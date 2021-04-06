Törene Şile Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya, Garnizon Komutanı Albay Hazel Yılmaz, Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Muharrem Aydın, Devlet Hastanesi Başhekimi Ömer Akyol, Ak Parti İlçe Başkanı Erdoğan Akgül, MHP İlçe Başkanı Mustafa Pıçak, BBP ilçe Başkanı Birkan Ege,Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özen muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Şile’nin renkli yüzlerinde Savaş Çetin’in sunduğu program pandemi kurallarına uygun oturma düzeni ve tören alanında hijyen ve maske dağıtımı ilgililer tarafından gerçekleştirilirken İlk konuşmacı olarak ev sahibi olarak selamlama konuşması yapan Belediye Başkanı İlhan Ocaklı Ağva sağlık ocağı projesi ve bölge ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Törende konuşan Belediye Başkanı İlhan Ocaklı ilk olarak kürsüye Şile Devlet Hastanesi Başhekimi Ömer Akyol’u davet etti.Akyol yaptığı konuşmada şunları söyledi. “Şile Devlet Hastanesi Başhekimi Akyol yaptığı konuşmada; “Ben Şile’ye geleli yaklaşık 11 yıl oldu. Ağva’nın sıkıntılarını hep biliyoruz. Hastalarım buradan da çoktur, personel yetersizliğinden dolayı burada bir hizmeti gerçekleştirimedik. Lakin başkanımızın, İl Sağlık Müdürlüğümüzün, Bakanlığımızın sayesinde en sonunda bir izin kopardık ve burada bir sağlık merkezine başladık. Hatta özellikle belirmek isterim ki;daha öncesinde ilçe sağlık biriminde bir yaklaşık 12 saat olmak üzere, hafta sonları 16 saat olmak üzere ilk karşılama birimi, sağlık birimi personel planlaması yaptık. İnşallah hayırlı olur Ağva halkına” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı’da konuşmasına ; Ağva’ya verdiğimiz sözleri yerine getirmeye devam edeceğiz, inadına devam edeceğiz diyerek sözlerine devam etti. Ocaklı Kim ne derse desin biz Ağva’yı seviyoruz, Ağvalı hemşerilerimizi seviyoruz. Ağva’yı daha meşakkatsiz bir şekilde belediye hizmetlerine kavuşturacak ek hizmet binası ve Sağlık hizmetlerine kavuşturacak olan Sağlık Merkezi binası için verdikleri sözleri tutmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Ocaklı, Sizin sağlığınız için elimizden ne geliyorsa onu yapacağız. Geçmişte şöyle bir ifade vardı. Ağva’da 4’ten, 5’ten sonra iğne vuramıyoruz, serum taktıramıyoruz. Bu konuda destek istiyoruz denildiğinde biz yine İlçe Sağlık Müdürümüz, Başhekimimiz ve ilgili sağlık çalışanı yetkilileriyle yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde şuan hizmet veren Sağlık Ocağında iyileştirme yaptık. Oranın tamir ve tadilatlarıyla beraber orada saat 16.00’dan gece 24.00’de kadar bu hizmetlerin verilebilmesini sağladık. Yani doktor, hemşire ve görevli eleman arkadaşlarımız bulunmak suretiyle hizmet vermeye başladı hayırlı uğurlu olsun. Yeter mi, yetmez dedik ve burada gördüğünüz bir aile sağlık merkezinin de yapımına başladık. Hızlı bir süreçte inşaatını tamamlayacağız. Yaklaşık 235 m2’lik bir alanda Ağva’ya güzel, sağlıklı hizmetler vermeye devam edeceğiz. Dolayısıyla sizlerin destekleri bizler için önemli, dualarınız bizler için önemli. İki yıllık bir belediye başkanlığı dönemimizde verdiğimiz sözlerin büyük bir kısmını yerine getirdik. Ama durmayacağız ve hizmet üretmeye devam edeceğiz. Bu benim tek başıma yaptığım bir hizmet değil, sayın Kaymakamın ve diğer bürokrat arkadaşlarımız, İlçe sağlık Müdürümüz, Başhekimimiz, ilgili arkadaşlarımız, İlçe Başkanlarımız hep beraber el birliği ile Şile’mize, Ağva’mıza en güzel hizmeti verebilmenin mücadelesi ve gayretini sarf ediyoruz. Bu proje hastanemizle birlikte ortak yönetilecek, hastanemizin koordinasyonunda burada hizmet verilmeye başlanılacak” dedi.

Şile’nin yeşilini, sahilini, ormanını koruyan bir belediyeyiz. Allah’ın izniyle bu değerlerimizi hep beraber koruyacağız.

Belediye Başkanı İlhan Ocaklı Ağva için yetermi elbette hayır diyerek sözü Bayrak Tepeye getirdi. Geçtiğimiz aylarda Ağvalıların bir arsa sahibinin SİT başvurusuna tepki göstermeleri üzerine bölgede düzenleme yaptıklarını söyleyen başkan bir tabiat parkı projesini Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a onaylattıklarını söyledi. Ocaklı, yapılacak tabiat parkının Ağva’ya değer katacak mükemmel bir proje olduğunu da sözlerine ekledi. Ayrıca konuyla alakalı olarak “Bizim bu bölgeyi imara açmak gibi bir niyetimiz olmadı. Bölge arkeolojik sit alanıdır. Orada ki bir hak sahibinin SİT başvurusu yapması belediyenin bölgeyi imara açmasına yoruldu. Bu doğru değildir. Şile’nin yeşilini, sahilini, ormanını koruyan bir belediyeyiz. Allah’ın izniyle bu değerlerimizi hep beraber koruyacağız. Bundan kimsenin bir şüphesi de olmasın” dedi.

Aşıklar yolu için burada bir karar almak zorundayız, Ağva’nın geleceği her şeyden daha önemli

Ağva Yeşilçay deresi kenarında taşkın bendinin üzerinde mükemmel bir görselliğe sahip “Aşıklar Yolu” projesini de yakında hayata geçireceklerini söyleyen İlhan Ocaklı, projenin hayata geçmesini engelleyen dere kenarında ki işgallerin kimseyi de mağdur etmeden kaldırılacağını ifade etti. Balıkçılıkla iştigal eden esnafın kollanacağını ama keyfi kullanıma müsaade edilemeyeceğine işaret eden başkan “Burada bir karar almak zorundayız, Ağva’nın geleceği her şeyden daha önemli” dedi.

Derede yapılacak düzenleme ile ilgili bir proje hazırlığının olduğunu söyleyen başkan Ocaklı, kısa bir süre sonra ilçeye gelmesi beklenen Ulaştırma Bakanı’na konunun iletilerek hatta Ağva’ya getirilerek bilhassa bir balıkçı barınağı konusunun üstünde durulacağını söyledi.

Yakuplu Caddesinde yapılacak olan prestij düzenlemesine de değinen başkan Ocaklı, çiçeklendirme çalışmaları, modern aydınlatmalar ve kent mobilyaları ile çehresi değişecek olan caddenin Ağva turizmine daha da değer katacak diyerek konuşmasını sonlandırı.

İnsanı yaşat ki devlet yaşasın

Şile Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya’da emeği geçenlere teşekkür ederek başladığı konuşmasına şöyle devam etti “Ağva’da bu ikinci temel atma törenim. İlki Kültür Merkezinin temelini atmıştık. Dilerim başkanımızın ifade ettiği gibi diğer yatırım ve hizmetlerin temel atma törenini de beraber gerçekleştiririz. Kıymetli Ağvalılar şunu çok iyi biliyoruz ki sağlık sektöründe fiziki altyapı, gerek beşeri sermaye anlamında gerçekten Türkiye çok büyük ivme kazandı ve hizmetler yerine getirildi. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın şiarı doğrultusunda ihtiyacın yerinde giderilmesi noktasında da çok önemli hizmetler gerçekleştiriliyor. Bu temel atma programı insana değer vermenin, insanı yaşatmanın devlet için ne kadar büyük bir hizmet olduğu anlayışının bir yansıması olarak burada bunu yaşıyoruz ve birlikte bu temeli atıyoruz, hayırlı olsun” diyerek konuşmasını sonlandırdı..

Protokol konuşmalarının ardından yapılan dualar eşliğinde Ağva Sağlık Merkezi temeli atıldı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)