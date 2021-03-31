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Ahmet Güler Hakka Yürüdü

Zeytinburnu Elazığlı İş adamları dernek başkanı Nazir Güler’in babası Ahmet Güler hakka yürüdü.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
31 Mart 2021 Çarşamba 11:55
Ahmet Güler Hakka Yürüdü
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Merhumun son yolculuğuna MHP Zeytinburnu ilçe başkanı Habip Kapıcıoğlu,Zeytinburnu Belediye başkan yardımcısı  Hurşit Bekaroğlu,Geleceğim Zeytinburnu Platformu Kurucu başkanı Hüseyin Çetiner, Malatya dernek başkanı Suat Sarıkaya başta olmak üzere çok sayıda aile dostu merhumu Zeytinburnu Seyitnizam Camisinde kılınan cenaze namazında yalnız bırakmadı.

Merhum Ahmet Güler Eyüpsultan kabristanlığında toprağa verildi.

Merhuma Allah’tan rahmet, Nazir Güler başta olmak üzere diğer sevenleri başsağlığı dileriz.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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