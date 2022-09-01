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Ağustos Ayının Medya Gündemi Yayında

Medya takip kurumu Ajans Press, medyada en çok konuşulan haber başlıklarını çıkardı. Ajans Press’in 1-31 Ağustos tarihleri arasında 15 bini aşkın gazete, dergi, TV kanalları ve internet haber sitelerinde en çok haber olan içerikleri çıkardığı araştırmada, ilgili içeriklerde medyaya binlerce haber yansıdı. Yapılan araştırmaya göre Ağustos ayında medyaya sevindirici haberler kadar ülkemizdeki acı olayların damga vurduğu gözlendi. İşte en fazla içeriği yer alan başlıklar şu şekilde oldu;

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
01 Eylül 2022 Perşembe 12:13
Ağustos Ayının Medya Gündemi Yayında
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  • Ünlü şarkıcı Gülşen, bir konserinde imam hatip liselilere yönelik sözleri nedeniyle 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlamasıyla evinde gözaltına alındı. Gece saatlerinde çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklandı.
  • Türkiye ile İsrail arasında ilişkilerde tam normalleşme dönemine geçilirken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu kısa süre içerisinde büyükelçi atanacağını söyledi.
  • Oto galerileri ve araç kiralama şirketlerini kapsayan araç satışında,bir otomobilin satışı ilk tescil tarihinden itibaren 6 bin kilometre ve 6 ay geçmiş olma koşuluyla yapılabilecek.
  • TOGG ve FarasisEnergy ortaklığında temiz enerji depolama çözümleri geliştirmek üzere kurulan Siro Silk Road Temiz Enerji Depolama Teknolojileri (Siro), yönetim merkezinin de bulunduğu Gebze'de kurduğu Batarya Geliştirme Merkezi'nde ilk bataryasını üretti.
  • Eylül ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı dev sosyal konut projesi kapsamında hiç evi olmayan vatandaşa; konut, arsa, işyeri 20 yıl vadeli ve uygun taksitlerle satışa sunulacağı açıklandı.
  • 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), bazı soruların Yediiklim Yayınları tarafından hazırlanan deneme sınavlarındaki sorularla aynı olduğu iddialarının ardından iptal edildi; ÖSYM başkanı görevden alındı.
  • Sabah saatlerinde Bodrum Yalıkavak yolu üzerinde aracı ile seyir halinde iken trafik kazası geçiren İbrahim Tatlıses yaralandı.
  • Bir süredir hastanede tedavi gören oyuncu Civan Canova, 67 yaşında hayatını kaybetti.
  • Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOGG’un önümüzdeki yıl mart ayında yollarda olacağını söyledi.
  • Gaziantep ve Mardin’de peş peşe meydana gelen trafik kazalarında 35 kişi yaşamını yitirdi.
  • Merkez Bankası uzun bir aradan sonra politika faizini 100 baz puanlık indirimle yüzde 13’e düşürdü.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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