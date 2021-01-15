AHCC Nedir, Sağlığa Faydaları Nelerdir?

Bağışıklık sistemini güçlendirmek için son zamanların popüler besin takviyesi olan AHCC son derece faydalı özellikler göstermektedir. AHCC sağlığa faydaları bakımından hastalıklara karşı etkili bir koruma sunmasının yanında aynı zamanda genel iyileştirici özellikler de göstererek vücut yapısının dinç bir hale gelmesine etkili olmaktadır. Ayrıca mantar ekstresinin HPV’yi iyileştirdiğine dair detaylar, yapılan araştırmalarla kanıtlanmıştır.

AHCC Nedir, Niçin Kullanılır?

AHCC nedir sorusu özellikle son zamanlarda sık sorulan bir soru haline gelmiştir. Çünkü AHCC’nin vücut üzerindeki etkileri son derece kapsamlı olup özellikle bağışıklık sistemini güçlendirdiği için geniş kesimler tarafından tercih edilmektedir. AHCC tanımı itibariyle Active Hexose Correlated Compound sözcüklerinin kısaltması olarak kullanılmaktadır. Başta soğuk algınlığı, grip gibi basit ama etkili hastalıklardan diyabet, çeşitli kalp hastalıkları, kanser gibi pek çok rahatsızlığa karşı iyi gelmektedir.

Farklı hastalıklara karşı başarılı bir şekilde kullanılması AHCC’yi oldukça değerli bir hale getirmektedir. Özellikle yapılan klinik çalışmalar ile vücut için sağlamış olduğu faydalar kanıtlandığından AHCC’yi kullananların sayısı da her geçen artış göstermektedir. Bu özel besin takviyesi doğal içeriğe sahip olup vücudun değişik bölgelerinde bulunmakta olan savunma hücrelerinin hastalıklara karşı mücadelesini desteklemektedir.

AHCC içeriği olarak anti-enflamatuar, bağışıklık sistemini güçlendirici, immünomodülatör ve antioksidan özellikler göstermektedir. Bu bakımdan sağlık açısından son derece yararlı olup vücudun bağışıklık sisteminin modüle edilmesine yardımcı olur ve çeşitli hastalıklara karşı daha direnç gösterilmesini mümkün hale getirir.

AHCC İçeriği Nedir?

AHCC içeriği bakımından temelde bazitli mantarlara dayanmaktadır. Esasında bazitli mantarlar alternatif tıp içerisinde çok eski zamanlardan beri kullanılmaktadırlar. Ancak AHCC’nin ana bileşeni olsalar da AHCC içinde daha başka bileşenler de bulunur. Temel olarak AHCC üretimi bazitli mantarların büyük tanklarda 45 – 60 günlük süreler ile kültürlenmesi ile üretilmektedir. Kültür işlemi tamamlandıktan sonra ise bir dizi enzim reaksiyonu, konsantrasyona ve kurutma gibi işlemlere tabii tutulmaktadır. Özellikle kültürlenme sonucunda vücut açısından son derece yararlı bir hale gelen AHCC ilk kez 1987 yılında üretilmiş ve kısa zaman içerisinde dünyanın çeşitli yerlerinde bulunan hastanelere, üniversitelere ve benzeri kurumlara dağılarak yaygın bir kullanım kazanmıştır.

AHCC Faydaları Nelerdir?

AHCC faydaları bakımından hem küçük hem de büyük diye nitelendirilecek hastalıklar bakımından son derece gelişmiş özellikler gösterir. Vücut açısından AHCC yararları çeşitli testler sonucunda araştırılmış ve tespit edilmiş, klinik onayı almıştır. AHCC faydaları bakımından şu özellikler sıralanabilir;