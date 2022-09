Ağustos Ayında 500’e Yakın Can Dostun Tedavisi Yapıldı

Sokak hayvanlarının beslenme, tedavi ve sahiplendirilmelerine yönelik projeler yürüten

Beylikdüzü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri,ilçede yaşayan hayvanlara olan desteğini sürdürüyor. Ağustos ayında 500’e yakın can dostun ameliyat, tedavi, aşı ve kısırlaştırma işlemini yapan ekipler, aynı zamanda bu sürede merkez de dahil olmak üzere 50’den fazla besleme noktasına günlük 3 tona yakın pişmiş ve kuru mama desteği sağladı. Öte yandan sahiplendirme işlemlerini de titizlikle yürüten ekipler bir ay içerisinde 10 patili dostu da sahiplendirilerek yeni yuvalarına kavuşturdu. İlçe genelindeki çalışmaların yıl boyunca devam ettiğini belirten Veteriner İşleri Müdürü Ertuğrul Tunçel, “Hem Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’mizde bulunan hem de sokaklardaki can dostlarımız için besleme çalışmalarımızı ara vermeden sürdürüyoruz. Bu ay 500’e yakın can dostumuzun da tedavilerini kendi tesislerimizde, kendi imkanlarımızla gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner



Haftanın 7günü hizmet veriliyor

Hayvanların yaşam haklarını korumak ve onlara daha donanımlı bir barınma ortamı sunma hedefini yaptığı icraatlarla ortaya koyan Beylikdüzü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, bünyesinde oluşturduğu Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde hayvanların gereken bakım ve tedavi hizmetlerini üstleniyor.Özellikle sokakta yaşayan güçten düşmüş ve tedaviye ihtiyacı olan hayvanlar, tespit edilerek rehabilitasyon merkezine getiriliyor ve tedavileri tamamlanıyor. Haftanın 7 günü hizmet veren tesiste sahiplendirme işlemleri ise 14.00 ila 16.00 saatleri arasında yapılıyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )