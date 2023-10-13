Ak Parti’nin Gönül Bağına Bin 500 Yeni Vatandaş Katıldı

AK Parti Kahramankazan İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen Üye Katılım Programı, AK Parti Ankara
İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Parti Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi, Kahramankazan Belediye
Başkanı Serhat Oğuz ve AK Parti Kahramankazan İlçe Teşkilat üyeleri katılımıyla gerçekleşti.
Üye Katılım Programı’nda bin 500 yeni üye ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ittifak
çağrısına ilk yanıt veren ilçe olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Kahramankazan Belediye
Başkanı Serhat Oğuz, AK Parti teşkilatına katılan yeni üyelere ve Kahramankazanlı vatandaşlara hitap
etti.
İstanbul Times Haber Merkezi -Hüseyin Çetiner
“HİÇBİR ZAMAN AYRIMCILIK YAPMADIK”
Ankara’da 19 ilçe belediyesinin Cumhurbaşkanımızın izinde, hizmet anlayışında ve yerel yönetimler
vizyonunda ilerlediğini belirten Başkan Oğuz: “Cumhur İttifak’ı belediyelerimiz ile beraber 22 tane
belediyemiz vatandaşlarımıza hizmet götürmek için bu kardeşiniz de bu hizmet yolculuğunda AK
belediyeciliği Kahramankazan’da en güzel şekilde sizlere sunmak ve hizmet etmek için çalışıyor.
Biz size o gün oy almak için değil samimiyetle bir söz verdik. Seçildiğimiz günün ertesi Kahramankazan‘da
hizipçilik yapmayacağız, sen ben ayrımı yapmayacağız, Kahramankazanımızda öğrencilere burs
vereceğiz dediğimiz zaman bazı kardeşlerim dedi ki “Yine kendi partililerinize burs vereceksiniz”.
Esnaf ziyaretleri esnasında oturduk bir abimize dedim ki “Öğrencilere burs veriyoruz” o dedi ki “Yine
kendi partililerinize burs veriyorsunuz”.
Allah‘ın işine bakın orada da bir hanım kardeşimiz var
muhalefet partilerinin bir tanesinin yönetimindeymiş, dedi ki “Bir dakika ben şu partinin
yönetimindeyim benim kızıma da burs veriyorlar” dedim ki seni Allah gönderdi. Bak benim bir şey
söylememe gerek yok.
Biz size bir söz vermiştik ayrımcılık yapmayacağız diye bak kardeşim söylüyor
biz ayrımcılık yapmıyoruz. Kahramankazan;ımızda mahalle mahalle hizmet götürürken sandıklardan
çıkan oy neticelerine bakıp şu mahalle bize çok oy verdi buraya çok hizmet götürelim, şu mahalleden
bize az oy çıktı buraya az hizmet götürelim demedik demeyeceğiz” dedi.
“BİRLİKTELİĞİMİZ BEREKETLİ OLSUN İNŞALLAH”
AK Parti teşkilatına yeni katılan üyelerin rozetlerini takan İl Başkanı Özcan: “Birlikteliğimiz bereketli
olsun. İnşallah bu birliktelik ve beraber oluş da nice engelleri hep beraber aşarak şehrimize, ülkemize,
coğrafyamıza yeni umutlar olmuş olur. Kuruluşundan bu zamana kadar birçok abimiz, ablamız bu
partiye emek verdi. Diğer partilerin kuruluşunda da emeği olan insanlar bugün Cumhurbaşkanımızın
mücadelesine, ülkemizin mücadelesine katılma kararı aldı. İnşallah bu birliktelik güzel sonuçlara hasıl
olur. Bu kutlu davada herkese kapımız açık.
Biz nasıl ki 15 Temmuz’da Kahramankazan’da
hemşerilerim bayrağımıza, ezanımıza, kendi insanımıza, meclisimize saldırılar yapılırken öyle bir
mücadele etti ki tüm dünyaya örnek oldu. O gece vatanı satanların karşısında vatana sahip çıkanlar
vardı. O gece siyah ve beyaz netti, hakla batıl netti. Ülkemizi o sıkıntılı zamanlardan el birliği ile
kurtardık. Cumhur İttifakı her zaman etle tırnak gibi oldu. Birilerinin ittifakı gibi bir yerlerden gelmiş
talimatla kurulan bir ittifak değil. Cumhur ittifakı Türkiye’yi savunurken kuruldu” dedi.
"DÜNYA LİDERİNİN PARTİSİNE HOŞ GELDİNİZ
2017 yılında Kudüs’e bir ziyaret gerçekleştirdiğini ziyaret sırasında ilginç bir diyalog ile karşı karşıya
kaldıklarını söyleyen Başkan Oğuz: “Müslüman nüfusunun yoğun olduğu bir bölgede bir süre ilerledik.
Durdurdular otobüsü. Korktuk. Pusu ile sarılı bir Filistinli genç otobüsten içeriye girdi içimizde Arapça
bilen arkadaşımıza soruyor. Bir tek şurayı anladım “Recep Tayyip Erdoğan” diyor. İndi aşağıya dedik
ne diyor? Genç diyor soruyor bu otobüstekiler Recep Tayyip Erdoğan’ın arkadaşı mı yoksa düşmanı
mı? Tercüman da dedi ki arkadaşıyız, dostuyuz.
Filistinli genç yüzümüze doğru güldü bize el salladı ve
arkadaşlarına işaret etti bariyerleri kaldırdı “Arkadaşıysanız geçin” dedi. Bugün bu sevdaya merhaba
diyen kardeşlerim geldiğiniz dava işte böyle bir liderin davasıdır. İsmi ile sadece Türkiye Cumhuriyeti
sınırlarında değil bütün İslam dünyasında size kapıları, ufukları açacak ve Allah‘ın izniyle zincirleri
kıracak Recep Tayyip Erdoğan’ın davasına hoş geldiniz şeref verdiniz. Halka hizmetin partisine AK
Partimize hoş geldiniz. Ayrıştıran, ötekileştiren değil kucaklayan, el sıkan, incinse de incitmeyenlerin
partisi AK Partimize hoş geldiniz.
Allah nasip ederse önümüzdeki süreç içerisinde sizde şunu çok net
bir şekilde yüreğinizden hissedeceksiniz Türkiye’de gururun adı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’de
aşılmaz dedikleri engelleri birer birer aşan ve Türkiye’ye yeni ufuklar açacak olan liderin adı Recep
Tayyip Erdoğan. Dünya liderinin partisine hoş geldiniz” dedi.
“GÖNÜLLERİNİZDE KÜÇÜÇÜKTE OLSA BİR YER SAHİBİ OLMAK İSTİYORUZ”
Yetki alanı gözetmeksizin Kahramankazan'da nerede bir kanayan yara varsa orayı sarmaya
çalıştıklarını vurgulayan Başkan Oğuz: “Şunun görevi bunun görevi ayrımı yapmayacağız dedik Halk
Ekmeğimizi işte onun için açtık. Öğrenci yurdumuzu işte onun için açtık. Öğrencilerimize burs
hizmetini işte onun için başlattık. Türkiye’de bir ilk olan Kazanbel Net’imizi onun için kurduk. Kazanbel
Betonu’muzu onun için kurduk.
Kazanbel Maden’imizi onun için kurduk. Bazen diyorlar ki ya
başkanım sen holding patronu olmak mı istiyorsun? Biz holding patronu olmak istemiyoruz. Biz
hizmet ettiğimiz siz kardeşlerimizin gönlünde bir zerre kadar da olsa yer sahibi, gönüllerinizde
küçücük de olsa bir taht sahibi olmak istiyoruz. Sizin gönüllerinize girmek holding patronu olmaktan
çok daha kıymetli” dedi.
“MANSUR YAVAŞ ÇÖZÜMÜN ADRESİNİ ÖĞRENDİ”
İnsanlara yardım ediyoruz diyerek ASKİ’nin gerçekleşmeyen su indirimini bahane eden ABB’nin sosyal
yardımları kestiğini ifade eden Başkan Oğuz: “Sizlere mesaj attılar hatta ve hatta bir de mesajın
içerisinde benim de adımı geçirerek “Sosyal yardımları kesiyoruz, sosyal yardımlar konusunda
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’dan yardım isteyin” dediler. Biz kızmadık.
Mansur Bey’e teşekkür ettim meclis kürsüsünden bir kere daha teşekkür ediyorum. Sizde sonunda
Kahramankazan’da çözümün adresini öğrenmiş ve tasdik etmiş olduğunuz, çözüm olarak beni
gösterdiğiniz için teşekkür ediyorum. Bu Büyükşehir belediyesinin içine düştüğü acizliktir” dedi.
“HAMDİ ERİŞ’TEN TEŞEKKÜR”
Bölgenin sevilen siyasetçisi Eski ANAP Milletvekili aynı zamanda iş insanı olan Hamdi Eriş’in
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısına: “Sayın Cumhurbaşkanımıza Türkiye’de
sayısız hizmetleri hayata geçirdiği ve ayrıca Serhat Oğuz’u Kahramankazan’da belediye
başkanı olarak belirlediği için teşekkür ediyorum” sözleri ile verdiği cevap vatandaşların alkış
tufanı ile karşılandı.
Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)