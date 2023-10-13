Ak Parti’nin Gönül Bağına Bin 500 Yeni Vatandaş Katıldı

AK Parti Kahramankazan İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen Üye Katılım Programı, AK Parti Ankara

İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Parti Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi, Kahramankazan Belediye

Başkanı Serhat Oğuz ve AK Parti Kahramankazan İlçe Teşkilat üyeleri katılımıyla gerçekleşti.

Üye Katılım Programı’nda bin 500 yeni üye ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ittifak

çağrısına ilk yanıt veren ilçe olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Kahramankazan Belediye

Başkanı Serhat Oğuz, AK Parti teşkilatına katılan yeni üyelere ve Kahramankazanlı vatandaşlara hitap

etti.

İstanbul Times Haber Merkezi -Hüseyin Çetiner

“HİÇBİR ZAMAN AYRIMCILIK YAPMADIK”

Ankara’da 19 ilçe belediyesinin Cumhurbaşkanımızın izinde, hizmet anlayışında ve yerel yönetimler

vizyonunda ilerlediğini belirten Başkan Oğuz: “Cumhur İttifak’ı belediyelerimiz ile beraber 22 tane

belediyemiz vatandaşlarımıza hizmet götürmek için bu kardeşiniz de bu hizmet yolculuğunda AK

belediyeciliği Kahramankazan’da en güzel şekilde sizlere sunmak ve hizmet etmek için çalışıyor.

Biz size o gün oy almak için değil samimiyetle bir söz verdik. Seçildiğimiz günün ertesi Kahramankazan‘da

hizipçilik yapmayacağız, sen ben ayrımı yapmayacağız, Kahramankazanımızda öğrencilere burs

vereceğiz dediğimiz zaman bazı kardeşlerim dedi ki “Yine kendi partililerinize burs vereceksiniz”.

Esnaf ziyaretleri esnasında oturduk bir abimize dedim ki “Öğrencilere burs veriyoruz” o dedi ki “Yine

kendi partililerinize burs veriyorsunuz”.

Allah‘ın işine bakın orada da bir hanım kardeşimiz var

muhalefet partilerinin bir tanesinin yönetimindeymiş, dedi ki “Bir dakika ben şu partinin

yönetimindeyim benim kızıma da burs veriyorlar” dedim ki seni Allah gönderdi. Bak benim bir şey

söylememe gerek yok.

Biz size bir söz vermiştik ayrımcılık yapmayacağız diye bak kardeşim söylüyor

biz ayrımcılık yapmıyoruz. Kahramankazan;ımızda mahalle mahalle hizmet götürürken sandıklardan

çıkan oy neticelerine bakıp şu mahalle bize çok oy verdi buraya çok hizmet götürelim, şu mahalleden

bize az oy çıktı buraya az hizmet götürelim demedik demeyeceğiz” dedi.

“BİRLİKTELİĞİMİZ BEREKETLİ OLSUN İNŞALLAH”