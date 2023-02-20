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Ağva Bungalov Butik Otel: Gizemli Nehir

Bungalov evler geçmişte direkt olarak çadır evler olarak biliniyor. Bunun nedeni görselde üçgen şeklinde yapılmış olmalarıydı

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
20 Şubat 2023 Pazartesi 10:35
Ağva Bungalov Butik Otel: Gizemli Nehir
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Sonra is Bungalov evleri artık bir tatilci mekânı olduğu için daha çok küçük tatil Evleri olarak belirlendi. Ağva Bungalov Butik Otel özellikle tatilcilerin mekânı olarak seçilmektedir. Dört mevsim olarak hizmet veren bu otel şömineli veya şöminesiz olarak müşterilerine hizmet vermektedir.

Bungalov evler otantik hava sunarken modern yapılarıyla da konforlu bir şekilde hizmet veren otellerdir. Gizemli Nehir olarak ifade edilen bu otelin birçok aktiviteleri yine tatilcilerine verilmektedir.

Gizemli Nehir Otel Hizmetleri

Şile Ağva'da hizmet veren bu Otel hizmetleri;

  • Havuz keyfi
  • Nehir gezisi
  • Balık tutma Aktiviteleri
  • Nehir'i yanında kahve keyfi
    İskelede akşam yemeği
  • Canlı müzik keyfi
  • Sınırsız internet

Müşterilerine sunmaktadır. Bu yüzden Nehir Otel özellikle birçok tatilciyi ağırlamaktadır.

Bungalov Evler Neden Tercih Edilmektedir?

Son zamanlarda hizmet sunan butik oteller özellikle tatillerin gözdesi konumuna yerleşmiştir. Bunun birçok nedeni bulunmaktadır. Özellikle kişi şehir hayatından yorulduğunda kendisini dinlenmek adına bu tip tatiller tercih ediyor.

Hem otantik hem klasik hem de modern Yapı birlikte sunulduğu için bu tarz yapılar diğer otellere göre daha çok tercih edilmektedir. Kişi burada özellikle rahatlığını ön plana aldığı gibi aynı zamanda oldukça dinlendiğini ve tatilinin huzur içinde yaşadığını belirtmektedir.

Bal ayı çiftlerinin artık tercihi Gizemli Nehir olacaktır. Şile'de hizmet veren bu Otel düğün yorgunluğundan çıkmış çiftlere adeta Konfor ve huzur sağlıyor.

Bungalov evlerinin en büyük özelliği kişinin tek başına dahi tatil yaparken ruhunu dinlemek adına sakinleşmesi için tercih edilir.

Ağva Gizemli Nehir Yorumları

Her otelin özellikle sunmuş olduğu hizmeti önemli olarak belirli kesimler tarafından Olumlu ya da olumsuz yorumlar içerdiğini bilmekteyiz. Ancak Gizemli Nehir’de konaklayanlar kesinlikle olumsuz yorum yapmamakla beraber her daim tavsiye etmektedir. Bunun nedeni sağladığı aktiviteler sağlamış olduğu Konfor, sınırsız internet, sınırsız hizmet gibi birçok hizmeti müşterilerine 7/24 esaslı olarak sunmasıdır güvenlik açısından da herhangi bir sorun yaşanmayan bu oteller diğer otellerden daha çok tercih edilmektedir. Özellikle Dört Mevsim olarak hizmet sunan bu tip evler şimdilerde çok tercih ediliyor. Bunun nedeni sıcaklık için herhangi bir sorun yaşanmadığı gibi keyifle ailenizle gidebileceğiniz ortamın olduğu huzur veren bir mekân olmasından kaynaklıdır.

Konaklayanların yorumlarına bakıldığında Şile zaten bir tatil beldesidir özellikle İstanbul'a gidenlerin ya da İstanbul'da yaşayanların günübirlik olsa da kendilerini huzur bulmak adına tercih ettiklerinden dolayı olumlu yorumlar alınmaktadır

Gizemli Nehir Fiyatları

Otelin özellikle Bungalov tarzı olduğunu belirterek kişilerin direkt olarak evleri tercih ettiğini ve kiraladıklarını belirtelim. Yani bu otelde özellikle oda sayısına yönelik olarak kişi bazlı olarak Odalar bulunmaktadır. Örneğin iki kişilik, 4 kişilik, 6 kişilik ya da tek kişilik onlarla otellerini tercih ettiğinizde fiyatlar otomatikman değişmektedir. Dolayısıyla tercih alanınız genişliyor. Şömineli standart ya da şöminesiz, jakuzili gibi tercihlerin bulunduğu bu otellerde Dolayısıyla fiyat değişmektedir. Günübirlik olarak fiyatların belirlendiği bu Otel genel anlamda ekonomiktir. Kendinize zaman ayırmak adına yapmış olduğunuz bu tatili için ödenen tutar dolayısıyla uygundur. Nehir kenarında huzur bulmak için Gizemli Nehri tercih edebilirsiniz.

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