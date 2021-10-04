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Ahmet Davutoğlu İstanbul Basını İle Buluştu

Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanlığı’nın düzenlediği basın buluşması; uluslararası, ulusal, yerel ve bölgesel gazetecilerden oluşan yoğun bir katılımla gerçekleşti. Programa 150’ye yakın basın mensubunun katıldığı görüldü. Programda gazeteciler, Gelecek Partisi Genel Başkan Ahmet Davutoğlu’nu soru yağmuruna tuttu. Eski Başbakan Davutoğlu ise yaklaşık 3 saat süren toplantıda gazetecilerin sorularını tek tek cevapladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
04 Ekim 2021 Pazartesi 11:23
Ahmet Davutoğlu İstanbul Basını İle Buluştu
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Açılış konuşmasını gerçekleştiren Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı Av. İsa
Mesih Şahin “İstanbul’da siyasi iklimin zorluğuna ve yıpratıcı Pandemi şartlarına
rağmen 39 ilçede de Teşkilatımızı kurduk. İstanbul’da genç bir ekiple çalışıyoruz.
Sadece önümüzdeki genel seçimleri değil, İstanbul’un 2024 seçimlerini
İstanbul’un beş yıl on yıl sonrasını da düşünüyoruz ve ona göre bir kadro
kuruyoruz.”açıklamasında bulundu.

Gelecek Partisi Genel başkanı Ahmet Davutoğlu da yaptığı konuşmada; ülke
gündemini ve İstanbul’un sorunlarını değerlendirdi. İstanbul’un özel yasalarla
korunması gerektiğine dikkat çeken Davutoğlu, ekonomiden eğitime farklı
konularda hükümete de sert eleştiriler yöneltti.

Genel Başkan Davutoğlu programın sonunda “Böylesine yoğun bir katılımla
gerçekleşen basın buluşmasından bende çok memnun oldum. Basın ile
buluşmalarımız devam edecektir” diyerek basın mensuplarına yoğun ilgiden
dolayı teşekkür etti.

Yapılan konuşmalardan sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Genel Başkan
Davutoğlu, programın bitmesinin ardından partisinin Esenler İlçe Kongresi’ne
katılmak üzere salondan ayrıldı.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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