklaşım…

Ancak en kötü ve en az arkadaşı ve takipçisi olan gazetecinin en az 5 bin arkadaşı veya takipçisi var lakin 20 yıldır Ak Parti İstanbul il başkanlığı Mahalli Gazetecilerine bir çay ikram etmiş değil.

Sayın Kabaktepe ve ekibi İstanbul’u 13 Bin Oy ile kaybettiklerini unutmaz ise değil gazetecilere her kese ayrı bir önem ve ehemmiyet vermek zorunda olduklarını aklında çıkarmamalıdır.

31 Mart ve 23 Haziran 2019 Mahalli idare seçimleri öncesi 2 günde 2 milyon kişi tarafından izlenerek üst üste 3-4 gün ilk sıradaki trend videolar listesinde yerini aldı.

Şu an 3.800.000 izlenen o videomuzdan dolayı 15 bin kişinin oy tercihini değiştirme ihtimali olur mu olmaz mı diye sormak isterim…

Neymiş adam yerine koymadığınız bir gazeteci bir video yapar dengeler değişebilir.

Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan ne demişti:

“Cadde ve sokakları altın kaplama yapsanız bile gönülleri yapmadığınız müddetçe yaptığınız çalışmalar bin anlam ifade etmez” demişti.

Son olarak Ak Parti’nin halen sağlıklı bir muhasebe yaptığını düşünmüyorum.Bununla alakalı yüzlerce gerekçem var.

Kısa bir süre önce çiçeği burnunda Ak Parti İstanbul il başkanı Osman Nuri Kabaktepe de önceki il başkanları gibi basın ile yaptığı toplantıya İstanbul Gazeteciler Derneği ile temasa geçip dernek adına bir temsilci davet etmeyerek ayrıştırıcı tutumu devam ettirmelerine susmamız mümkün değildir.

Biz üzerimize düşeni söyledik...Gereğini yapmak yada yapmamak AK PARTİ’ li yöneticilere ait …

İstanbul Gazeteciler Dernek başkan yardımcısı olarak Ak Parti İstanbul İl başkanına sormak isterim SİZE GÖRE KİM GAZETECİ ?

İstanbul Times / Hüseyin Çetiner