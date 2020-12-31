AGD’Nin Yeni Başkanı Öztürk’ten Gazetemize Ziyaret

ÖZTÜRK İSTANBUL TIMES BİZİM ÖNEM VERDİĞİMİZ BİR YAYIN KURUMU

“Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Zeytinburnu şubesi olarak görevi Taccetin Özer’den aylar önceden devir aldık. Sizleri daha önce ziyaret etmeyi düşünmüştür ama bildiğiniz üzere pandemiden dolayı bir çok çalışmamızı gecikmeli olarak ancak yapabiliyoruz.

İstanbulTimes Yayın Grubu ve Zeytinburnu Times Gazetesi olarak Zeytinburnu ilçesi İstanbul ve Türkiye genelinde yaptığınız çalışmaların ses getirdiğini biliyorum.

Özellikle İstanbul Times Tv Özel Youtube kanalınızda yayınladığınız sokak röportajlarını hem sizin kanalda hem de bir çok yerde ünlü’nün paylaşımlarında sık sık görüyorum.başarılarınız daim olsun” şeklinde konuştu.

ÇETİNER HER ZAMAN AGD OLARAK DESTEKÇİNİZ OLACAĞIZ

İstanbul Times Yayın Grubu İmtiyaz Sahibi ve Geleceğim Zeytinburnu Platformu(GZP) Kurucu Başkanı Gazeteci yazar Hüseyin Çetiner’de şunları söyledi “Anadolu Gençlik Derneği (AGD) gibi geçlerimizin Milli ve manevi değerleri ile alakadar olan her oluşumun yardımcısı ve destekçisi olacağız. Sizlerin Zeytinburnu evlatlarımız için yaptığınız çalışmaları takdir ediyoruz. Rabbim yar ve yardımınız olsun” dedi.

AGD başkanı Abdullatif Öztürk MGV yayınları arasında çıkan Dr.Sadık Küçükgünay’ın İnancımızın Temel Esasları kitabını Çetiner’e hediye etti.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)