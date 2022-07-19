Ak Partiden 15 Yıldır Beklediğimiz Ziyaret Gerçekleşti

YILDIZ KONAL SÜSLÜ KONUŞMASINDA ŞUNLARI SÖYLEDİ:

Bizi kabul ettiğiniz için size ve mesai arkadaşlarınıza teşekkür ederim. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan ve il Başkanımız sayın Osman Nuri Kabaktepe’nin selamlarını size iletiyorum.

İstanbul Times Haber Merkezi /Habibe Işık

Sizinde bildiğiniz gibi İstanbul ülkemizin en güzel ve en kalabalık şehri olarak 2023 genel seçiminde Cumhurbaşkanımıza inşallah en yüksek oyu vererek kendisine yakışanı yapacak.

Evet Ekonomik olarak dünyada olduğu gibi ülkemizde de sorun ve sıkıntılar var.

Ancak bu sorun ve sıkıntıları yine tecrübesi,milli ve sağlam durulu ile Recep Tayyip Erdoğan ve kadrosu çözecektir.

Siz partimizin emektarlarındansınız hem basın mensubusunuz hem de bir çok STK’nın yönetimindesiniz ülkemizin geleceği için sizin desteklerinize ihtiyacımız var.

Bu dönemde daha önce yaşanan ufak tefek kırgınlık ve kızgınlıklarımızı bir tarafa bırakıp ülkemize değer katacak kadrolar kim ise ona destek olmak gerekir. Siz gazetecisiniz lütfen sağlıklı bir düşünce ile karar verdiğiniz zaman ülkemiz için en iyi adayın kim olduğu için aklın yolu bir değil mi ? Şeklinde konuştu.

Konal Süslü daha sonra ziyaretine eşlik eden;

-Nebile Muhsin

-Zehra Purde Muti

-Esra Vural Yıldırım

-Ebrar Arslantürk

-Beyza Serim Keleş

-İrem Arısoy

-Gülcan Eser

-İlknur Daşdemir

-Ve Kerem Tekilalp ‘ten oluşan heyetin tanıttıktan sonra AYASOFYA camisi resminin bulunduğu plaketi Çetiner’e takdim etti.

İl Başkan yardımcısı Yıldız Konal Süslü bundan sonra sık sık istişare edelim bizde sizi il başkanlığımız da ağırlamaktan onur duyarız diyerek sözlerini tamamladı.

HÜSEYİN ÇETİNER DE ŞUNLARI SÖYLEDİ :

Öncelikle bu ziyareti 15 yıldır bekliyorduk. Bizim kapımız ve gölümüz bütün siyasi parti yöneticilerimize olduğu gibi sizlere de sonuna kadar açıktır.

Mümkün olan en yakın zamanda Tanıtım medya başkanı ve il başkanınızı da ağırlamak isteriz.

Biz yayın grubu olarak yıllar önce ilk siyasi sokak röportajlarını başlatarak bu alanın duayeni olduk.

Her Gün bir ilçe veya ilde yüzlerce seçmen’e gündem ile alakalı sorular sorup 182.000 bin abonesi ve 107.000.000 kez izlenmesi olan İstanbul Times Tv Özel ve 18.500 abonesi ve 7.000.000 kez izlenmesi olan İstanbul Times Haber youtube kanallarımızda yayınlayarak toplamda her gün 750.000 bin kişiye ulaşarak alanımızda güzel işlere imza atıyoruz.

Siyaset ile iştigal eden herkesin yaptığımız sokak röportajlarımızdan istifade etmesini dileriz Yıldız Konal Süslü olarak siz başta olmak üzere bütün heyetinize teşekkür ederiz şeklinde konuşan Çetiner bu ziyaretiniz bizim için çok değerli inşallah bundan sonra sokak röportajlarımızdan daha çok yararlanırınız diyerek sözlerini tamamladı.

Ziyaret fotoğraf çekimi ile son buldu.

Kaynak :İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)