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Ahmet Bektaş Kimdir?

Taşımacılık sektörü ülkemizde çok yaygın sayıda yapılmaktadır. Bu sektörlerin en başında Ahmet Bektaş gelmektedir. Herkes tarafından tanınan ve birçok fenomenle birlikte arkadaşlık kuran bu kişi ününü iş camiasına yaymaya devam etmektedir. Taşımacılık dünyanın her yerinde kullanılan ve uluslararası yapılabilen bir çalışma olarak değerlendirilmektedir.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
07 Kasım 2022 Pazartesi 19:31
Ahmet Bektaş Kimdir?
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Bu konuda işin profesyonelliğine imza atan Ahmet Bektaş'ın uluslararası şirketin olması ile birlikte dikkat çekmiştir. Şirketini incelendiği takdirde 5 yıldır kendine ait şirketi olduğu bilinmektedir. Bu şirketlerde Avrupa'dan Asya'ya kadar uzanan geniş bir taşımacılık ağı bulunduğu görülmektedir.
 

Memleketi Trabzon olan Ahmet Bektaş Türkiye'nin tanınmış iş adamları arasında bulunmaktadır.  Özellikle çevresi incelendiği zaman birden farklı kişilerle arkadaşlık ettiği görülmektedir. Genellikle çevresinde çok fazla ünlü ve aynı zamanda fenomenler bulunmaktadır. Instagram hesabı incelendiği
takdirde Ahmet Bektaş platformda 1 milyon takipçiye sahip olmaktadır.

Takipçiler bu iş adamını yakından takip etmektedir. Uluslararası çalışmaları imza atarak Türkiye'nin adını her noktaya duyurmayı amaçlamaktadır. Bundan dolayı yapılan çalışmaları ve atılan adımları çok geniş bir yer kaplamaktadır. Statüsüne bakıldığı takdirde kendini geliştirmeye ve yenilemeye devam edebilecek bir potansiyelde olduğu görülmektedir. 


Kendine ait kurduğu bu şahsi şirketi olduğu bilinmektedir. Taşımacılık anlamında yeni bir standart katan projeleri bulunmaktadır. Dünyanın her yerinde tanınan bir hale gelmektedir. Arkadaş çevresi ve ailesi tarafından çok sevilen bu iş adamı yaptığı yardımlar ile de zaman zaman gündeme gelmektedir.

Şirket Bilgileri :
İletişim : 0 216 575 49 22
0 544 952 38 28
adem@aderlojistik.com
İnönü Mah. Kayışdağı Yolu Cad. No:: 174 Daire: 12 Ataşehir/ İstanbul
www.aderlojistik.com

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