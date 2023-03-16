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AK PARTİ Ve CHP Oy Oranı Olmayan Partiler Yerine Sokak Röportajı Yapan Kanallar İle İşbirliği Yapsın…
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AK PARTİ Ve CHP Oy Oranı Olmayan Partiler Yerine Sokak Röportajı Yapan Kanallar İle İşbirliği Yapsın…

Gazeteci -Yazar ve televizyon programcısı Hüseyin Çetiner'in yazdığı yazıyı yorumsuz olarak yayınlıyoruz...

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
16 Mart 2023 Perşembe 11:15
AK PARTİ Ve CHP Oy Oranı Olmayan Partiler Yerine Sokak Röportajı Yapan Kanallar İle İşbirliği Yapsın…
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AK PARTİ Ve CHP Oy Oranı Olmayan Partiler Yerine Sokak Röportajı Yapan Kanallar İle İşbirliği Yapsın…

Ak Parti ve CHP’, tarihi misyonlarını tamamlayan ANAP,DEMOKRAT PARTİ,DSP,Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Hür Dava Partisi (HÜDAPAR) Büyük Birlik Partisi (BBP)Vatan Partisi gibi ülke genelinde 50 ile 100 bin arası oy alan partilerin arzu talep ve istekleri ile zaman harcayacakları yerde yaptığım sokak röportajları ile günlük 2 milyondan fazla izlenmesi olan bir kanal ile yani İstanbul Times Tv Özel You Tube ile kısa öz bir ticari sözleşme yapsa daha sonuç odaklı bir işe imza atmış olacaklar.

Biraz önce isimlerini yazdığım partilerin halkın nezdinde oy oranı yok denecek kadar az.

Evet bir marka değerleri olan partilerimiz olabilir elbette iki büyük partimiz bunlar ile de görüşsün ve iş birliği yapsın ama buna da çok bel bağlamasınlar.

Bence sistem değişti artık sosyal medya çok ama çok önemli hele bu mecralar içinde yüz binlerce abonesi ve yüz milyonlarca izlenmesi olan özgür ve tarafız kanalların bu seçimde ses getireceği kesindir.

Çok az oyu olan bu partilerin bazı yetkilerinin yaptığı şatafatlı sözleri görünce AK PARTİ ve CHP yöneticilerine kızmıyor değilim.

SİYASİ SOKAK RÖPORTAJLARININ MUCİDİ OLAN BEN NE DİYORUM ?

Bundan 10 küsür sene önce siyasi sokak röportajları konusunda bir eksikliğin olduğunu görünce İstanbul Times Tv Özel ve İstanbul Times Haber Youtube kanalların ı kurarak bu alanda 7 binden fazla video ve 150 milyon kez izlenen bir mecrayı siyasilerinizin istifadesine sunduk.

Bir çok siyasinin röportajlarımızdan istifade ettiğini biliyorum ama bugüne kadar hiç birisinin telefon vs ile yapılan siyasi anketler için bol sıfırlı rakamlar öderken bizim gibi canlı canlı çekim yapan kanallardan istifa etmemelerini anlayabilmiş değilim.

Çünkü biz seçmenin nefesini,ses tonunu,mimiklerini ve bir çok hareketini canlı olarak izlioruz ve izletiyoruz.

Gelin il veya ilçelerin isimlerini biz söyleyelim, soru soracağınız yeri biz belirleyelim sizde gidip soru sorun ve bizimde bu çalışmaları kullanabilmemiz için telif hakkı verin demesi oy potansiyeli olmayan partiler ile zaman harcamakta daha iyidir diye düşünüyorum.

SOKAKTAKİ MEHMET AMCANIN VEYA AYŞE TEYZENİN SÖYLEYECİ BİR SÖZ EN KRAL AJANSIN REKLAMINDAN DAHA ETKİN OLABİLİR…

Bugüne kadar 7.000 civarında sokak röportajı yapan bir gazeteci olarak öyle konuşmalara denk geldim ki sadece bizim kanalımızda 4 milyon kez izlendi.

Diğer paylaşanlarla beraber 60/70 milyon kez izlenen sokak röportajlarımız oldu.

Mütevazi olmayacağım, bu seçimde hangi parti siyasi sokak röportajlarından yararlanırsa EMİN OLUN bir adım öne geçer.

İstanbul Times Medya Grubu olarak 16 yıldır çok ciddi olarak maddi ve manevi bedel ödeyerek oluşturduğumuz mecra ile isteyen siyasi partilere özgür ve tarafız bir şekilde seçmenin düşüncesini aktarmaya talibiz.

İstanbul Times / Hüseyin Çetiner

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