banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Adet Öncesi Kâbus Yaşıyorsanız Dikkat !...
Son Dakika
Adet Öncesi Kâbus Yaşıyorsanız Dikkat...
Türkiye’de Toplanan Vergilerin Yarısı İstanbul’dan
Son Dakika
Türkiye’de Toplanan Vergilerin Yarısı İstanbul’dan
Toptan Red Veya Toptan Kabul Bana Ters
Son Dakika
Toptan Red Veya Toptan Kabul...
Suna Kıraç Son Yolculuğuna Uğurlandı
Son Dakika
Suna Kıraç Son Yolculuğuna Uğurlandı

Adnan Menderessiz 59’uncu Yıl

Eski Başbakanlardan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan idam edilişlerinin 59’uncu yılında Topkapı’daki Anıt Mezar’da düzenlenen törende dualarla anıldı, kabirlerine karanfiller bırakıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
17 Eylül 2020 Perşembe 14:28
Adnan Menderessiz 59’uncu Yıl
banner171

Eski Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idam edilişlerinin 59´uncu yılı dolayısıyla Topkapı'daki Anıt Mezar’da bir anma töreni düzenlendi. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Hüseyin Aksu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören, Ayasofya Camii müezzini Akcan Çelik'in okuduğu Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı. İstanbul İl Müftüsü Mehmet Emin Maşalı, Menderes, Polatkan ve Zorlu'nun ruhuna dualar okudu. Bakan Soylu ve beraberindekiler, Adnan Menderes'in mezarını ziyaret etti. Merhum Başbakan Menderes'in kabrine karanfil bırakıldı. Daha sonra Adnan Menderes'in eşi Berin Menderes ve oğlu Aydın Menderes'in de kabri ziyaret edilerek dua edildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adnan Menderes'in anıt mezarı ziyareti sonrası 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın kabrini de ziyaret ederek dua okudu.

Son Güncelleme: 17.09.2020 14:35
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye’de Toplanan Vergilerin Yarısı İstanbul’dan
Türkiye’de Toplanan Vergilerin Yarısı İstanbul’dan
Toptan Red Veya Toptan Kabul Bana Ters
Toptan Red Veya Toptan Kabul Bana Ters
Suna Kıraç Son Yolculuğuna Uğurlandı
Suna Kıraç Son Yolculuğuna Uğurlandı
Salacak Kentsel Tasarım Yarışması Sonuçlandı
Salacak Kentsel Tasarım Yarışması Sonuçlandı
Orhan Kemal Roman Armağanı’nı Kazanan Ayhan Geçgin, Ödülünü İmamoğlu’ndan Aldı
Orhan Kemal Roman Armağanı’nı Kazanan Ayhan Geçgin, Ödülünü İmamoğlu’ndan Aldı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169