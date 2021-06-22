banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 23
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1410
ALTIN
494.242
DOLAR
8.6458
STERLİN
12.0662
EURO
10.3181
Ali Babacan: ‘Gençler geçimini harçlıkla sürdürürken nasıl aile kursunlar?’
Son Dakika
Ali Babacan: ‘Gençler geçimini harçlıkla...
İmamoğlun'dan “Müzik Yasağı” Göndermesiİ: “12’Den Sonra Da Kulaklıkla Dinleyerek Geleceğe Bakacağız”
İmamoğlun'dan “Müzik Yasağı” Göndermesiİ: “12’Den...
Ali Babacan İzmir'de Vatandaşla Buluştu ‘Kimin hakkı var bunları bize yaşatmaya?’  
Ali Babacan İzmir'de Vatandaşla Buluştu...
Saadet Partisi:Milletin Derdi Seçim Değil Geçim Dedi 
Saadet Partisi:Milletin Derdi Seçim Değil...

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den Başkan Aydıner'e Ziyaret

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Bayrampaşa’ya gelen AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, önce belediye binasında Başkan Atila Aydıner ile bir araya geldi, ardından da AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkanlığı’nı ziyaret etti. Başkan Aydıner’in 10 yıl boyunca hayata geçirdiği mega projelerinden övgüyle söz eden Kabaktepe, “Belediye Başkanımız Sayın Atila Aydıner’in Bayrampaşa’nın değerine değer kattığını görüyor ve biliyoruz” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
22 Haziran 2021 Salı 18:10
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den Başkan Aydıner'e Ziyaret
banner171

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Bayrampaşa’ya geldi.

İstanbul Times Haber Merkezi/ Hüseyin Çetiner

Önce Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner ile bir araya gelen ve belediyenin projeleri hakkında brifing alan Kabaktepe, ardından da AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkanlığı’nı ziyaret etti. Temaslarının ardından Bayrampaşa’dan ayrılan Osman Nuri Kabaktepe, Başkan Aydıner’in 10 yıl boyunca hayata geçirdiği mega projelerinden övgüyle söz etti ve “Belediye Başkanımız Sayın Atila Aydıner’in Bayrampaşa’nın değerine değer kattığını görüyor ve biliyoruz” dedi.

Kabaktepe’nin Başkan Aydıner’i ziyareti sırasında belediye başkan yardımcıları İsmail Gemici, Gökhan Balekoğlu, Ahmet Tüfekçi, Yalçın Sırakaya ve Naser Şimşek de hazır bulundu.

İstanbulTimes Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 22.06.2021 18:14
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ali Babacan: ‘Gençler geçimini harçlıkla sürdürürken nasıl aile kursunlar?’
Ali Babacan: ‘Gençler geçimini harçlıkla sürdürürken nasıl aile kursunlar?’
İBB’Den 23 Haziran'ın Yıl Dönümünde İki Önemli Etkinlik
İBB’Den 23 Haziran'ın Yıl Dönümünde İki Önemli Etkinlik
İBB Kudeb Adalar'ın Korunması İçin Yapıları Denetliyor
İBB Kudeb Adalar'ın Korunması İçin Yapıları Denetliyor
İmamoğlun'dan “Müzik Yasağı” Göndermesiİ: “12’Den Sonra Da Kulaklıkla Dinleyerek Geleceğe Bakacağız”
İmamoğlun'dan “Müzik Yasağı” Göndermesiİ: “12’Den Sonra Da Kulaklıkla Dinleyerek Geleceğe Bakacağız”
Kiptaş 5. Gayrimenkul Müzayedesi 23 Haziran'da  
Kiptaş 5. Gayrimenkul Müzayedesi 23 Haziran'da  

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169