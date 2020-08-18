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Adnan Oktar ve Grubunun Davaları Ne Durumda ?
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Adnan Oktar ve Grubunun Davaları Ne Durumda ?

Bir sene önce yapılan baskınlarla bir zamanlar Harun Yahya ismi ile Darwin Teorisini zora sokan kitaplar yazarak dikkat çeken Adnan Oktar birkaç yıl önce A-9 Televizyonunda yapılan danslı eğlenceli programlar ile bir çok inançlı kişiyi şaşkına uğratmıştı.Oktar ve arkadaşları Temmuz 2018'de tutuklanmış,Silivri Cezaevine gönderilmişti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
18 Ağustos 2020 Salı 12:38
Adnan Oktar ve Grubunun Davaları Ne Durumda ?
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İstanbul Times Bu Davanın Ne Durumda Olduğuna Dair Bir Araştırma Yaptı…İŞTE SON GELİŞMELER HAKKINDA BİLGİLER...

Adnan Oktar grubu davasında müşteki ifadeleri alınmaya başladı ancak bu konu basında çok yer almadı. Peki neden?

Herkesin merak ettiklerini sizler için araştırdık ve mahkemede gelinen son durum hakkında bilgiler neler ?

İlk duruşması 17 Eylül 2019 tarihinde başlayan Mahkemenin görülmesine Silivri 30. Ağır Ceza mahkemesinde devam ediliyor.

9 'u bayan olmak üzere 2 yıldır cezaevinde olan toplamda 76 tutuklu var.

Duruşmalara seyirci kabul edilmiyor.Alınan Mahkeme kararı nedeniyle müştekilerin dinlenmesi sırasında gerek Silivri Cezaevinde kalan tutuklular gerekse de tutuksuz yargılanan ve adli kontrollü sanıklar duruşmalara katılamıyorlar.

Oldukça ilgi çeken davanın müştekileri arasında tanınmış mankenlerin, sosyal medya fenomenlerinin de bulunduğu düşünüldüğünde bunun nedeni anlaşılıyor.

Aslında sadece müştekiler değil Adnan Oktar grubu içinde de dönemlerinin en çok para kazanan, ünlü mankenleri var. Serap Akıncıoğlu, Gökalp Barlan, Bülent Sezgin, Didem Ürer, Gülay Pınarbaşı bunlardan bazıları.

Eski manken, dizi-film oyuncusu Serap Akıncıoğlu’nun geçtiğimiz günlerde ODATV’ye verdiği bir röportajı yayınlandı.

Röportajında, Ak Parti’ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Belediye Başkanlığı döneminden itibaren destek verdiklerini, hala da destek vermeye devam ettiklerini vurgulayan Akıncıoğlu’nun, “Hiçbir suçumuz yok, aleyhimize tek bir delil bile bulunmadı.

Biz sevgi insanlarıyız, 30 yıllık arkadaşlarımız, dostlarımız bize iftira atıyorlar ama onlar da bunu canlarını kurtarabilmek, zor şartlar altında kaldıkları koğuşlarda kalmamak için yapıyorlar” şeklindeki sözleri dikkat çekti.

Serap Akıncıoğlu, PKK tehlikesine karşı yaptıkları çalışmaları vurgulayarak her zaman Devlet yanlısı olduklarını anlattı ve Devletin uygun görmediğini kendilerinin de uygun görmeyeceklerini, bir kısım arkadaşlarının dekolteli olmasının amacının sahil kesimlerindeki insanlara ulaşıp dini anlatabilmek, “sizler de dindar olabilirsiniz”mesajını vermek olduğunu, dekolte meraklısı olmadıklarını ifade etti.

Bununla birlikte Adnan Oktar ve ekibi her fırsatta“Ak Parti’nin oyunu %70’lere çıkarmak” için çalışmalar yaptıklarını dile getiriyorlar, İngiliz Derin Devleti’nin uzantılarının kendilerine kurduğunu iddia ettikleri "kirli kumpas"ın çok yakında çökeceğine inanıyorlar.

Oktar’ın ev hapsine çıkan bazı arkadaşları camialarına yönelik kumpastaki asıl hedefin Devletimiz olduğunu ifade ediyorlar.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 18.08.2020 13:14
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