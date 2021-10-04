Ahmet Davutoğlu İstanbul Basını İle Buluştu

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı Av. İsa

Mesih Şahin “İstanbul’da siyasi iklimin zorluğuna ve yıpratıcı Pandemi şartlarına

rağmen 39 ilçede de Teşkilatımızı kurduk. İstanbul’da genç bir ekiple çalışıyoruz.

Sadece önümüzdeki genel seçimleri değil, İstanbul’un 2024 seçimlerini

İstanbul’un beş yıl on yıl sonrasını da düşünüyoruz ve ona göre bir kadro

kuruyoruz.”açıklamasında bulundu.

Gelecek Partisi Genel başkanı Ahmet Davutoğlu da yaptığı konuşmada; ülke

gündemini ve İstanbul’un sorunlarını değerlendirdi. İstanbul’un özel yasalarla

korunması gerektiğine dikkat çeken Davutoğlu, ekonomiden eğitime farklı

konularda hükümete de sert eleştiriler yöneltti.

Genel Başkan Davutoğlu programın sonunda “Böylesine yoğun bir katılımla

gerçekleşen basın buluşmasından bende çok memnun oldum. Basın ile

buluşmalarımız devam edecektir” diyerek basın mensuplarına yoğun ilgiden

dolayı teşekkür etti.

Yapılan konuşmalardan sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Genel Başkan

Davutoğlu, programın bitmesinin ardından partisinin Esenler İlçe Kongresi’ne

katılmak üzere salondan ayrıldı.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)