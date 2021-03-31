Ahmet Güler Hakka Yürüdü

Merhumun son yolculuğuna MHP Zeytinburnu ilçe başkanı Habip Kapıcıoğlu,Zeytinburnu Belediye başkan yardımcısı Hurşit Bekaroğlu,Geleceğim Zeytinburnu Platformu Kurucu başkanı Hüseyin Çetiner, Malatya dernek başkanı Suat Sarıkaya başta olmak üzere çok sayıda aile dostu merhumu Zeytinburnu Seyitnizam Camisinde kılınan cenaze namazında yalnız bırakmadı.

Merhum Ahmet Güler Eyüpsultan kabristanlığında toprağa verildi.

Merhuma Allah’tan rahmet, Nazir Güler başta olmak üzere diğer sevenleri başsağlığı dileriz.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)