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Ahmet Semih Arıncı, 2023 ilaç fiyatları hakkında konuştu

Pharma C Ecza Deposu Kurucu Ahmet Semih Arıncı, Türkiye ilaç sektöründe ilaç fiyatlarına yönelik açıklamalarda bulundu. Arıncı, sektördeki 10 yıllık tecrübesiyle 2023 yılında ilaç fiyatlarında artış beklediklerini söyledi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
19 Nisan 2023 Çarşamba 10:25
Ahmet Semih Arıncı, 2023 ilaç fiyatları hakkında konuştu
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Arıncı, Avro kurundaki düşüşe rağmen ilaç fiyatlarının Avro değerine göre belirlendiğini ve her yılın şubat ayında Avro değerindeki artışa göre yeniden fiyatlandırıldığını belirtti. Dövizdeki artışların ilaç fiyatlarına yansıyacağını vurgulayan Arıncı, 2020 yılında %12.10 zam yapıldığını hatırlattı.

Pharma C Ecza Deposu olarak Türkiye'nin farklı bölgelerinde 10 adet depoya sahip olduklarını ve aynı zamanda ilaç üretimi de gerçekleştirdiklerini belirten Arıncı, 2023 yılında yapacakları yeni yatırımlarla sektörde daha fazla büyümeyi hedeflediklerini söyledi. Arıncı, tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle zorlu bir dönemden geçtiklerini ifade ederek, marka olarak sorumluluklarının bilincinde olduklarını ve hizmet kalitelerini her geçen gün daha da artırmaya devam edeceklerini belirtti.

Arıncı'nın açıklamalarına göre, ilaç sektöründe her yılsonunda bazı ilaçların bulunamadığı görülmekte. Bu nedenle, Pharma C Ecza Deposu olarak 2023 yılında bu sorunlarla karşılaşmamak için gerekli önlemleri aldıklarını da belirtmek gerekiyor.

Türkiye ilaç sektöründe yılsonu yaklaşırken, Ahmet Semih Arıncı'nın açıklamaları sektördeki oyuncular tarafından yakından takip ediliyor.

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