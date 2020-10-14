Ailelere Huzur Getirecek Proje

İstanbul Valiliği ile Üsküdar Üniversitesi ve NPİSTANBUL Beyin Hastanesi arasında imzalanan iş birliği protokolü ile Aileler Üniversitede Projesi, İstanbul genelinde çok sayıda aileye ve kişiye ulaşacak. Protokol imza töreninde konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, projeyle bireylerin bilinçlendirilmesi, ailelerin huzuru ve mutluluğu yakalayarak muhafaza etmesi ve toplumun güçlendirilmesini hedeflediklerini söyledi. Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan ise ailede sihirli kelimenin iş birliği olduğunu belirterek kendileri için birincil görevin ailelerin mutlu ve iyi insan yetiştiren yuvalar olması olduğunu kaydetti. Aileler Üniversitede Projesi, toplumun temel taşı olan ailenin korunması, aile kurumundaki sorunların belirlenmesi ve bu sorunların çözümüne ilişkin bir dizi çalışmayı içeriyor.

İstanbul Valiliği ile Üsküdar Üniversitesi ve NPİSTANBUL Beyin Hastanesi arasında Aileler Üniversitede Projesi İş Birliği Protokolü imzalandı. İstanbul Valiliği’nde düzenlenen törende İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü, NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nevzat Tarhan ve NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Tarhan, iş birliği protokolünü imzaladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: “Toplumun güçlendirilmesini hedefliyoruz”

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, valilik olarak protokolü imzalanan Aileler Üniversitede Projesinde Üsküdar Üniversitesi ve NPİSTANBUL Beyin Hastanesi’nin yanında yer aldıklarını belirterek “Amacımız bireylerin bilinçlendirilmesi, ailelerin huzuru ve mutluluğu yakalayarak muhafaza etmesi, aynı şekilde de projenin sonunda toplumun güçlendirilmesi. Aile, toplumun en önemli temel taşı. Dolayısıyla biz yuvalarımızın huzur, mutluluk ve esenlik ortamında kalmaları için elimizden gelen bütün gayreti göstermeliyiz” dedi.

Yerlikaya: “Bilimsel bir yol göstericiye ihtiyaç var”

Pandemi süresince mümkün olduğu kadar sosyalleşememekle ilgili bir sorun olduğunu belirten Ali Yerlikaya, “Daha çok işimize, oradan evimize mümkün olduğu kadar kalabalıklardan uzak durmaya çalışıyoruz. Burada yapılmaya çalışılan bireyin bilinçlendirilmesiyle ilgili. Ailedeki huzurla ilgili var olan sorunların çözümünde iletişimin nasıl kurulacağı ile ilgili bilimsel bir yol göstericiliğe ihtiyaç var. Bunu Üsküdar Üniversitemiz ki bu noktada Nevzat Hocamız’ın kariyeri ve tecrübesi tartışılmaz. Aynı şekilde NPİSTANBUL Beyin Hastanesi’nin de başarısı ortada. Bunların iş birliği ile çevrimiçi ortamda yani sanal ortamda aileler müracaat ettiği zaman, onlarla ilgili sorunlar ve tespitler belli bir şablon dahilinde inceleniyor ve kabul edenlerle de ilgili belli bir prosedürde eğitim çalışmaları devam ediyor. Projenin ilk başlangıç demosu yapıldı. Orada artılar, eksiler görüldü artıların çok fazla olduğunu büyük bir memnuniyetle ifade etmek lazım. Şimdi bu projeyi İstanbul Valiliği olarak daha büyük kesimlere ulaştırmak istiyoruz. Temel hedefimiz bu. Ben bu gayretin güzel netice vermesini temenni ediyor, Hocamızın şahsında Üsküdar Üniversitesi’ne, Fırat Bey’in şahsında NPİSTANBUL Beyin Hastanesi’ne teşekkür ediyorum. Ailelerimizin huzuru ve mutluluğu daim olsun diyorum” diye konuştu.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Bilinçli birey, sağlıklı aile, güçlü toplum hedefliyoruz”

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü ve NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, TÜİK 2020 Raporuna göre 2019aile araştırma rakamlarını paylaştı. Bir önceki yıla göre evlenme hızının 2.3 oranında azalırken, boşanma hızının ise 8 oranında artığına dikkat çeken Tarhan, kaba boşanma hızının son beş yılda 6 kat arttığını söyledi. Toplumun temel taşı olan ailenin güçlü olmasının en büyük ihtiyaç olduğunun altını çizen Tarhan, projeyle bilinçli birey, sağlıklı aile ve güçlü toplum için gerekli psikolojik olgunluğun sağlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Tarhan şunları kaydetti: “Üsküdar Üniversitesi ve NPİstanbul Beyin Hastanesi olarak sosyal sorumluluk projesi başlattık, pilot çalışmamızı yaptık. Valiliğimizin desteği ile 4 ilçede ikinci etap çalışmasına başlayacağız. Ailelerin mutlu ve iyi insan yetiştiren yuvalar olması için çalışmak bizim için birincil görevdir. Projemiz, Pozitif Psikoloji yöntemlerini kullanan ilk proje olması açısından da çok değerli.”

Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Aileyle ilgili sihirli kelime iş birliği”

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’ya teşekkür eden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Aileler Üniversitede Projesi’nin protokolünü uzun bir emek sonunda sayın vali yardımcımız ve ekibimiz birlikte çalışarak hazırladılar. Bu 6 aylık bir proje. Bu projede ailelere dokunmak istiyoruz. Ailelerin özellikle koruyucu ruh sağlığı açısından boşanma sürecine gelmiş ailelere faydalı olmaktan daha önemlisi insanlara aile olgunluğunun öğretilmesi. Aileyle ilgili sihirli kelime iş birliği. Kadın, erkek ve çocuklar arasındaki iş birliğinin öğretilmesi, bu konularda problem çözme becerileri konusunda çalışıyoruz. Burada valimizin tavsiyeleriyle bunu resmi protokol haline getirdik ve bunu 6 aylık süre içerisinde yapacağız. Bunu ailelere ve gelecek kuşaklara faydası olacak bir proje olarak düşünüyoruz” dedi.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Kaymakamlıkların desteği çok önemli”

Projede yerel yönetimlerin desteğinin çok değerli ve önemli olduğunun altını çizen Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Burada gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmak ve onların bu projeden yararlanması bakımından kaymakamlıklarla iş birliği yapılması çok önemli. Valilikle yaptığımız iş birliği kapsamında Üsküdar, Pendik, Eyüp ve Gaziosmanpaşa Kaymakamlıkları pilot ilçeler olarak projemizde yer alacak. Gerçekten ihtiyacı olan aileleri tespit etmek gerekir. Bir çocuğun sorununu gidermeyi, ruhuna dokunmayı ya da anne-baba arasındaki kavga ve çatışmanın düzelmesine hizmet etmeyi hedefliyoruz. Bu alanlarda çalışan bir takımımız var. Çift terapisi yapan, aile konusunda birikimleri olan hocalarımız bu birikimlerini bu projeye ayıracak” dedi.

Fırat Tarhan: “Proje inşallah çok kişiye ulaşır ve evlere huzur getirir”

NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Tarhan ise İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve vali yardımcısının destekleri ile İstanbul’da dört ilçede projeyle ilgili çalışmaların başladığını belirterek “İnşallah daha çok kişiye ulaşır ve yararlı olur. Evlere huzur getirir. Sayın valimize ve tüm ekibe teşekkür etmek istiyorum” dedi.

İş birliği protokol töreninin ardından Prof. Dr. Nevzat Tarhan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’ya Üsküdar Üniversitesi Yayınlarından oluşan kitapları hediye etti.

Bilimsel verilerin raporlanması hedefleniyor

Protokol ile İstanbul Valiliği bünyesindeki kaymakamlıklar ile Üsküdar Üniversitesi ve NPİSTANBUL Beyin Hastanesi iş birliği ile Aileler Üniversitede Projesi kapsamındaki koruyucu, önleyici ve rehabilite edici eğitsel faaliyetleri ve bunların bilimsel verilerinin raporlanması amaçlanıyor. Üsküdar Üniversitesi ve NPİSTANBUL Beyin Hastanesi, sonuçların raporlanması (her bir ilçe bazında ve İstanbul genelinde karşılaştırmalı) ve sonuçlara yönelik bilimsel yayın ve bilimsel raporu da hazırlayacak.

Birey, çift ve ailelerin ihtiyaçları doğrultusunda eğitimler veriliyor

“Bilinçli Birey, Sağlıklı Aile, Güçlü Toplum” modelinin oluşturulmasının hedeflendiği proje bilimsel çalışmalara dayalı, koruyucu, önleyici ve rehabilite edici faaliyetleri kapsıyor.

Beyaz Grup: 18 yaş altındaki bireylerin duygusal olgunluk ve ilişki yönetimi konusunda eğitilmesini sağlamak.

Pembe Grup: 18 yaş üzeri bireyler ve evlilik hazırlığındaki çiftlerin “Evlilik ve Aileyi” ilgilendiren konularda bilinçlenmesini sağlamak.

Turuncu Grup: Henüz problem yaşamasa da risk altında olan çift ve ailelerin desteklenmesini sağlamak.

Kırmızı Grup: Yaşamın getirdiği problemlerle başa çıkmada zorlanarak destek alma gereksinimi olan çiftlerin ve ailelerin güçlenmesini sağlamak.

Aileler Üniversitede Projesi, https://npistanbul.com/aile- universitesi/ web sitesi üzerinden ilerlemektedir.

Bugüne kadar toplam başvuru sayısı bin 455 kişi olurken, bin 186 kişi eğitime kabul edildi. Projesinin ilk etabı 22 Haziran 2020 tarihinde hayata geçirildi. Eğitimler dört farklı grup üzerinden sürdürülürken, 10 Ağustos tarihinde sona eren eğitimler kapsamında 362 kişiye eğitim verildi. Projede her eğitim, bireyin veya çiftlerin ihtiyacına göre tasarlandı. Toplumun tüm kesimlerine yönelik olan projede bilimsel çalışmalara dayalı, önleyici, koruyucu ve rehabilite edici faaliyetler yürütüldü. Pandemi sürecinde ücretsiz ve çevrimiçi sistemler üzerinden eğitimler verildi.