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Ak Gıda-İçim Süt Gönüllülerinden Küresel Çevre Temizliği Hareketine Destek

Ak Gıda-İçim Süt, 17 Eylül Dünya Temizlik Günü’nde düzenlenen küresel çevre temizliğine çalışanlar ve aileleriyle birlikte katıldı. Ak Gıda-İçim Süt gönüllüleri bu yıl aynı anda altı farklı ilde çöp toplayarak sürdürülebilir gelecek için temiz bir doğanın önemine dikkat çekti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
19 Eylül 2022 Pazartesi 14:26
Ak Gıda-İçim Süt Gönüllülerinden Küresel Çevre Temizliği Hareketine Destek
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Sivil toplum kuruluşu Let’s Do It! liderliğinde tüm dünyada 190 ülkede gerçekleştirilen Dünya Temizlik Günü sivil çevre hareketine, Ak Gıda-İçim Süt çalışanları ve ailelerinden oluşan 200’den fazla gönüllü katıldı. Ak Gıda-İçim Süt gönüllüleri; İstanbul ile üretim tesislerinin bulunduğu İzmir, Sakarya, Kahramanmaraş, Karaman ve Kırklareli olmak üzere toplam 6 ilde çöp topladı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Ak Gıda – İçim Süt gönüllüleriyle birlikte İstanbul’da temizlik hareketine katılan Ak Gıda- İçim Süt CEO’su Ali Sözen; şirketin, çevre temizliği ve doğal kaynakların korunmasına ilişkin iş süreçlerine yansıttığı duyarlılığı, çalışanların günlük yaşamlarına ve gönüllülük faaliyetlerine de taşıdığını söyledi. Ali Sözen, “Ak Gıda- İçim Süt olarak sürdürülebilir bir gelecek için doğanın korunmasını, kaynakların verimli kullanılmasını, atıkların azaltılmasını ve geri dönüşümün yaygınlaştırılmasını önemsiyoruz. Sürdürülebilirlik stratejimizin odağına aldığımız çevre konusunda yatırımlarımızı artırmaya ve özellikle lojistik faaliyetlerimizde karbon ayak izimizi azaltacak doğa dostu çözümlere yönelmeye gayret ediyoruz. Bu yaklaşımımızı çalışanlarımıza ve ailelerine de yansıtmak ve özellikle çocuklarımızın atıksız ve temiz bir doğanın önemi konusunda farkındalıklarını artırmak amacıyla temizlik hareketinin bir parçası olmalarını teşvik ettik. Bağlı olduğumuz, dünya süt endüstrisinin en büyük şirketi Lactalis’in tüm dünya genelinde çalışanları ve aileleriyle birlikte desteklediği bu küresel çevre hareketine ülkemizde 6 ilde aynı anda katılan tüm gönüllülerimizi, gelecek nesillere sürdürülebilir bir yaşam sağlama konusundaki duyarlılıkları için kutluyorum” dedi.

İçim Hakkında:

Süt ve süt ürünleri pazarına 1998 yılında giren İçim markası, kurulduğu günden bu yana sütten yoğurda, ayrandan kefire, taze peynirden hazır pudinge kadar lezzetli, kaliteli, besleyici pek çok ürünü en doğal haliyle tüketicileriyle buluşturuyor. Süt, yoğurt, peynir, ayran, tereyağı, kefir, kaymak, krema, büyüme küpü ve puding olmak üzere toplam 10 ana kategoride geliştirdiği ürünleri tüketicilerine sunan İçim, süt ve süt ürünleri pazarının önde gelen markaları arasında yer alıyor. Ürünleri Türkiye’nin dört bir yanında sevilerek tüketilen İçim, yolculuğuna “Hayata Dolu Tarafından Bak” marka söylemi ile devam ediyor. www.icim.com.tr

Ak Gıda Hakkında:

1996 yılında kurulan ve 2015’ten bu yana dünya süt endüstrisinin en büyük şirketi Grup Lactalis bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Ak Gıda; 6 üretim tesisi ve günlük 5 bin ton süt işleme kapasitesiyle, süt ve süt ürünleri sektörünün en büyük işletmesi konumundadır. Ak Gıda’nın UHT süt, yoğurt, beyaz ve kaşar peyniri üretimleri ile başlayan yolculuğu, bugün süzme peynirden kaymaklı tava yoğurtlara, sütlü tatlılardan kefire kadar uzanan 300’ü aşkın ürün çeşidiyle devam etmektedir.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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